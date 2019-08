Incepand de sambata, 31 august, Cosmin Stan va prezenta Știrile PRO TV din weekend, de la ora 7:00. La fiecare final de saptamana, el va face cuplu cu Andreea Marinescu sau Lavinia Petrea și impreuna le vor aduce telespectatorilor cele mai importante știri ale zilei inca de la primele ore ale dimineții. Revenirea la pupitrul unui jurnal este un vis in care a crezut cu tarie. „Revenirea la pupitrul Știrilor matinale de weekend este un nou vis implinit pentru mine, un vis in care am crezut cu tarie chiar și in momentele in care parea imposibil sa se mai transforme in realitate. Ma simt mai pregatit…