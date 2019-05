Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia UVT Timișoara a obținut in extremis toate cele trei puncte puse in joc in intalnirea din etapa a 33-a a Ligii 2, cu Aerostar Bacau. Golul victoriei a fost marcat de Adrian Popa in minutul 88. Profitand de victoria concitadinei ASU Politehnica la Arad, Ripensia „sare” peste UTA in clasament…

- ASU Politehnica s-a revansat in fata suporterilor viola dupa esecul cu ACS Poli. „Baietii in ghete” au evoluat cu atitudinea dorita de fani la Arad si s-a impus cu 2-0 in fata lui UTA prin golurile lui Ignea si Manea. In sfarsit cu doua galerii la Arad, noul Derby al Vestului a fost cu adevarat derby.…

- Inaintea derby-ului UTA – ASU Politehnica din acest weekend, in timp ce suporterii timișoreni se pregateau sa intre pe stadionul Motorul din Arad, directorul general al clubului gazda, Codru Gradinariu, a venit sa vorbeasca cu fanii oaspeți. Schimbul de replici nu a fost unul foarte constructiv, subiectul…

- „Baietii in ghete” au parte sambata de al treilea derby consecutiv in aceasta primavara. Dupa duelurile locale cu Ripensia si ACS Poli, ultimul incheiat cu un esec dureros, ASU Politehnica are sansa de a se revansa in ochii suporterilor pe terenul lui UTA. Alb-violetii vor avea acum parte si de suportul…

- Dupa doua sezoane cu scandaluri legate de numarul suporterilor oaspeti la Derby-ul Vestului jucat pe terenul lui UTA, fanii alb-violeti au primit in sfarsit ce si-au dorit. Sustinatorii lui ASU Politehnica vor primi 300 de bilete pentru jocul de sambata de pe „Motorul”, numar care ar mai putea fi suplimentat…

- Arad. Ionuț Popa a lipsit de la meciul cu Luceafarul Oradea, iar acum s-a aflat și de ce. La mijlocul saptamanii trecute, lui „Mister” i s-a recomandat un regim „spartan”, de catre un medic ce i-a fost recomandat. Unul de la Spitalul Județean din Timișoara. „Dupa ce am fost la atația…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Timis au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in municipiul Timisoara. Potrivit ISU Dobrogea un incendiu la un depozit de deseuri industriale reciclabile, din Timisoara.Din primele informatii incendiul se manifesta…

- Ionuț Popa nu vede bine. Antrenorul in varsta de 65 de ani al divizionarei secunde UTA, locul 9 dupa 21 de etape, sufera, dupa ce a primit o lovitura dureroasa, la o partida de fotbal-tenis. La amicalul de ieri, UTA Arad - Crișul Chișineu Criș (L3, Seria 4, loc 3) 1-1, tehnicianul a stat retras, la…