Stiri pe aceeasi tema

- "Daca se accidenteaza, orice jucator care a fost convocat sau care este convocat este o pierdere, pentru ca sunt planuri tactice pe care le faci si e normal ca dupa ce Dragos Grigore a simtit ce a simtit ieri, in timpul antrenamentului, sa fim preocupati, pentru ca este o pierdere importanta. Dar avem…

- Nationala de fotbal a Romaniei intalneste sambata, 12 octormbrie, de la ora 19.00 (Pro TV), in Torshavn, reprezentativa Insulelor Feroe. Meciul conteaza pentru etapa a 7-a din preliminariile Campionatului European din 2020. Acesta nu este primul hop care trebuie trecut de elevii lui Cosmin Contra si…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat un gol pentru Ludogoret Razgrad, duminica seara, in etapa a 12-a a campionatului de fotbal al Bulgariei, in meciul castigat pe teren propriu cu scorul de 2-0 in derby-ul cu formatia Levski Sofia. Congolezul Mavis Tchibota (16) a deschis scorul din pasa lui Keseru,…

- Selecționerul Cosmin Contra a anunțat, vineri, lista finala a jucatorilor convocați pentru meciurile echipei naționale a Romaniei contra Insulelor Feroe și Norvegiei, din preliminariile EURO 2020, anunța MEDIAFAX.Citește și: Informații despre starea de sanatate a Tamarei Buciuceanu Botez!…

- Selectionerul reprezentativei Romaniei, Cosmin Contra, a anuntat vineri lotul final, de 24 de jucatori, pentru meciurile cu Insulele Feroe si Norvegia din preliminariile EURO 2020, informeaza Federatia Romana de Fotbal.

- Selecționerul Cosmin Contra a anunțat lotul final pentru dubla cu Insulele Feroe și Norvegia, din 12 și 15 octombrie. Convocat inițial la prima reprezentativa, Tudor Baluța (Brighton) se va alatura lotului naționalei U21 pentru partidele cu Ucraina și Irlanda de Nord din preliminariile EURO 2021. In…

- UEFA a decis ca România vs Norvegia din preliminariile Euro 2020 sa se joace fara spectatori, însa copiii sub 14 ani pot intra gratis la meciul de pe Arena Naționala, informeaza frf.ro. Confruntarea are loc pe 15 octombrie, de la ora 21:45. Cine are acces pe stadionCopiii…

- Selecționerul Cosmin Contra a anunțat lista jucatorilor care evolueaza in strainatate pentru partidele cu Feroe și Norvegia, din preliminariile Euro 2020.Contra a decis sa-l cheme din nou pe Mitrița la naționala, „americanul” avand evoluții apreciate la New York City.Pe lista selecționerului se afla,…