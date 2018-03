Cosmin Marinescu: Se resimte nevoia unei reorientari a politicilor economice dintre consum spre investitii

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, i-a solicitat, sambata, ministrului de Externe sa faca, foarte rapid, o propunere pentru functia de ambasador al Romaniei in Israel. El a declarat, la Congresul extraordinar al PSD, ca 'este inadmisibil sa stam mai mult de un an de zile…

- Romanii adora cumparaturile pe internet: incasari record in piata de cadouri online. Zilnic, se deschid 10 magazine online in Romania. Afacerile merg mai bine pe internet. Drept dovada, 2016 a adus incasari record in piata de cadouri online, iar Romania a avut cea mai mare creștere din Uniunea Europeana.…

- "Dupa criza financiara globala Romania si-a revenit si acum se bucura de o crestere economica foarte puternica devenind mai competitiva, creand legaturi comerciale cu UE, primind investitii straine directe si promovand de stabilitate macro-economica si reforme ale pietei financiare. In timp ce Romania…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat luni ca promovarea prosperitatii economice pentru SUA si pentru Romania este una dintre prioritatile cheie pentru parteneriatul strategic al celor doua tari. "Dupa criza financiara globala Romania si-a revenit si acum se bucura de o crestere…

- 'Evident ca demolarea statului roman va merge mai departe sub conducerea domnilor Dragnea si Tariceanu. Exista o sansa, cei din PSD si ALDE sa se revolte si sa isi dea jos sefii care au confiscat decizia si indreapta aceste doua partide in afara legii. Cand spun demolarea statului roman cred ca…

- PNL susține ca datele economice arata ca guvernul nu va putea sa faca fața cheltuielilor bugetare, iar in aceasta situație, liberalii se aștepta ca de la vara PSD sa decida majorarea taxelor și impozitelor. Senatorul Iulian Dumitrescu, prim-vicepresedinte PNL, sustine ca PSD va fi obligata sa apeleze…

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta de presa. "Cel mai important factor…

- Avansul real al PIB, de 7% din 2017, ar trebui sa impinga Romania dincolo de pragul de 60% din media UE in privinta PIB/capita in PPS (partiatea puterii de cumparare). Indicele PPS este o metoda care armonizeaza nivelul de preturi din economii diferite si permite astfel comparatia nivelului de…

- Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, intervine în scandalul de la DNA și atrage atenția, într-o postare pe Facebook, ca în România au fost și, probabil, înca mai sunt procurori care fabrica probe în dosare

- „Deoarece noi consumam mai mult bunuri din import, creșterea economica de 7% s-a dus in buzunarele altora. Guvernul trebuie sa sprijine urgent producatorii de bunuri și servicii autohtoni, pentru ca banii cheltuiți de romani sa ramana in Romania!”, spune deputatul PNL Mara Mareș. Conform datelor INS,…

- Anul trecut a fost unul excepțional pentru cel mai mare producator național de gaze naturale din Romania, care a obținut rezultate financiare record atat in ceea ce privește afacerile derulate, cat și din punct de vedere al rezultatului net.

- Brexitul va genera atat provocari, cat si oportunitati in contextul relatiilor comerciale bilaterale cu Regatul Unit, iar Romania trebuie sa faca toate eforturile necesare pentru consolidarea relatiei cu partenerul extern cu care inregistreaza cel mai ridicat excedent de balanta comerciala, se arata…

- In anul 2017, Produsul Intern Brut a crescut, comparativ cu anul 2016, cu 7,0%, a anunțat miercuri, 14 februarie, Institutul Național de Statistica.Produsul Intern Brut in trimestrul IV 2017 a fost, fața de același trimestru din anul 2016, mai mare cu 6,9% pe seria bruta și de 7,0% pe seria…

- Cand ai asemenea cresteri economice, sa nu stai la limita de 3% a deficitului public, ci sa incerci sa te situezi mai jos", a atentionat Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Am salutat faptul ca Guvernul a tinut deficitul sub nivelul de referinta de 3% si acest lucru a dus la mentinerea…

- Creșterea economica s-a accelerat in Romania, in 2017, PIB-ul real fiind estimat sa inregistreze o cifra record in perioada post-criza – 6,7% creștere. Principalul motor al creșterii a fost consumul privat, sprijinit indirect de reducerile de taxe și creșterile salariale din sectorul public și privat.…

- Parcul eolian CEZ, cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa, a produs anul trecut 1.323 GWh, cu 14 mai mult fata de 2016, beneficiind de o forta a vantului in medie de 7,25 m s, a anuntat miercuri compania. Parcul a fost inaugurat in anul 2011.Productia de energie electrica realizata de centralele…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, Florin Citu, a anuntat, miercuri, ca o va invita pe Olguta Vasilescu, saptamana viitoare, la Comisia economica din Senat pentru a justifica masurile adoptate. „O voi invita pe ministru Muncii, Olguta Vasilescu, la Comisia economica, saptamana viitoare. A dat…

- ''Suntem angajati in consolidarea si aprofundarea relatiei bilaterale, in baza Parteneriatului Strategic romano-ungar. (...) Suntem interesati de aprofundarea cooperarii sectoriale, in baza proiectelor realizate sau in curs de derulare, indeosebi in domenii precum energia sau infrastructura, precum…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, astazi, la Constanta, ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune.

- Romania trebuie sa adopte un alt model economic pentru a evita o criza alimentata de boom-ul condus in prezent de consum, avertizeaza Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), care sustine ca infrastructura si fondurile de coeziune ale UE necesita atentie, iar Guvernul intelege ce este…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, vrea ca SPP ar trebui sa se afle in subordinea Ministerului de Interne, si nu a sefului statului, așa cum prevede legislația, in prezent. Afirmația lui Tariceanu vine in contextul scandalului legat de renunțarea de catre Guvern a protecției SPP, in urma…

- Actualul model de crestere economica al Romaniei nu este sustenabil, desi pe termen scurt rezultatele sunt fantastice. Romania trebuie sa treaca de la acest model, bazat pe consum, la cel bazat pe investitii, a spus Matteo Patrone, Director Regional BERD pentru Romania si Bulgaria.

- Rezultatele economice inregistrate de Romania sunt fantastice, dar in doi sau trei ani modelul economic nu este sustenabil pentru ca este bazat pe consum si avem nevoie sa vedem o trecere la unul bazat mai mult pe investitii, sustine Matteo Patrone, Director Regional BERD pentru Romania si…

- Poiana Brasov este una dintre cele mai solicitate statiuni montane din Romania, ca urmare a investitiilor uriase care s-au facut in ultimii ani. Infrastructura hoteliera, domeniul schiabil foarte bine administrat, dar si noul centru de agrement si divertisment atrag din ce in ce mai multi turisti…

- Executia bugetara pe anul 2017 va ramane un subiect neasumat politic de niciun demnitar. Zgomotul generat de schimbarile de ministri a acoperit mediatic acest bilant negativ al guvernului care reprezinta o lectie economica despre cum sa nu gestionezi o tara in vremuri de crestere economica rapida.

- Nevoia de liniste, singuratate si izolare. Asa se poate rezuma doleanta Simonei Halep inainte de finala de la Australian Open 2018. Numarul unu mondial urma sa joace pentru primul titlu de Mare Slem al carierei. Avea nevoie sa rupa o granita. Un gard inalt, dur si rece, in turneele de Grand Slam.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut joi, 25 ianuarie a.c., la Palatul Parlamentului, o alocutiune cu prilejul receptiei organizate de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana. Iohannis a lansat un atac devastator la coalitia aflata la putere. Presedintele a remarcat cresterea record…

- Mandri sa fim romani! Dragi maramureseni, Anul acesta, romanii de pretutindeni sarbatoresc centenarul nasterii statului modern, eveniment major in existenta si definirea identitatii noastre ca natie. Romania de astazi, un stat independent si suveran, membra a Uniunii Europene si a NATO, nu ar fi existat…

- Marti, incepand cu ora 12, la Comisia Economica din Senat vor fi prezenti ministrul Finantelor Ionut Misa alaturi de sefa ANAF, Mirela Calugareanu, discutiile cu membrii comisiei conduse de liberalul Daniel Zamfir fiind axate pe celebrul Formular 600. La intalnire vor participa si reprezentantii Consiliului…

- Omul de afaceri romano-american George Mioc lanseaza un apel la protest, invocand nevoia ca „strada” sa salveze onoare Romaniei, in ciuda „tradarii președintelui Iohannis” și a „lașitații opoziției”.„Dragi prieteni, Știu ca mulți sunt dezamagiți de tradarea președintelui Iohannis și…

- Vremea in care Romania avea inflatie negativa sau unele dintre cele mai mici rate ale inflatiei din UE a trecut. In decembrie, Romania a avut una dintre cele mai ridicate rate de inflatie din UE, potrivit datelor Eurostat, oficiul de statistica al Uniunii Europene, publicat ieri. Fata de o medie…

- Romania si Italia au „o relatie economica excelenta, cladita pe doua decenii de parteneriat strategic, ilustrata de frecventa dialogului bilateral sectorial“, au fost de acord cei doi ministri la Bucuresti.

- In anul 2017, Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europana, de peste 7%, iar in acest context, un aport semnificativ la cresterea economica o are cresterea schimburilor bilaterale, a declarat miercuri, in sedinta de Guvern, Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- Potrivit deputatului PSD de Alba, Ioan Dirzu, in pofida tuturor obstacolelor politice sau de alta natura, guvernarea Partidului Social Democrat a realizat țintele importante in economie. „Acestea sunt rezultate extrordinare care arata ca industria din Romania funcționeaza din plin, ajutata și stimulata…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a transportat in anul 2017 un numar record de 28 de milioane pasageri, o crestere de 24% fata de 2016, numai din Romania compania transportand 6,8 milioane de pasageri.

- Siegfried Mureșan, europarlamentar hunedorean: ”2018 incepe cu un nou val de scumpiri din cauza masurilor pe care Guvernul PSD – ALDE le-a luat de la instalarea in funcție. Prețul gazelor naturale pentru populație crește, incepand de ieri, cu 5,6%, potrivit unei analize a Federației…

- Pentru multi dintre soferi, ITP va trebui facuta mai des. De la 1 ianuarie au intrat in vigore doua prevederi ale legii 260/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice…

- Iata mesajul fostului președinte al PNL: "Inceputul anului 2018 nu este deloc promitator nici in plan politic si nici economic. Nu cred ca vom avea noutati in abordarea guvernarii. PSD va continua pe linia din 2017, iar justitia va fi din nou capul de afis al agendei media.Liderii PSD…

- Comisia Nationala de Prognoza estimeaza pentru 2018 o crestere economica de 5,5%, Produsul Intern Brut urmand sa ajunga la 907,9 miliarde lei. Conform ultimei prognoze elaborate de CNP, în 2018, PIB-ul per capita va fi de 46.617 lei. Consumul final va înregistra anul viitor o creştere…

- Cota de impozitare a veniturilor va scadea de la 16% la 10%, firmele vor functiona dupa regului noi, apare o noua taxa auto, iar salariul minin creste, la fel ca si amenzile. Cateva dintre schimbarile care ne vor influenta din 2018: - Contributiile de asigurari sociale, CAS-ul, vor…

- Romania va incheia anul 2017 cu o creștere economica record – aproape de 7%, potrivit unor estimari ale analiștilor. Aceștia vorbesc insa de o creștere economica periculoasa avand in vedere ca este bazata in mare parte doar pe consum. Guvernul pare sa fi uitat complet de investițiile publice, considerate…

- Milioane de telespectatori au ales, in noaptea dintre ani, sa urmareasca Romania TV. De la ora 18.00 si pana dupa miezul noptii, Romania TV s-a aflat in top. Telespectatorii au urmarit melodiile celor mai indragiti cantareti, dar si duete inedite cu politicieni, ministri, jurnalisti, analisti,…

- Anul 2018 vine cu cateva schimbari majore de ordin fiscal pentru angajatii care lucreaza in Romania. E vorba de trecerea contributiilor sociale si de sanatate exclusiv in sarcina lor, majorarea salariului minim si reducerea impozitului pe venit. Ziare.com va prezinta noile masuri care vor…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International, proprietarul eMag, pe piata serviciilor de intermediere prin platformele online din Romania.”Investigatia vizeaza un posibil comportament discriminatoriu al Dante in…

- Iarna revine cu forțe noi, astfel incat in Harghita s-au inregitrat temperaturi de -13 grade Celsius. De asemenea, la Miercurea Ciuc, termometrele au indicat minus 10 grade toata noaptea, iar dimineața , dupa rasaritul soarelui, a fost și mai frig, potrivit stiri.tv.ro. In schimb, in piața…

- Cu doar zece zile inainte de momentul intrarii in vigoare a OUG privind transferul contributiilor de la angajator la angajat, Asociatia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania – RGDA face un apel public catre autoritatile romane pentru a compensa, de o maniera fezabila si eficienta, impactul negativ…

- Programul de misiuni economice pentru 2018 al CCIA Timiș debuteaza cu Japonia! Camera de Comert din Timis in parteneriat cu Camera de Comerț Italiana pentru Romania invita firmele timișene la o misiune economica multisectoriala in Japonia, in perioada 24 martie – 5 aprilie 2018. Evenimentul vizeaza…

- Fondul Proprietatea sustine ca ordonanta privind guvernanta corporativa a fost golita practic de continut si a fost facuta inaplicabila, dupa ce Camera Deputatilor a adoptat miercuri amendamente care excepteaza peste 100 de companii de stat de la aplicarea acestei legi. In acest context, Fondul cere…

- Institutul National de Statistica (INS) informeaza ca in cursul anului trecut tara noastra a inregistrat o crestere economica de 4,8%, cu 0,1% peste varianta provizorie. Contributii mai importante decat se raportase initial la majorarea PIB au avut industria, constructiile si cheltuielile populatiei.…