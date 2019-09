Stiri pe aceeasi tema

- Cand o persoana intra pe site-ul eMAG, compania stie totul despre ea, inclusiv ce a facut in ultimii ani, a afirmat, miercuri, managerul de Resurse Umane al companiei, Cosmin Dodoc, la conferinta internationala HR Uncovered. Intrebat despre strategia de profilare a angajatilor, reprezentantul eMAG a…

- Intrebat despre strategia de profilare a angajatilor, reprezentantul eMAG a explicat ca echipa interna de marketing a companiei actioneaza atat pe acest segment, cat si pe targetarea clientilor. "Pe zona de profilare de angajati lucram cu echipa noastra de marketing. Noi functionam si ca o…

- "Este o incercare. Gestul lui Mircea Diaconu este unul de salutat. I-am ascultat discursul, un discurs perfect corect, de bun simt, atinge coarda sensibila a poporului, a facut o radiografie a societatii romanesti si a spus ca va fi altfel decat cei de acum. Vorbim de o personalitate publica, care…

- Compania aeriana British Airways a raportat miercuri numeroase intarzieri si anulari de zboruri de pe aeroporturile londoneze din cauza unei probleme informatice, care i-a afectat sistemul de inregistrare, transmit Reuters, AFP si dpa, potrivit Agerpres.Citește și: Familia Alexandrei a luat…

- Compania multinationala de transport la comanda Uber a anuntat concedierea a 400 de angajati ai Departamentului de marketing, ceea ce reprezinta o treime din cei circa 1.200 de salariati din acest serviciu, relateaza agentia EFE. Intr-un comunicat, firma din San Francisco (California, SUA)…

- 'In final, purtatorul de cuvant de la Casa Nationala de Sanatate si-a dat demisia. Era cazul, dupa declaratia cinica pe care a facut-o. Insa cred ca pe oameni ii intereseaza mai mult sa functioneze sistemul informatic, sa accesam serviciile de sanatate. Acest sistem este unul bun, in sensul ca previne…

- ​Comerțul mobil este unul dintre cele mai dinamice sectoare la ora actuala în ceea ce privește dezvoltarea și este inseparabil legat de creșterea achizițiilor prin intermediul aplicațiilor. Dar multe firme înca nu urmaresc aceasta cale și ramân în formate și instrumente de baza,…

- "Ministerul Mediului pe care il conduc a reusit sa scoata de pe piata pungile de plastic, acelea pe care le vedem de cele mai multe ori pe caile publice, in parcuri, in albia raurilor etc. In acelasi timp, sa nu uitam ca deja avem aprobata o Directiva europeana pe plastic, care trebuie aplicata in…