- Intrebat despre strategia de profilare a angajatilor, reprezentantul eMAG a explicat ca echipa interna de marketing a companiei actioneaza atat pe acest segment, cat si pe targetarea clientilor. "Pe zona de profilare de angajati lucram cu echipa noastra de marketing. Noi functionam si ca o…

- Comisia Europeana investigheaza daca gigantul tehnologic Google favorizeaza propriul serviciu de cautare de locuri de munca, Google for Jobs, in detrimentul concurentilor sai. O posibilă favorizare a propriului serviciu ar presupune un nou caz de abuz de poziţie dominantă din partea companiei…

- Un fost angajat al unei companiei de asigurari din Republica Moldova, dar si administratorii unor agenti economici sunt cercetati penal de CNA si procurorii anticoruptie pentru abuz in serviciu. Acestia sunt banuiti ca ar fi organizat o schema frauduloasa prin care au cauzat daune considerabile companiei…

- Briefingul de presa va fi sustinut de directorul general al companiei, Cosmin Ghita. Subiectele discutate vor viza rezultatele financiare, proiectele de investitii, datele de piata, procesele si programele SNN aferente semestrului I 2019 si alte aspecte din activitatea companiei.

- Compania aeriana British Airways a raportat astazi numeroase intarzieri si anulari de zboruri de pe aeroporturile londoneze din cauza unei probleme informatice, care i-a afectat sistemul de inregistrare. ''Lucram cat de rapid putem pentru a solutiona o problema care a antrenat anulari de zboruri pe…

- Metrorex are conturile blocate in urma unei datorii de 94 de milioane de lei, bani pe care transportatorul subteran trebuia sa ii mai dea companiei italiene Astaldi dupa ce aceasta a castigat o serie de procese in instanta, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse din Metrorex. "In urma proceselor…

- Sofia, 24 iul /Agerpres/ - Politistii bulgari care ancheteaza cel mai mare furt de date din istoria tarii l-au retinut pe unul din directorii companiei de securitate informatica Tad Group si au sechestrat computere si documente, in urma unei perchezitii efectuate marti la sediul din Sofia al companiei…

- Vanzarea companiei de asigurari Moldasig a fost sistata. Potrivit presedintelui Igor Dodon, statul va ramane in continuare proprietarul acesteia, o va reevalua, dupa care o va vinde. Banii obtinuti vor folositi pentru recuperarea miliardului din sistemul bancar.