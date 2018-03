Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta echipei Cleveland Cavaliers, Lebron James, a inscris 41 de puncte in partida caștigata in deplasare de echipa sa in fața formației Charlotte Hornets, scor 118-105. "King James" a egalat cu aceasta ocazie recordul legendarului Michael ”Air” Jordan.

- Incredibil dar adevarat, derby-ul Seriei a 5-a din Liga a 3-a, de saptamana viitoare, vineri, 30 martie, ora 15.00, Performanța Ighiu – „U” Cluj, meci ce putea lamuri lupta pentru promovare, se va juca fara spectatori!!! Meciul dintre cele doua candidate pe promovare a inceput cu o saptamana mai devrme,…

- Napoli a profitat de pasul gresit facut de Juventus (0-0 cu SPAL) si s-a apropiat la doar doua puncte de prima pozitie a clasamentului din Serie A. Echipa lui Maurizio Sarri s-a impus la limita in partida de pe teren propriu cu Genoa, scor 1-0.

- Fotbalistul formatiei Bursaspor, Bogdan Stancu, a inscris unicul gol al partidei cu echipa lui Paul Papp, Sivasspor, disputata sambata, la Bursa, scor 1-0, in etapa a XXVI-a a campionatului Turciei, informeaza news.ro.Stancu, integralist la gazde, a marcat in minutul 83. Tot la Bursaspor,…

- Bogdan Stancu a marcat pentru Bursaspor. Ii merge bine de cand a renunțat la naționala. Bogdan Stancu a inscris unicul gol al partidei pe care echipa sa, Bursaspor, a castigat-o in fata formatiei Sivasspor, la care evolueaza Paul Papp. Stancu, integralist la gazde, a marcat in minutul 83. Tot la Bursaspor,…

- FC Voluntari, victorie „la mustața” Ultimele minute ale partidelor din play-out ale celor doua echipe ilfovene din Liga I au fost hotaratoare pentru soarta acestor intalniri. Daca formația din Chiajna a pierdut 2 puncte in minutul 90+3, surata ei din Voluntari a caștigat meciul printr-un gol inscris…

- Razvan Lucescu și PAOK au primit o veste importanta: Comisia de Disciplina a celor din Grecia a decis sa inapoieze cele trei puncte echipei lui Lucescu, dupa incidentele de la meciul Olympiakos, Inițial, PAOK pierduse meciul cu Olympiakos cu 3-0 și i s-au luat 3 puncte, dupa ce Oscar Garcia, antrenorul…

- Hajduk Split a invins, sambata, pe teren propriu, cu 3-2 (1-1), pe Istra, in etapa a XXV-a a primei ligi a campionatului croat de fotbal. Gazdele au intors scorul dupa ce au fost conduse cu 2-1, reusind golul victoriei in minutul 90+5.Gyurcso a deschis scorul in minutul 15, pentru gazde, inainte…

- Metalurgistul Cugir este singura dintre echipele din Alba care in runda ce deschide sezonul de primavara, etapa a XVII-a in Seria a 5-a din Liga a 3-a, evolueaza sambata, 10 martie 2018. “Roș-albaștrii” intalnesc in deplasare pe CS Iernut, unica echipa din serie ce nu a izbutit sa caștige pe teren propriu…

- Formatia Manchester United a invins, luni seara, in deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Crystal Palace, in ultimul meci al etapei a XXIX-a a campionatului Angliei, in care a revenit de la 0-2. Gazdele au inscris prin Townsend ’11 si Van Aanholt ’48.Manchester United a micsorat din diferenta…

- Fotbalistul echipei Hapoel Haifa, Gabriel Tamas, a inscris un gol in meciul castigat, luni, in deplasare, cu scorul de 3-0, in fata echipei Maccabi Haifa, in etapa a XXV-a a campionatului Israelului.Tamas a inscris in minutul 56. Celelalte doua goluri au fost marcate de Mabouka ’44 (autogol)…

- Romania – Belgia, in Rugby Europe International Championship 2018. Se joaca pe 10 martie, de la ora 13.00, la Buzau. ”Stejarii” continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019. Pentru aceasta partida, a patra din REIC 2018, staff-ul tehnic a stabilit un lot de 31 de jucatori. Fața…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud II Constanta a castigat meciul jucat astazi, pe teren propriu, cu ACS Atletico Alexandria, in etapa a zecea a Diviziei A.Gazdele s au impus cu 27 23. La pauza, scorul a fost egal, 12 12. Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Atacantul Claudiu Keseru a adus victoria echipei Ludogoret Razgrad, scor 1-0, in meciul cu Septemvri Sofia, din etapa a XXIII-a a campionatului Bulgariei. Keseru, intrat pe teren in minutul 55, a marcat din penalti in minutul 90+4.El a primit un cartonas galben in minutul 79. La Ludogoret,…

- Bursaspor – Kayserispor 1-0: Stancu, integralist la gazde, a inscris in minutul 76. Celalalt roman de la Bursaspor, Gheorghe Grozav, a intrat pe teren in minutul 75. La Kayserispor, echipa antrenata de Marius Sumudica, Lung si Sapunaru au evoluat pe toata durata partidei. Kayserispor…

- Formatia Bursaspor a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa lui Marius Sumudica, Silviu Lung Jr. si Cristian Sapunaru, Kayserispor, intr-un meci din etapa a XXIV-a a campionatului Turciei, in care golul a fost marcat de Bogdan Stancu.Stancu, integralist la gazde, a inscris…

- Stancu, integralist la gazde, a inscris in minutul 76. Celalalt roman de la Bursaspor, Gheorghe Grozav, a intrat pe teren in minutul 75. La Kayserispor, echipa antrenata de Marius Sumudica, Lung si Sapunaru au evoluat pe toata durata partidei. Kayserispor ocupa locul cinci in clasament, cu 38 de puncte,…

- FC Barcelona a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-0), partida disputata, joi, in deplasare, cu Las Palmas, in etapa a XXVI-a a campionatului spaniol LaLiga.Catalanii au condus cu 1-0, dupa reusita lui Messi, din minutul 21. Gazdele au egalat din penalti, in minutul 48, prin Calleri, anun'[…

- Cel mai urmarit meci din aceasta etapa a Ligii 1 va fi, cu siguranta, partida de la Giurgiu dintre Astra si Dinamo. Meciul care are ca miza accederea in playoff pentru dinamovisti se joaca la aceeasi ora cu o alta partida cu implicatii directe, Poli Iasi - Viitorul, si este inconjurata de un aer…

- Croația – Romania, in preliminariile Campionatului Mondial de baschet masculin 2019. in cadrul celei de-a treia etape din Grupa D. Jocul are loc la Zadar, vineri seara, de la ora 19:00, si va fi transmis in direct de Digi 4. Tricolorii au invins miraculos, 58-56. ACTUALIZARE 22 februarie, 23.00. In…

- Real Madrid a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Leganes, intr-un meci restanta din etapa a XVI-a a campionatului Spaniei, in care a fost condusa cu 1-0.Gazdele au deschis scorul prin Bustinza, in minutul 6. Pentru Real Madrid au marcat Lucas Vasquez ’11, Casemiro ’29…

- Victoria obtinuta la Timisoara, 2-1 cu ACS Poli, a apropiat Iasiul la un singur succes de play-off. Indiferent de celelalte rezultate din ultima runda a sezonului regulat, CSM Poli Iasi va intra in play-off daca va bate campioana Viitorul, sambata, in Copou. O accedere in primele sase clasate ale…

- Tenismanul elvetian Roger Federer a redevenit oficial numarul unu mondial, in clasamentul ATP publicat luni, dupa titlul cucerit duminica la Rotterdam, in timp ce romanul Marius Copil a urcat pe locul 73. Federer, care si-a trecut in palmares al 97-lea titlu din cariera, a devenit, la 36 de ani si 6…

- Steliano Filip a intrat in minutul 71 al derby-ului Dinamo Zagreb – Hajduk Split 0-1. Hajduk Split a caștigat derby-ul Croației, scor 1-0, contra lui Dinamo Zagreb, consolidandu-și poziția secunda. Prima parte a fost una sterila, in care singurul șut spre poarta a aparținut lui Dinamo Zagreb. Repriza…

- Formatia FC Nantes, cu Ciprian Tatarusanu integralist, a remizat, duminica, in deplasare, scor 1-1, cu echipa OGC Nice, intr-un meci din etapa a XXVI-a a campionatului Frantei.Gazdele au deschis scorul prin Dante, in minutul 5. Pentru Nantes a inscris Sala, in minutul 27, din penalti.Vezi…

- Fotbalistul echipei Novara, George Puscas, a marcat un gol in remiza cu formatia Spezia, scor 1-1, din etapa a XXVI-a din Serie B.Puscas a marcat in minutul 24, iar pentru Spezia a punctat Forte, in minutul 38, anunța News.ro. Novara ocupa locul 14 in clasament, cu 31 de puncte, iar…

- PSG - STRASBOURG LIVE in LIGUE 1. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. Paris Saint Germain primește vizita celor de la Strasbourg de la ora 18:00. Meciul este LIVE VIDEO pe Digi Sport și ONLINE STREAM pe aplicație. PSG este lider detașat in Ligue 1, cu un avans de 9 puncte fața de AS Monaco,…

- Gruparea NK Istra a anuntat, vineri, ca l-a imprumutat pana la finalul acestui sezon pe Cosmin Matei de la clubul turc Genclerbirligi. Jucatorul roman a fost achizitionat de Genckerbirligi in august 2016, de la Atromitos.NK Istra ocupa locul opt in clasamentul campionatului Croatiei, dupa…

- LIVETEXT Simona Halep – Ekaterina Makarova, in turul 2 al turneului de la Doha (Qatar). Este prima apariție a numarului 2 mondial, dupa turneul foarte solicitant de la Australian Open, unde a pierdut finala cu daneza Caroline Wozniacki, 6-7, 6-3, 4-6. Simona Halep nu a putut evolua in intalnirea de…

- Alin Bondar: E o victorie foarte importanta pentru noi Antrenorul echipei de handbal feminin a Universitații Cluj crede ca echipa sa a dat dovada de maturitate și a reușit un succes important. Tehnicianul echipei din Liga Florilor considera ca victoria împotriva Coronei este vitala…

- Eșec usturator pentru Boloni in prima liga belgiana. Formatia Antwerp, antrenata de tehnicianul roman, a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 4-0, de echipa Kortrijk, intr-un meci din etapa a XXVI-a a campionatului Belgiei. Gazdele s-au impus, grație reușitelor lui Ouali (20) și Chevalier…

- In aceasta seara, s a disputat partida dintre Juventus Bucuresti ultima clasata si FC Viitorul campioana Romaniei , meci contand pentru etapa a 24 a din Liga 1.Partida s a disputat pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti si s a incheiat cu victoria echipei campioane, scor 1 0.Golul victoriei i a apartinut…

- Dublu duel Constanta Dinamo, in acest final de saptamana, la handbal La masculin, in Liga Nationala, HC Dobrogea Sud locul 5, cu 33 de puncte intalneste echipa bucuresteana in deplasare, duminica, 11 februarie, de la ora 11.00, in sala Dinamo. Meciul conteaza pentru etapa a 18 a a campionatului. Campioana…

- Formatia FCSB a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Gaz Metan Medias, intr-un meci din etapa a XXIII-a a Ligii I, in care Denis Alibec a marcat pentru prima data in actuala editie de campionat. Alibec a inscris in minutul 62. Celalalt gol al oaspetilor a fost inscris de Budescu ’25…

- Victorie chinuita pentru U-BT “Studenții” au caștigat partida din deplasare, cu Politehnica Iași, scor 76-72. În prima parte, U-BT și-a impus jocul înca din primele minute și ieșenii nu au putut face fața atacului clujean. De remarcat a fost revenirea înca din primul sfert…

- Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a remizat, duminica, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Al Dhafra, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Emiratelor Arabe Unite.Al Wahda a deschis scorul prin Batna, din penalti, in minutul 25. In minutul 90+1, Al Dhafra a egalat…

- Fotbalistul echipei Espanol Barcelona, Mario Hermoso, a inscris doua autogoluri si un gol la meciul pierdut, duminica, in deplasare, scor 2-3, in fata formatiei Leganes, in etapa a XXI-a a campionatului Spaniei.Hermoso, integralist la oaspeti, a trimis mingea in propria poarta in minutele…

- Fotbalistul echipei Deportivo La Coruna, Florin Andone, a inscris un gol in meciul terminat la egalitate, sambata, pe teren propriu, scor 2-2, cu Levante, in etapa a XXI-a a campionatului Spaniei. La Coruna a jucat in inferioritate numerica din minutul 34, iar oaspetii au revenit de la 0-2.Andone,…

- Formatia Mouscron, antrenata de Mircea Rednic, a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa KV Mechelen, intr-un meci din etapa a XXIV-a a campionatului Belgiei, in care Dorin Rotariu a inscris un gol.Rotariu, integralist la oaspeti, a marcat in minutul 47, cu o lovitura cu capul.…

- CSM Targoviste a facut un pas spre sferturile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, joi seara, prin victoria reusita in deplasare in fata formatiei elene Olympiakos SFP Pireu, cu scorul de 3-2 (25-18, 27-25, 16-25, 26-25, 15-13), in turul optimilor de finala ale competitiei. CSM Targoviste…

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Al Nasr, intr-un meci din etapa a XIII-a a campionatului Emiratelor Arabe Unite.Golul a fost marcat de Matar, in minutul 19. In minutul 23, tot de la Al Wahda Dzsudzsak a ratat…

- Meciul dintre Olimpique Lyon a aratat ca un adevarat derby, cu executii de exceptie la ambele porti. Lyon i-a administrat liderului din Ligue 1 a doua infrangere din actuala editie a campionatului, scor 2-1, gratie unui gol reusit in prelungiri de olandezul Memphis Depay.

- Simona Halep s-a calificat in aceasta dimineața in optimile de finala de la Australian Open, dupa victoria incredibila reușita in fața lui Lauren Davis, scor 4-6, 6-4, 15-13. In turul urmator, Halep se va duela cu japoneza Naomi Osaka (20 de ani), 72 WTA. Meciul va fi luni și va putea fi urmarit in…

- Spaniolul Javier Fernandez se indreapta spre un al saselea titlu continental consecutiv dupa ce a dominat net programul scurt la Campionatele Europene de patinaj artistic de la Moscova. Cu un total de 103,82 puncte, Fernandez (26 de ani) l-a devansat cu peste 10 puncte pe rusul Dmitri…

- Cota zilei din fotbal 12 ianuarie 2018. Pontul Zilei este bazat astazi pe meciul dintre FC Eindhoven vs FC Emmen, meci din cadrul celui de-al doilea eșalon al fotbalului din Olanda. Partida va avea loc de la ora 21:00 și conteaza pentru etapa cu numarul 20. FC Eindhoven se afla la jumatatea clasamentului…

- Se astimeaza ca Zeno va lipsi circa patru luni. Jucator esențial in angrenajul tactic gandit de antrenorul Cristian Achim, Martin Zeno abia revenise dupa o accidentare la genunchi suferita in partida cu Balkan Botevgrad din 20 septembrie 2017. „Zeno a disparut, din pacate, din echipa…

- Everton și Manchester United joaca astazi, de la ora 19:30, intr-un meci din etapa a 22-a din Premier League. Partida poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro. Gazdele lupta pentru un loc in cupele europene, aflandu-se in acest moment pe locul 9, cu 27 de puncte, in timp ce United e pe poziția…

- Veste imensa pentru Simona Halep la finalul acestui an. Romanca are un mare avantaj si se poate mentine pe primul loc WTA pentru mult timp de acum inaite. Desi in acest moment lupta pentru primul loc WTA pare foarte stransa, avand in vedere ca Simona are o diferenta mica de puncte in fata lui Garbine…