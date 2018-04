Stiri pe aceeasi tema

- Anca Lungu este insarcinata in sase luni! Cunoscuta prezentatoare TV a parasit pupitrul Observatorului si urmeaza sa plece din tara. Duminica seara a prezentat pentru ultima data stirile Antena 1.

- Anca Lungu s-a desparțit de echipa de la Observator duminica seara, dupa 15 ani, iar la scurt timp frumoasa prezentatoare a reacționat pe contul personal de socializare, unde a facut public un mesaj emoționant.

- Antena 3 a prezentat un interviu cu profesioniști din domeniul teatrului, ale caror declarații care capata noi valențe in actualul context politic. Regizoarea Ioana Paun vorbește despre pregatirile pentru confruntari cu jandarmii pe care le faceau activiștii anti-RMGC, deveniți ulterior #rezist, conduși…

- Ministerul Afacerilor Interne precizeaza ca a acționat și acționeaza in baza unui plan de masuri privind evaziunea fiscala aprobat printr-o hotarare a CSAT din 2010, și nu in baza celui adoptat, in 2012, de conducerile instituțiilor de forța, in plin an electoral. Antena 3 a prezentat, joi, un plan…

- Senatorul USR Mihai Gotiu, fost vicepresedinte al Senatului, anunta ca va da in judecata televiziunea Antena 3, dupa ce intr-o emisiune recenta a fost prezentata o fotografie din cadrul unui proiect artistic, in care Gotiu se batea cu jandarmii, ca fiind reala."DA, VOI DA IN JUDECATA ANTENA…

- Andreea Berecleanu are o slabiciune pentru bijuteriile din argint masiv, iar de acest lucru s-a prins destul de repede soțul ei, medicul estetician Constantin Stan. Acesta a cucerit-o cu un inel, pe care vedeta TV l-a admirat intr-un magazin de antichitați. Andreea Berecleanu, prezentatoarea Observatorului…

- Fostul deputat Sebastian Ghița a declarat joi seara, intr-o intervenție telefonica in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, ca fotografia care dovedește ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, l-a vizitat acasa, este de fapt un stop-cadru dintr-un film. Mai mult, omul de afaceri a spus ca aceasta nu…

- Fotbalistul Adrian Cristea vine joi, 15 martie, de la ora 20.00, la “Aici eu sunt vedeta”, ca sa le susțina din public pe fiica sa, Rania (9 ani), și pe mama copilului sau, Denisa Nechifor. Cele doua, mama și fiica, vor participa la cel mai simpatic și sincer show al momentului, “Aici eu sunt vedeta”,…

- Andreea Berecleanu iși face fiica pictorița. Eva, care-i seamana frumoasei sale mame pana la confuzie, este atrasa de arta, nu de jurnalism, ca vedeta “Observatorului” de la Antena 1, și are toate șansele sa-și faca un nume in domeniu. Andreea Berecleanu se mandrește cu fiica ei, Eva, dar tanara nu-i…

- Cum iși alinta Delia și Mihai Bendeac mamele. Reacțiile unui concurent de doar 18 ani i-au emoționat pe jurații ”iUmor”, care și-au amintit la randul lor cum iși alinta mamele in momentele de afecțiune. Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au fost amuzați și emoționați, in același timp, sa vada cum un concurent…

- Directia Nationala Anticoruptie intervine brutal in dosarul 6043/3/2015 aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, in care are calitatea de parata, alaturi de Laura Codruța Kovesi, dosar in care sefa DNA are si calitatea de reclamanta, care pretinde daune de 1 milion de lei de la Antena 3 si jurnalistii…

- Procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Daniel Horodniceanu, a declarat, marți, intr-o intervenție telefonica in emisiunea “Esențial”, realizata de Ana Maria Roman, la Antena 3, ca a cerut DNA acces la dosarul in care a fost investigat.…

- Mihai Bendeac, acoperit cu un sac plin cu faina, pe scena ”iUmor”. Daca la inceputul emisiunii va urca pe scena intr-un costum elegant, juratul va fi de nerecunoscut pana la finalul ediției de duminica, de la ora 20.00, la Antena 1. Mihai Bendeac va raspunde provocarii unui concurent, duminica seara,…

- Surpriza in prima ediție ”iUmor”din cel de-al cincilea sezon. Un concurent va marturisi ca a batut drumul tocmai din Venezuela cu un motiv ascuns. Mai exact, artistul in varsta de 30 de ani va marturisi duminica, de la ora 20.00, ca este complet indragostit de Delia! ”N-ai idee cat timp mi-a luat sa…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, va prezenta joi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. Toader anunța, cu o saptamana in urma, ca prezentarea raportului va fi urmata de o “propunere concreta”. In acest context, președintele Asociației Magistraților…

- Detalii incredibile apar despre accidentul provocat, in 11 ianuarie 2018, de fostul procuror DNA Eugen Stoina, care a lovit, pe Soseaua Kiseleff, cu Mercedesul sau mai multe masini și și-a spart nasul. Jurnalistul Mihai Gadea a dezvaluit, marți seara, la emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3, detalii…

- Asia Express, show difuzat de Antena 1 luni si marti de la ora 20.00, lanseaza pe 19 februarie concursul on-line „Drumul dragonului”, concurs ce pune la bataie o vacanta pentru doua persoane in Koh Samui, Thailanda. Premiul include bilete de avion, transport de la aeroport la hotel (si retur) si 6 nopti…

- Victor Alistar, reprezentantul Societatii Civile in CSM (propus de PSD), a criticat luni dimineața, intr-o intervenție la Antena 3, reacția procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, in scandalul privind DNA, reproșandu-i ca „nu a scos nicio vorba despre faptul ca intenționeaza sa faca o investigație…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a postat un comentariu critic la adresa posturilor Antena 3 si Romania TV in care le ironizeaza ca nu au verificat o informatie inainte s-o difuzeze, iar cazul relatat este doar o potrivire de nume cu cel al sau. ”Sa nu lasam adevarul sa ne strice o stire-bomba!”, scrie…

- Mihai Bendeac, sarbatorit de colegii jurați și de mama sa, la audițiile ”iUmor”. Filmarile pentru cel mai indragit show de divertisment continua zilele acestea, iar daca in prima zi au aniversat-o pe Delia, astazi, jurații au avut din nou motiv de bucurie. Mihai Bendeac și-a sarbatorit ziua de naștere…

- In total, pe toate posturile de știri care au difuzat integral conferința, erau 1,85 de milioane de romani in fiecare minut. Cei mai mulți vedeau conferința la Antena 3, relateaza paginademedia.ro Puțini au fost tineri: 260.000 de telespectatori intre 18 și 49 de ani media pe minut pentru…

- Fostul adjunct al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Prahova Adrian Radulescu, anchetat de seful DNA Ploiesti pentru cercetare abuziva, a declarat, luni seara, la emisiunea “Sinteza Zilei”, prezentata de Mihai Gadea la Antena 3, ca procurorii Lucian Onea si Mircea Negulescu i-au cerut favorizarea…

- Fostul deputat Vlad Cosma nu se va prezenta, marti, la sediul DNA Ploiesti, unde era citat pentru a fi audiat in calitate de martor. Deputatul Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, a anunțat, inca de luni, la Antena 3, ca fostul parlamentar este plecat din tara si nu se poate prezenta marti la sediul…

- Razvan Alexe – principalul martor al DNA in dosarul de șantaj deschis in urma inregistrarilor realizate de fostul deputat Vlad Cosma și prezentate in premiera, duminica seara, la emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, a fost audiat, luni, la sediul central al DNA, din Capitala. La ieșirea din sediul…

- Anca Lungu a plecat de la pupitrul Observatorului si ar vrea sa se si casatoreasca cu barbatul de care este indragostita si pe care il tine ascuns de ochii curiosilor. Un grec cu foarte multi bani ar fi cel care i-ar fi furat inima stiristei, iar Anca Lungu ar dori chiar sa se mute cu el in Grecia,…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga a dezvaluit, duminica seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, presiunile pe care șefa DNA le-a facut in dosare pe care anchetatorul le avea in lucru. Moraru Iorga a vorbit despre “imixtiuni” ale șefei DNA in diferite cauze – nu doar in privința modului in…

- Anamaria Gudu s-a alaturat, incepand de sambata, echipei de prezentatori ai Observatorului de weekend de la Antena 1. Telespectatorii o pot urmari pe Anamaria la pupitrul de stiri sambata si duminica, in jurnalul orei 13.00, respectiv 16.00.

- Anamaria Gudu, noua vedeta Antena 1. Telespectatorii o pot urmari pe Anamaria la pupitrul de știri sambata și duminica, in jurnalul orei 13:00, respectiv 16:00. Noul pas in cariera al jurnalistei este o provocare pe care a intampinat-o cu mult entuziasm și incredere, fiind in același timp și extrem…

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a declarat, vineri, la Antena 3, ca fostul ministru se afla la Atena, unde urmeaza un tratament medical, fiind inștiințata și instanța suprema, unde clienta sa are proces pe rol. Potrivit unor surse citate in emisiunea Obiectiv, realizata de Ana Maria Roman,…

- Un ofițer al Serviciului de Protecție și Paza a dezvaluit, duminica seara, la Antena 3, ca procurorul general Augustin Lazar și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, au folosit deseori bazinul de inot al instituției conduse de Lucian Pahonțu, deși cadrele SPP nu au acces acolo. Ofițerul SPP a dezvaluit, sub…

- Un politist din Iasi a fost injunghiat, duminica dimineata, de doi indivizi, cel mai probabil din clanul Cordunenilor, in urma unui conflict spontan izbucnit intre cei doi, intr-un club de noapte din oras, potrivit site-ului Antena3.ro. Barbații erau suparați pe polițist ca le-a facut mai multe dosare…

- Romania TV si Antena 3 au fost cele mai urmarite canale de stiri sambata seara, cand zeci de mii de romani au iesit in strada pentru a protesta fata de modul in care tara este guvernata.

- Anca Lungu nu va mai aparea la pupitrul Observatorului de weekend de la Antena 1. Aceasta ar urma sa fie inlocuita de o colega din trust. Pentru Anca Lungu, care este divorțata , urmeaza o perioada de schimbari atat in plan personal, cat și in plan profesional. Potrivit revistei Viva , vedeta nu numai…

- Digi 24 a dat lovitura in 2017. A reusit sa castige din publicitate aproape aceeasi suma ca si Romania TV, desi audientele sunt mult diferite. Cei de la Antena 3 sunt campioni in privinta banilor incasati din publicitate, circa 7-8 milioane de euro, conform paginademedia.ro.Citeste si: S-a…

- Pentru Anca Lungu urmeaza o perioada a marilor schimbari. Ea nu numai ca va renunta la postul de prezentatoare a Observatorului de weekend, dar se va muta si din tara. Acum, s-a aflat cine o va inlocui la pupitrul Observatorului! A trecut o perioada buna de cand prezentatoarea Observatorului de weekend,…

- Mihai Tudose și-a anunțat, luni seara, in ședința CEx al PSD, demisia din functia de premier, potrivit unor surse citate de Antena 3. Tudose a facut acest gest dupa ce Comitetul Executiv Național a votat in favoarea retragerii sprijinului politic pentru actualul premier. Au fost 59 de voturi pentru…

- "Am venit astazi la lucru și am dat nas in nas, ca așa le scoate Dumnezeu pe toate, cu Octavia Geamanu, cunoscuta prezentatoare de la Observator. Octavia Geamanu știm cu toții cum este, este foarte slaba. Mi-am luat așa un soi de atitudine și i-am zis: 'Octavia, o sa fac o emisiune despre diete cu…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica, la Antena 3, ca in cadrul CEx este vorba despre o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci Mihai Tudose nu mai este premier”. „(…) Ori ramane Carmen Dan și atunci Mihai Tudose nu…

- Fostul premier Victor Ponta iese la rampa cu o zi inainte de CEx. Acesta a spus la Antena 3 ca și-ar dori ca luni „sa avem o soluție”. „Mi-aș dori ca luni sa existe soluții pentru ca problema dureaza deja de un an de zile. Anul 2017 a fost un an cu scandaluri, cu certuri, Stirea Ponta: Luni, la CEx…

- Anca Lungu se pare ca vrea sa înceapa o viața noua și este dispusa sa faca și pasul cel mare, din nou. Prezentatoarea de știri de la Antena 1 și-a gasit alesul la doar șase luni de la divorț.

- Premierul Mihai Tudose a lansat, miercuri seara, la Antena 3, un atac la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. “Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a raspuns Tudose la intrebarea legata despre relația sa cu Serviciul Roman de Informații (SRI). In plus, a…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca este convins ca Guvernul trebuie restructurat și ca spera ca reorganizarea administrației centrale sa reduca birocrația. Principalele declarațiile ale premierului: Nu dau note, notele trebuie sa le dea cetațenii. Noi ne-am indeplinit…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, miercuri seara, la Antena 3, ca șeful Poliției, chestorul Bogdan Despescu, are la dispoziție o saptamana sa-i prezinte masurile luate pentru remedierea situatiei de la nivelul Politiei Romane, dupa cazul polițistului-pedofil. Tudose a precizat și ca e posibil sa-l demita…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, ca nu mai poate lucra cu ministrul afacerilor interne, pentru ca aceasta l-ar fi mințit in legatura cu dorința chestorului Catalin Ionița de a prelua interimar șefia Poliției Romane. Potrivit lui Tudose,…

- Premierul Mihai Tudose va avea miercuri o intalnire cu seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, decizia de demitere a acestuia, ceruta de ministrul afacerilor interne, urmand sa fie luata abia dupa aceasta discutie, au declarat surse guvernamentale citate de Mediafax. Carmen Dan a declarat…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azi politic in Madagascar, a precizat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3. Potrivit consulului, in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. “Nu a venit la noi ca sa ceara…

