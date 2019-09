Stiri pe aceeasi tema

- ​Liderul PSD Bacau, Dragos Benea vrea sa propuna retragerea sprijinului politic pentru primarul PSD al Bacaului, Cosmin Necula. Benea este nemulțumit de faptul ca acesta acuza Guvernul ca nu direcționeaza bani pentru proiectele privind infrastructura și pentru a acoperi datoriile locale. De altfel,…

- Președintele organizației județene a PSD Bacau, Dragos Benea, scrie pe Facebook ca a sprijinit necondiționat orașul Bacau ori de cate ori a fost necesar. „Peste 200 de proiecte se afla in diferite stadii de execuție in județ, finanțarea fiind asigurata de catre Guvern. (...) Intre ele menționez…

- Liderul organizației județene PSD Bacau, Dragoș Benea, a afirmat ca va solicita retragerea sprijinului politic primarului Cosmin Necula. Afirmația vine dupa ce, ieri, la ședința Consiliului local, primarul Bacaului a criticat politica fiscala a Guvernului, care a sprijinit mai mult comunitațile mici…

- Președintele PSD Bacau a postat un mesaj astazi prin care cere conducerii partidului retragerea sprijinului primarului Cosmin Necula. Șeful PSD Bacau il acuza pe primarul Necula de faptul ca induce in randul bacauanilor ideea ca Guvernul nu ar... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ilan Laufer a demisionat din functia de consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila deoarece nu a fost invitat, in aceasta calitate, sa insoteasca premierul la vizita in Statele Unite. Laufer a scris pe Facebook ca seful Executivului nu s-a intalnit cu el, in calitate de presedinte al PSD…

- Premierul Viorica Dancila a reacționat miercuri, pe Facebook, la decizia Curții Constituționale, susținand ca aceasta este dovada ca președintele Klaus Iohannis a incalcat Constituția. Presedintele PSD acuza un abuz din partea presedintelui și ii cere sa semneze de indata decretele. Premierul mai spune…

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu i-a transmis premierului Viorica Dancila un mesaj, în care i s-a adresat cu „draga Viorica”, precizând ca i-a oferit în trecut sprijinul pentru face un Guvern mai bun, prin votul în Parlament, însa a refuzat, potrivit…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, si-a intrerupt programul politic pe care il avea sambata in judetul Bacau si a revenit la Bucuresti, unde ar urma sa aiba loc o sedinta extraordinara a Guvernului pe tema cazului de la Caracal. Presedintele filialei PSD Bacau, Dragos Benea, a declarat pentru…