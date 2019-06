Cosmin Marinescu: Guvernarea lipsită de responsabilitate oferă doar iluzia sustenabilităţii 'Ratele inalte de crestere economica sunt insotite de acutizarea deficitelor - bugetar, comercial si de cont curent. Aceasta spirala a deficitelor se va dovedi impovaratoare pentru Romania in anii urmatori. (...) La spirala deficitelor trebuie sa adaugam si inflatia - aflata recent in plina ascensiune -, dar si deprecierea monedei nationale din ultimele luni. Aceste evolutii musca agresiv din puterea de cumparare a romanilor. Rezulta astfel tabloul unei guvernari marcate de dezechilibre si volatilitate. Paradoxul este ca toate acestea se intampla in plina crestere economica. De aici… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

