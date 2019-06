Stiri pe aceeasi tema

- Narcisa, cea mai tanara concurenta de la „Dragoste fara secrete” a susținut proba orala la Limba și Literatura Romana, la Bacalaureat. Concurenta a fost extrem de incantata de faptul ca echipa emisiunii „Dragoste fara secrete” a insoțit-o și i-a fost alaturi la orice pas.

- In aceasta seara, Iuliana Calinescu a anunțat ca Flory și iubitul ei, Andrei, au parasit competiția. Cei doi au ales sa plece pentru ca tatal lui Flory are probleme de sanatate, iar aceasta nu a mai putut sa stea departe de el.

- In emisiunea "Dragoste fara secrete" este loc si de evenimente emotionante, incheiate cu bucurie si lacrimi de iubire. De data aceasta a fost randul Rozaliei sa tresalte la aflarea vestilor.

- S-a detonat bomba in cadrul emisiunii "Dragoste fara secrete"! Concurentul Alexandru, cel care formeaza un cuplu cu Madalina, dar care o "iubeste" pe Nicoleta, a facut un anunt care a dat peste cap intreaga emisiune.

- Conflictul ia amploare in cuplurile formate din Madalin-Nicoleta și Alexandru-Madalina. Alexandru i-a facut avansuri Madalinei și a mangaiat-o tandru in timp ce facea curațenie, imaginile fiind vizionate și de Nicoleta, femeia pe care spunea ca o iubește.

- Se incing spiritele la "Dragoste fara secrete"! In a cincea zi de cand cele șase cupluri au intrat in apartamentele unde vor trebui sa stea 100 de zile, doi concurenți au trecut de la cearta la gesturi tandre, in doare cateva secunde.

- Doi dintre cei șase participanți al celui mai tare experimente de televiziune, „Dragoste fara secrete” au avut parte ieri, de o surpriza de proporții! Frumoasa Iuliana Calinescu l-a adus in platou pe bunicul Narcisei, una dintre cele mai tinere participante din cadrul emisiunii.

- Duminica, de la 18:45, Antena Stars lanseaza Dragoste fara secrete, emisiune ce va putea fi urmarita in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 12:00 si seara, de la 18:45. Gazda emisiunii, actrita Iuliana Calinescu, le va fi alaturi telespectatorilor, dar si concurentilor, zi de zi, iar sambata,…