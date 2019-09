Stiri pe aceeasi tema

- Selecționerul Romaniei, Cosmin Contra, a anuntat convocarile a 24 de jucatori care evolueaza la cluburi din afara țarii pentru partidele cu Insulele Feroe si Norvegia. Lotul final, care va include și numele jucatorilor din campionatul intern convocați, va fi anunțat ulterior. Lista convocarilor de principiu…

- Gica Popescu, președintele Viitorului, ii cere selecționerului Cosmin Contra sa scoata naționala Romaniei din groapa și sa caștige meciurile cu Norvegia și Suedia din preliminariile EURO 2020. „La meciul cu Malta ne-am creat ocazii. Ma așteptam ca golul marcat imediat dupa pauza sa-i descatușeze pe…

- Suedia și Norvegia au remizat, scor 1-1, rezultat dorit de Cosmin Contra și naționala Romaniei. Spania continua marșul triumfal spre EURO 2020. Vezi AICI detalii și clasamente din preliminariile EURO 2020! Grupa F, grupa Romaniei FINAL » Spania - Insulele Feroe 3-0 Au marcat: Rodrigo '13 '50, Alcacer…

- Internationalul roman Alexandru Mitrita a marcat un gol si a dat o pasa de gol pentru New York City FC, care a castigat cu scorul de 3-1 meciul jucat in deplasare cu Vancouver Whitecaps, sambata, in Liga profesionista nord-americana de fotbal (MLS). Newyorkezii au deschis scorul prin brazlianul Heber…

- Cosmin Contra a realizat lista finala a stranierilor care vor ajunge sub comanda sa pentru dubla cu Spania și Malta din preliminariile Campionatului European din 2020, informeaza Mediafax.Alexandru Mitrița, jucatorul echipei New York City, este una dintre marile absențe remarcate din lista ...