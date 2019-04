Stiri pe aceeasi tema

- Derby-ul „Poli” era programat initial vineri, de la ora 11.00, pe arena Stiinta, deoarece in aceeasi zi pe „Dan Paltinisanu” e programat meciul echipei de rugby. Pana la urma jocul ASU Politehnica – ACS Poli, din runda a 32-a a Ligii a II-a, va ramane pe „Marele oval”, dar se va desfasura in nocturna.…

- Derby-ul timisorean dintre ASU Politehnica si ACS Poli, inclus in etapa a 32-a a Ligii a II-a, se va disputa vineri, cu incepere de la ora 19, pe stadionul "Dan Paltinisanu"... The post Derby timisorean in nocturna de pe stadionul „Dan Paltinisanu” appeared first on Renasterea banateana .

- Derby-ul timisorean nu a oferit foarte mult spectacol. Cu toate acestea cei care au ales calea „Marelui oval” au vazut trei bare si un gol marcat dupa un final destul de palpitant. ASU Politehnica s-a impus la limita, scor 1-0, cu Ripensia in „deplasare”, in urma unui penalty transformat de Alin Ignea in…

- „Baietii in ghete” au obtinut un punct important la Constanta, dar au nevoie neaparat de o victorie in weekend, mai ales ca pe „Dan Paltinisanu” vine o echipa accesibila. ASU Politehnica intalneste „lanterna” Dacia Unirea Braila, formatie care a reusit insa sa castige in intermediara. Tehnicianul Cosmin…

- ASU Politehnica are parte de un nou meci foarte important pe teren propriu. „Baietii in ghete” o asteapta pe gruparea aflata pe pozitia imediat inferioara, Daco-Getica Bucuresti, tot pe „Dan Paltinisanu”, locatia unde a fost rapusa Petrolul. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu are in continuare o…

- Seara perfecta pentru ASU Politehnica pe „Marele oval”. „Baietii in ghete” au obtinut cea mai clara victorie a sezonului, scor 3-0 chiar cu o favorita la promovare, Petrolul Ploiesti. Ioan Mera a inscris o „dubla” cu capul pentru alb-violeti iar cireasa de pe tort a fost pusa de Octavian Ursu. Pe un…

- ASU Politehnica are parte duminica de un meci extrem de dificil pe „Marele oval”. „Baietii in ghete” sunt vizitati de Petrolul Ploiesti, una dintre candidatele la promovare si totodata una dintre putinele formatii ale B-ului cu galerie in deplasare. Timisorenii se asteapta la un meci care pe care, desi…

- Incurcate sunt caile fotbalului. Ripensia a jucat bine pe „Electrica” impotriva gazdei ACS Poli. Totuși, punctele au ramas in tabara echipei antrenate de Valeriu Rachita, care s-a impus la limita, 1-0. Ambele echipe s-au pregatit pentru sezonul de primavara, care le-a pus fața-n fața la prima revenire…