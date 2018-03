Stiri pe aceeasi tema

- Derby-ul romanesc din Croația, decis de un gol marcat de portar in ultima secunda. Foștii dinamoviști Steliano Filip și Cosmin Matei au fost adversari sambata in meciul dintre Hajduk Split și Istra 1961, scor 3-2, programat in etapa a 25-a a campionatului. Hajduk Split, cu Steliano Filip, titular 69…

- In minutul 73 al partidei dintre Eibar și Real Madrid, terminata cu victoria oaspeților, socr 2-1, capitanul lui Real, Sergio Ramos, a ieșit de pe teren și s-a indreptat catre tunel. Situația a starnit multe discuții atat in tribuna, cat și dupa meci. Mai ales ca Ramos și-a lasat echipa timp de 5 minute…

- Sunt probleme in paradisul fanilor alb-violeți de pe „Știința”. Echipa lor favorita, ASU Politehnica, se afla la cel de-al doilea meci nereușit, dupa infrangerea din meciul precedent „reușind” sa piarda alte doua puncte in aceasta saptamana, tot pe teren propriu, de aceasta data cu cei de…

- George Țucudean a marcat în minutul 10, iar Billel Omrani în minutul 90+3. Formația CSM Iași a primit un penalty în minutul 84. Antrenorul echipei din Gruia, Dan Petrescu, a fost trimis în tribuna în minutul 87 din cauza protestelor. "Arbitrajul a…

- Formatia CFR Cluj a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa CSM Poli Iasi, in prima etapa a play-off-ului Ligii I, golul victoriei fiind marcat in minutul 90+3. In minutul 86, antrenorul clujenilor, Dan Petrescu, a fost trimis in tribune pentru proteste.Pentru CFR au marcat…

- Echipa engleza de fotbal Manchester City s-a calificat fara emotii in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, miercuri seara, desi a fost invinsa surprinzator acasa de FC Basel cu scorul de 2-1, in mansa secunda a optimilor. City, care castigase prima mansa cu 4-0, a deschis…

- Echipa de baschet Gama a obținut victorie in prima partida din cadrul semifinalelor Campionatului Moldovei. Formația din Cahul a caștigat dramatic la o diferența de un singur punct, scor 86-85. Victoria lui Gama a fost amarata de accidentarea lui Kevin Laury.

- Atacantul Claudiu Keseru a adus victoria echipei Ludogoret Razgrad, scor 1-0, in meciul cu Septemvri Sofia, din etapa a XXIII-a a campionatului Bulgariei. Keseru, intrat pe teren in minutul 55, a marcat din penalti in minutul 90+4.El a primit un cartonas galben in minutul 79. La Ludogoret,…

- ASC Corona 2010 Brasov mai are nevoie de o singura victorie pentru a accede in semifinalele competitiei de hochei pe gheata Erste Liga, dupa ce a invins formatia maghiara UTE cu scorul de 4-3 (1-1, 1-2, 1-0, 1-0), dupa prelungiri, joi seara, la Budapesta. Corona conduce acum cu scorul de 3-2 la general…

- Prima ocazie si-au trecut-o in cont gugulanii, in minutul 10, cand Negrei a executat o lovitura libera de la 22 de metri, in stanga portarului, insa Nedelcea a respins in corner, de langa bara. Lovitura de colt a fost executata de acelasi Negrei, iar Imbre a trimis cu capul, din 6 metri,…

- La finalul acestei saptamani s-au disputat meciurile primei etape din acest an in divizia secunda. CS Mioveni nu a jucat in aceasta etapa si asta pentru ca argesenii ar fi urmat sa intalneasca pe cei de la Olimpia Satu Mare, echipa ce s-a retras din campionat. In aceste conditii artgesenii s-au impus…

- Performanta istorica pentru echipa de juniori Under 19 pregatita de antrenorii Cristi Stefu si Costel Strainu. United a jucat duminica in sala sporturilor din Vaslui partida retur din faza a 3-a a Cupei Romaniei cu gazdele de la Internazionale Traian. Cum partida tur s-a incheiat cu victoria galatenilor…

- FC Arges a debutat cu dreptul in 2018. Pitestenii s-au impus cu scorul de 3 - 2 in meciul jucat pe terenul celor de la Stiinta Miroslava. Meciul a fost jucat pe un teren acoperit cu zapada, un teren ce semana mai mult cu un maidan decat cu o suprafata de joc din esalonul secund al fotbalului romanesc.…

- FCSB a suferit o infrangere, la Roma, in returul 16 imilor Ligii Europa. Lazio a invins ope vicecampioana Romaniei cu un categoric 5 1. Ciro Immobile a deschis scorul in minutul 7. Bastos a majorat diferenta in minutul 35.Immobile a marcat din nou si a dus scorul de 3 0 in minutul 43.In partea secunda,…

- Formatia FC Viitorul a castigat, scor 2-1, meciul disputat, luni, pe teren propriu, in compania echipei FC Botosani, in etapa a XXV-a a Ligii I, potrivit news.ro. Pentru FC Viitorul au marcat I. Hagi '34 si Ciobanu '90+4, iar pentru FC Botosani a inscris Roman '10 (penalti).

- Steliano Filip a intrat in minutul 71 al derby-ului Dinamo Zagreb – Hajduk Split 0-1. Hajduk Split a caștigat derby-ul Croației, scor 1-0, contra lui Dinamo Zagreb, consolidandu-și poziția secunda. Prima parte a fost una sterila, in care singurul șut spre poarta a aparținut lui Dinamo Zagreb. Repriza…

- Formatia FC Nantes, cu Ciprian Tatarusanu integralist, a remizat, duminica, in deplasare, scor 1-1, cu echipa OGC Nice, intr-un meci din etapa a XXVI-a a campionatului Frantei.Gazdele au deschis scorul prin Dante, in minutul 5. Pentru Nantes a inscris Sala, in minutul 27, din penalti.Vezi…

- Bogdan Chitic Echipa naționala feminina de baschet a Romaniei, cu ploieșteanca Ioana Ghizila (21 ani) printre tricolore, nu mai deține nicio șansa de calificare la Campionatul European de anul viitor, din Serbia și Letonia. Fetele pregatite de Dragan Petricevic au reușit o singura victorie in „dubla”…

- Real Madrid a invins-o greu pe Paris Saint-Germain, cu scorul de 3-1, miercuri seara, pe ''Santiago Bernabeu'', intr-un meci din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. PSG a deschis scorul la Madrid prin Adrien Rabiot (33), dar campioana en titre…

- Antrenorul Tudor Costescu și echipa medicala a BC SCM Timișoara vor trebui sa faca un numar de magie pentru a recupera echipa inaintea semifinalei de luni din Cupa Romaniei. Formația a avut nevoie de prelungiri și un meci extenuant pentru a trece in semifinale, dar importanta ramane victoria.…

- Tripla pentru George Pușcaș in Cittadella – Novara. Internaționalul roman de tineret a reusit un meci mare in etapa a 25-a din Serie B. Puscas a deschis scorul in minutul 11, iar apoi a readus-o in avantaj pe Novara, cu un gol marcat in minutul 55. Novara a invins cu 3-1, tot atacantul roman fiind cel…

- Kayserispor, echipa lui Marius Șumudica, a terminat la egalitate cu Sivasspor, 1-1, in etapa a 21-a din Turcia. Scorul la pauza a fost 0-0, iar in minutul 53, Robinho a deschis scorul. Starul brazilian a marcat un gol fabulos. Fostul jucator de la Real Madrid a marcat in poartea lui Silviu Lung jr.…

- In aceasta seara, s a disputat partida dintre Juventus Bucuresti ultima clasata si FC Viitorul campioana Romaniei , meci contand pentru etapa a 24 a din Liga 1.Partida s a disputat pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti si s a incheiat cu victoria echipei campioane, scor 1 0.Golul victoriei i a apartinut…

- PAOK Salonic s-a calificat in semifinalele Cupei Greciei dupa ce a invins-o și la retur pe Atromitos, scor 3-1. In tur fusese 2-0 pentru liderul campionatului. Echipa lui Razvan Lucescu a deschis scorul in minutul 30, prin Skakhov. 1-0 a fost scorul pauzei. Gazdele de la Atromitos, la care Azer Busuladzici…

- Campioana en-titre a Romaniei la volei feminin, Volei Alba Blaj, a invins miercuri, pe teren propriu, formatia franceza ASPTT Mulhouse VB, cu scorul de 3-2, in cea de-a patra partida din grupa A a Ligii Campionilor. Scorul pe seturi a fost 15-25, 25-21, 20-25, 28-26, 15-13, dupa 137 minute de joc.Victoria…

- Formatia FCSB a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Gaz Metan Medias, intr-un meci din etapa a XXIII-a a Ligii I, in care Denis Alibec a marcat pentru prima data in actuala editie de campionat. Alibec a inscris in minutul 62. Celalalt gol al oaspetilor a fost inscris de Budescu ’25…

- Marius Alexe (27 de ani) a marcat golul victoriei formației sale, Karabukspor, in victoria obținuta contra celor de la Alanyspor, 1-0. Karabukspor a reușit prima victorie dupa 7 meciuri oficiale in care au obținut un singur rezultat de egalitate. Marius Alexe a marcat golul victoriei in minutul 79,…

- Gabriel Torje, la Dinamo. Tratativele fotbalistului cu Alanyaspor au picat din cauza neințelegerilor financiare. ”Nu a respectat acordul de principiu și a cerut bani in plus”, au scris turcii. ACTUALIZARE, ora 20:02. Torje, aparține de Akhmat Grozny, și vine imprumut pana la Dinamo pana la finalul…

- Eintracht Frankfurt a castigat cu 2-0 (1-0) partida sustinuta pe teren propriu in runda a XX-a din Bundesliga contra celor de la Borussia Monchengladbach.A Gazdele au deschis scorul cu doua minute ainaintea finalului primului mitan prin Boateng.A

- Dorin Rotariu a marcat pentru Mouscron in deplasarea de la Mechelen. In minutul 75 scorul era 2-0 pentru gazde. Romanul a inscris in minutul 48 cu capul, dupa o centrare venita din corner. Cu 10 minute mai devreme, Mohamed deschisese scorul. Dorin Rotariu e la al treilea gol pentru Mouscron in acest…

- Un barbat imobilizat intr-un scaun rulant a dat dovada ca este patriot si a aratat ca poate "dansa" hora in ciuda invaliditatii. El i-a asteptat pe biciclistii care au venit cu Trenul Unirii si care au format o hora atipica in parcarea de la Victoria.

- Ioan Andone (57 de ani) a antrenat-o ultima data pe Dinamo in sezonul trecut și a explicat de ce nu l-a numit pe Steliano Filip capitan. Fundașul urmeaza sa semneze in aceasta seara contractul cu Hajduk Split. "Falcosul" il scoate vinovat pe Vasile Miriuța pentru faptul ca l-a pus capitan pe Steliano…

- Transferul lui Steliano Filip la Hajduk Split se afla pe ultima suta de metri, ultimele detalii urmand sa fie lamurite in aceasta seara. Fundasul de 23 de ani a ajuns marti in Croatia, iar in aceasta dimineata a efectuat deja vizita medicala alaturi de viitoarea echipa . Astazi, "Stelu" a bifat primul…

- Formatia BCM U Pitesti a suferit un esec cu adevarat rusinos . Echipa din Pitesti a fost depasita de echipa din Banie, asta la capatul unei partied in care oltenii s-au distrat cu echipa de un million de euro a Primariei Pitesti. Oltenii au cam facut ce au vrut cu pitestenii, echilibru fiind…

- Echipa Olympique Lyon a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formatia Paris Saint-Germain, liderul campionatului de fotbal al Frantei, in derby-ul etapei a 22-a din Ligue 1, disputat duminica seara. Gazdele au deschis rapid scorul, prin Nabil Fekir (min. 2), insa PSG a restabilit…

- Adrian Stoian (26 de ani) și Vlad Morar (24 de ani) au marcat pentru Crotone, respectiv Panetolikos. Formația din Serie A s-a impus cu 3-0 pe terenul celor de la Verona, in timp ce echipa din Grecia a remizat, 1-1, pe propriul teren cu Panionios. Vezi VIDEO cu golul lui Stoian! Pentru Stoian acesta…

- Portarul Juan Carlos a marcat un gol senzațional, de la peste 70 de metri! Eroul a implinit chiar ieri 30 de ani. Portarii marcheaza rar, dar și cand o fac, izbutesc goluri de excepție . Așa a reușit și Juan Carlos, de la Lugo, in meciul cu Sporting Gijon, din etapa a 23-a din liga secunda spaniola.…

- Laurențiu Reghecampf s-a calificat in sferturile Cupei Președintelui. Antrenorul roman continua lupta pentru trofee in Emirate cu Al Wahda. Formația pregatita de Reghe a caștigat cu emoții, marți seara, meciul cu Emirates Club, scor 2-1, dupa prelungiri. Al Wahda, locul 2 in campionat, a deschis scorul…

- Meci foarte important pentru gruparea din Cetatea Marii Uniri, care intalneste miecuri, de la ora 18.00, in Sala Universitatii „1 Decembrie 1918” (intrarea libera), pe Universitatea Cluj, vicecampioana editiei precedente. Formatia condusa de Manuel Rodriguez a inregistrat doua esecuri la rand in Liga…

- FC Barcelona a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 4-2, echipa Real Sociedad, intr-un meci din etapa a XIX-a a campionatului Spaniei, in care a revenit de la 0-2.Gazdele au deschis scorul prin Willian Jose, in minutul 11, si in minutul 34 au mai inscris un gol, prin Juanmi. FC…

- Echipa naționala de handbal masculin a Romaniei, antrenata de catre Xavi Pascual, a reușit o victorie in primul sau meci din Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin din

- Iubitorii handbalului din judet au umplut pana la refuz Sala Sporturilor din Zalau, pentru a asista la partida dintre HC Zalau si CSM Bucuresti, desfasurata miercuri seara si incheiata cu victoria oaspetelor, scor 30 – 24. Cu toate au au avut in fata o “multinationala”, in componenta careia se afla…

- Formatia AS Roma a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Atalanta, intr-un meci din etapa a XX-a a campionatului Italiei.Golurile oaspetilor au fost marcate de Cornelius ’14 si De Roon ’19, anunța News.ro. Autorul celui de-al doilea gol, Marten De Roon,…

- Anul 2018 debuteaza in forta sub panou. Sala Polivalenta din Tg. Mures va gazdui joi, de la ora 19.00 disputa dintre echipa locala BC Mures si Phoenix Galati din cea de-a 12-a etapa a Ligii Nationala. Ambele echipe sunt angrenate in lupta directa pentru play-off 1-6 si promit un meci spectaculos deschis…

- Standard Liege a remizat pe teren propriu, scor 1-1 (0-0), partida disputata, sambata, cu Sint-Truidense, in etapa a XX-a a campionatului belgian de fotbal.Gazdele au deschis scorul in minutul 85, prin Razvan Marin, in minutul 85, dar ucraineanul Roman Bezus a egalat in minutul 90+1, anunța…

- Rezultat surprinzator in Euroliga de baschet! Detinatoarea trofeului, Fenerbahce a fost invinsa in Israel de Maccabi Tel-Aviv in cea de-a 14-a etapa a competitiei. Gazdele au condus inca de la inceputul meciului si la pauza mare aveau un avantaj de 4 puncte.

- Clubul Sepsi Sfantu Gheorghe l-a transferat miercuri pe fundașul croat Jure Obsivac. Fundașul in varsta de 27 de ani a evoluat ultima data la FK Atyrau, in Kazahstan. Croatul și-a inceput cariera la Hajduk Split și a mai jucat pentru Kastel Gomlica, NK Dugopolje, NK Istra și RNK Split "Croatul Jure…