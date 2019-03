Stiri pe aceeasi tema

- Prima misiune din India ii șocheaza pe concurenții de la Asia Express. Duminca seara, de la 20:00, pe Antena 1, cele șapte echipe ramase in cursa celui mai dur reality-show, Asia Express- Drumul Elefantului, vor ajunge in India.

- In urma accidentarii grave de la picior, Cosmin Seleși a fost nevoit sa paraseasca show-ul "Asia Express". Astfel ca, Șerban Copoț are nevoie de un partener. Se pare ca George Vintila va intra in cursa. Dupa ce Margherita a fost nevoita sa abandoneze din cauza unei infecții la rinichi, Cosmin Seleși…

- Diseara, concurenții Asia Express parcurg ultima etapa a cursei din Sri Lanka catre farul din Colombo. Urmeaza o seara tensionata, cu misiuni care le vor solicita la maximum pe vedete, iar oboseala, stresul și efortul susținut vor incepe sa iși spuna cuvantul "Te simți neputincios intr-o astfel de situație.”,…

- Marți seara, pe Antena 1, trei echipe au intrat in cursa pentru ultima șansa, in cea de-a doua etapa Asia Express - Drumul Elefantului, din Sri Lanka. Clasamentul recalculat in funcție de misiunea opționala de luni seara i-a salvat pe Șerban Copoț și Cosmin Seleși, care au caștigat pentru a doua oara…

- Șerban Copoț și Cosmin Seleși au obținut imunitatea, in episodul șase al celui de-al doilea sezon „Asia Express”. Ei nu pot fi nominalizați de restul concurenților sa paraseasca concursul.

- S-a lasat cu multe reacții dupa ce au aparut imagini cu Bianca Dragușanu, la „Asia Express”. Mulți au considerat ca diva a avut un comportament nepotrivit, printre care și colegii de emisiune, precum CRBL, Cosmin Seleși sau Șerban Copoț.

- Cursa prin Sri Lanka a continuat aseara, pe Antena 1, cu alte trei probe de foc, in care concurenții sezonului 2 Asia Express s-au intrecut intr-un traseu de 146 de kilometri pentru a-și pastra locul in competiție. Șerban Copoț și Cosmin Seleși au fost primii care au trecut linia de sosire duminica…

- Proverbul romanesc potrivit caruia cine se trezește de dimineața departe ajunge s-a potrivit perfect in primul episod de Asia Express. Cosmin Seleși și Șerban Copoț au reușit sa caștige ultima proba și odata cu ea sa obțina imunitate și 100 de euro