- Dupa cinci saptamani de vacanța, singura divizionara B din Moldova, Aerostar Bacau suna goarna. „Aviatorii” se vor reuni astazi, la baza proprie, in vederea mini-returului de campionat, pe care-l vor incepe, de pe locul 15, primul ce asigura salvarea de la retrogradare, pe data de 23 februarie, cu un…

- Universitarul Doru Ciucescu a publicat a treizeci și doua sa carte: „Iran, de la autocrația monarhilor la autocrația ayatolahilor” (Bacau, Rovimed Publishers, 2018). 11 dintre aceste volume sunt carți de calatorie. Cel puțin in spațiul cultural romanesc, autorul, care a vizitat peste 50 de țari (de…

- Propunerea a fost facuta de consilierul Gabriel Stan, care a susținut oportunitatea acestei modificari in contextul Anului Centenar. „Acum 100 de ani, peste 100.000 de oameni din toate colțurile Romaniei se indreptau catre Alba Iulia, pentru a asista la desavarsirea celui mai puternic act din istoria…

- Echipa de robotica Echo Pulse a Colegiului Național „Ferdinand I” a participat, zilele acestea, la evenimentul de tip demo organizat de asociația Nație prin Educație. Au concurat alaturi de alte 25 de echipe in meciurile pregatitoare pentru etapa regionala a Campionatului Național de Robotica FIRST…

- Asociația EduSoft și Asociația Betania au organizat luni, 7 ianuarie, un concurs de programare pe echipe la Colegiul Național „Gheorghe Vranceanu”. Concursul a durat cinci ore iar la acesta au putut lua parte elevii inscriși la cursul „Programare cu rabdare”, organizat de profesorul Bogdan Patruț, de…

- La 23 de ani de la debutul ca artist la TV, solistul trupei Voltaj a vorbit despre evoluția orașului în care s-a nascut, dar și despre dificultațile întâmpinate în regimul comunist, într-un interviu acordat pentru Digi 24. "Alianța Vestului este o chestie…

- Continuam astazi seria poveștilor bacauanilor care au ceva de spus. De aceasta data, șirul intamplarilor ne conduce pe un fagaș futurist, un amestec de inovații și lucruri care pana nu demult pareau de domeniul SF-ului. Povestea ne este adusa de Mihai Candet, un student de 23 de ani al Universitații…

- Compania Dedeman activeaza un hub de printare 3D la Colegiul Național „Grigore C. Moisil” din Onești, in campania „3DUTECH – Modeleaza viitorul. Printeaza-l 3D!”. In aceasta campanie Dedeman este partener al ECDL, alaturi de Asociația Oamenilor de Afaceri din Romania, și activeaza hub-uri in zece colegii…