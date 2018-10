Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a opinat ca meciul cu Lituania, programat pe 11 octombrie la Vilnius, in Liga Natiunilor, este foarte important si o victorie ar permite tricolorilor sa-si dispute cu Serbia, in meciul de pe 14 octombrie, de la Bucuresti, primul loc in Grupa…

- Industria de gaming din Romania a inregistrat o cifra de afaceri de 156 milioane de dolari, anul trectut, in crestere cu 11,6% fata de anul anterior, potrivit Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri din Romania. In prezent, la noi, exista peste 80 de studiouri de game development, dintre care peste 50…

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Cosmin Contra, a convocat 25 de fotbalisti pentru partidele primei reprezentative cu Muntenegru (7 septembrie) si Serbia (10 septembrie) din debutul Liga Natiunilor, informeaza site-ul oficial al FRF. Lotul nationalei Romaniei este urmatorul: portari - Ciprian…

- ”Cele 103 autobasculante Ford Trucks 3542D vor fi livrate catre Directiile Regionale de Drumuri si Poduri din orasele: Constanta, Timisoara, Craiova, Brasov, Iasi, Cluj si Bucuresti pentru a fi folosite inclusiv in actiunile de deszapezire”, a informat CNAIR, intr-un comunicat citat de News.ro.…

- Preliminariile Campionatului European 2019 de volei masculin. Tricolorii joaca azi in Finlanda, in arena ”Helsinki Ice Hall” din Helsinki. ACTUALIZARE 22 august, ora 22.00. Naționala masculina de volei a Romaniei a invins in Finlanda cu 3-2 , iar o eventuala victorie in meciul-retur, de duminica, ii…

- Greva de 24 de ore a pilotilor Ryanair este in desfasurare in Europa, fiind afectati aproximativ 55.000 de pasageri in cea mai severa miscare de protest din istoria de 33 de ani a companiei irlandeze low-cost. Vineri sunt anulate aproape 400 de zboruri ale Ryanair, adica 17% din cele peste…

- Cele mai afectate vor fi zborurile intre Irlanda si Marea Britanie, in conditiile in care Ryanair se confrunta cu prima greva, dupa ce in decembrie a recunoscut pentru prima data sindicatele.Operatorul aerian a dat vina pe sindicatul Forsa pentru esecul negocierilor, care au durat sapte…

- Personalul navigant al Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, pregateste greve coordonate in Spania, Italia, Portugalia si Belgia, iar joi va fi anuntata data miscarilor de protest, a afirmat un oficial al sindicatului spaniol SITCPLA, transmite Reuters. Marţi, piloţii…