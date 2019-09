Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Cosmin Contra si-a laudat jucatorii, chiar daca Romania a pierdut cu Spania, spunand ca reprezentativa "tricolora" nu s-a facut de rusine si a fost aproape de un rezultat de egalitate, potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV Dumitru Coarna dezvaluie mutarea pe care o pregatește…

- Selecționerul Cosmin Contra a facut analiza meciului pierdut de Romania in fața Spaniei, 1-2, in preliminariile pentru EURO 2020. Și-a laudat jucatorii și a criticat reacția fanilor „tricolorilor” din minutul de reculegere de la inceputul partidei. „Am avut prea mult respect pentru spanioli in prima…

- Romania și Spania se infrunta astazi, de la 21:45, in preliminariile Euro 2020. Selecționerul Cosmin Contra a trimis in primul „11” doar doi fotbaliști prezenți la Europeanul de tineret din vara. Romania - Spania e liveTEXT AICI de la 21:45 și in direct pe Pro TV. Naționala de tineret a Romaniei a reușit…

- ROMANIA - SPANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV 2019. FRF i-a avertizat pe suporteri ca orice torta, orice banner, scandare rasista sau xenofoba ori cu caracter politic poate face nationala sa joace peste cateva saptamani fara spectatori meciurile cruciale cu Norvegia si Suedia, tot din preliminariile…

- Asteptarea a luat sfarsit. Romania - Spania, partida care conteaza pentru grupa F din preliminariile Campionatului European 2020, se va juca in aceasta seara, cu casa inchisa. Peste 50.000 de suflete vor striga timp de 90 de minute pentru Romania si ii vor incuraja pe tricolori pe tot parcursul meciului…

- Selecționerul Cosmin Contra (43 de ani) a dat un interviu in AS inaintea meciului cu La Roja, afirmand ca „ratarea calificarii la Euro ar fi un eșec, chiar daca suntem intr-o grupa foarte dificila”. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in timp ce…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei se pregateste intens pentru meciul cu Spania, din preliminariile Campionatului European din 2020.Partida va avea loc pe 5 septembrie, la Bucuresti, pe Arena Nationala. Toate biletele au fost vandute, astfel ca duelul cu ibericii se va disputa cu casa inchisa. Selectionerul…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, joi, dupa ce nationala under 21 a fost învinsa de Germania în semifinalele Campionatului European, ca germanii au fost mai buni în repriza a doua si a meritat calificarea în finala. El a mentionat ca la turneul din aceasta vara au fost…