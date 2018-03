Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat luni ca starea gazonului de pe stadionul din Craiova este una proasta si ii dezavatanjeaza pe jucatorii nostri in amicalul de marti, 27 martie, cu echipa Suediei, care are jucatori masivi, majoritatea de peste 1,89-1,93…

- La conferința de presa premergatoare meciului test cu Suedia, selecționerul Cosmin Contra a parut mai preocupat se starea precara a arenei din Banie decat de adversari. Amicalul contra nordicilor, calificați la Mondialul din rusia, va avea loc marti seara, de la ora 21.30, pe noua arena din Craiova,…

- ROMANIA SUEDIA. Cosmin Contra anunta schimbari importante in primul 11 pentru meciul ROMANIA - SUEDIA, data fiind stare gazonului de la Craiova, dar si faptul ca "tricolorii" intalnesc un alt tip de adversar. Selectionerul spune ca va folosi jucatorii pe care ii simte in forma, indiferent de numele…

- Jucatorii lui FC U Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, au adus coroane, flori și lumanari la sicriul lui Nicolae Tilihoi, iar apoi au vrut sa intre in noul stadion "Ion Oblemenco", acolo unde nu mai fusesera niciodata pana acum. Momentul nu a fost insa lipsit de incidente, reprezentantul de securitate…

- Dupa victoria cu Israel, 2-1, naționala Romaniei se pregatește de meciul cu Suedia, care va fi marți, de la ora 21:30. Partida va fi in direct pe ProTV și liveTEXT pe GSP.RO. Jucatorii lui Cosmin Contra și staff-ul naționalei au ajuns astazi la pranz la Craiova, unde au fost așteptați de mai mulț fani,…

- Unul dintre marii fotbalisti ai Romaniei, fost jucator de legenda al Craiovei Maxima, s-a stins din viata la sfarsitul acestei saptamani, cedand in lupta cu boala. Fostul international Nicolae Tilohoi a murit la varsta de 61 de ani, anunta duminica Federatia Romana de Fotbal. Inainte sa ajunga sa joace…

- Fostul component al Craiovei Maxima, Nicolae Tilihoi, a murit duminica dimineata, la 61 de ani, dupa ce in ultimii trei ani s-a luptat cu o boala incurabila.Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE Citește și: Buna Vestire, tradiții…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine astazi, in deplasare, un meci amical cu selectionata Israelului.Partida incepe la ora 20.00 ora Romaniei si va fi transmisa in direct de Pro TV.In lotul tricolor se afla si un fotbalist de la campioana FC Viitorul, tanarul mijlocas Alexandru Cicaldau.Lotul…

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Cosmin Contra, a marturisit ca atmosfera de la prima reprezentativa este foarte buna si a precizat ca pentru el este o incantare sa conduca antrenamentele, informeaza Mediafax."Voi incerca sa nu mai fac atatea schimbari. Avem ganduri sa joace anumiti ...

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a admis ca vremea nefavorabila impune jucatorilor adaptarea la conditii dificile de pregatire si joc, dar ca tricolorii vor incerca sa se adapteze la orice scenariu si vor aborda la victorie meciurile amicale cu Israel si Suedia. ''Sunt…

- Mijlocasul echipei Sparta Praga, Nicolae Stanciu, a declarat, joi, ca are mare incredere in actuala generatie a echipei nationale, insa a tras un semnal de alarma in privinta mentalitatii. "Am terminat o campanie care nu a fost deloc reusita. Ma astept la lucruri bune, avem Cupa Natiunilor,…

- "Trebuie sa ne adaptam conditiilor de pregatire. Eu zic ca ne descurcam. Este o chestie de mentalitate, de autodepasire, de a te adapta la dificultatile naturii. Si in Spania sunt mari probleme sau chiar si in alte tari. Vom trece de la conditii foarte grele la conditii foarte bune de a pregati jocul,…

- Omul de afaceri Adrian Ragnar Thiess, 44 de ani, este de cateva zile in atenția tuturor, fiind anunțat drept cel care intermediaza vanzarea clubului Dinamo catre un grup de investitori straini. De-a lungul ultimilor ani, Thiess s-a implicat activ prin declarații grele in sportul din Romania. ...

- In periplul sau electoral prin tara, Ionut Lupescu a poposit marti la Oradea pentru intalnirea cu membri afiliati la Federatia Romana de Fotbal in incercarea de a-i convinge sa-l voteze la alegerile din 18 aprilie. Lupescu a venit insotit de fostul sau coechipier Florin Raducioiu,…

- In spatele proiectului Academia Rapid ar sta de fapt „vointa lui Liviu Dragnea“. Cel putin asa au sustinut, in emisiunea „Talk News“, moderata de Denise Rifai la Realitatea TV, primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, si managerul general al Academiei Rapid, fostul fotbalist rapidist Nicolae Stanciu.

- Alexandru Cicaldau, tanarul mijlocas al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a fost convocat in premiera de selectionerul Cosmin Contra la echipa nationala de seniori a Romaniei pentru meciurile amicale cu Israel si Suedia.Partida cu Israel se va disputa pe 24 martie, la Netanya, iar cea cu Suedia va fi…

- Cristi Chivu, fost internațional roman, a spus ca este de acord sa vina la Federația Romana de Fotbal, daca Ionuț Lupescu va fi președinte, și l-a criticat pe Razvan Burleanu. "Eu sunt aici sa il sustin. Sunt aici pentru ca ma preocupa fotbalul romanesc. Sunt preocupat de ce vad in ultima vreme pentru…

- Selectionerul echipei de fotbal a Suediei, Jan Andersson, care a anuntat lotul pentru meciul amical cu România, a declarat ca daca atacantul Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) vrea sa revina la nationala pentru a participa la Cupa Mondiala 2018, trebuie mai

- Capitan la Mioveni, Roberto Ayza (36 ani) joaca de 12 ani în România. S-a îndragostit de țara noastra, de culorile galben-verzi ale echipei de lânga Pitești (aceleași ca ale naționale carioca) și de Gabriela, o frumoasa

- Ionut Nedelcearu a debut pentru Ufa, in meciul caștigat sambata, pe teren propriu, cu Anji Mahacikala, scor 3-2, in etapa a 22-a din campionatul Rusiei. Fostul fundaș central dinamovist a fost integralist și l-a avut ca adversar pe un alt ex-dinamovist, Paul Anton. Inchizatorul a jucat 90 de minute…

- Suporterii aradeni au anunțat astazi printr-un comunicat postat pe pagina de facebook "Suporter Club UTA" ca rup orice legatura cu actuala conducere a formației. Fanii celor de la UTA nu sunt de acord cu numirea lui Ionuț Popa in funcția de director tehnic (vezi detalii AICI). Facțiunea dura a suporterilor…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a intocmit o lista preliminara cu 19 jucatori ce evolueaza in strainatate, in vederea partidelor amicale cu Israel si Suedia, din aceasta luna. Primul test este programat pe 24 martie, la Netanya, in compania Israelului, iar cel de-al doilea,…

- UEFA a anuntat care sunt schimbarile pregatite din sezonul 2018-2019 in Liga Campionilor si Liga Europa si a publicat si lista de acces pentru urmatoarea stagiune, realizat pe baza coeficientilor din perioada 2012-2017.

- Italienii au anunțat cand revine Vlad Chiricheș la Napoli, dupa accidentarea suferita pe 10 februarie. Conform Gazzetta dello Sport, capitanul naționalei de fotbal a Romaniei ar putea intra din nou in calculele antrenorului Maurizio Sarri pentru meciul cu Inter Milano, programat pe 11 martie, pe San…

- Lionel Messi nu ar trebui lasat sa joace in competițiile FIFA, a susțiut portughezul Carlos Queiroz, selecționerul Iranului, intr-un interviu acordat site-ului oficial al forului fotbalistic mondial. Carlos Queiroz nu poate uita nici acum meciul Argentina – Iran de la Cupa Mondiala din 2014 (1-0), decis…

- Selectionerul echipei nationale a Turciei, Mircea Lucescu, a transmis, luni, un mesaj video de sustinere a candidaturii lui Ionut Lupescu la presedintia Federatiei Romane de Fotbal in care declarat ca fotbalul romanesc are nevoie de experienta in administratia UEFA a fostului mijlocas. …

- Fostul atacant Florin Raducioiu a declarat, luni, ca Ionut Lupescu, care si-a lansat candidatura la presedintia Federatiei Romane de Fotbal (FRF), este persoana cea mai potrivita pentru a schimba fotbalul romanesc. "Il cunosc pe Ionut Lupescu de peste 35 de ani, am impartasit momente superbe, il…

- Ioan Andone s-a bagat in afaceri imobiliare. Construiește blocuri in Otopeni pe 10.000 de metri patrați. Cum oferte din fotbal nu mai primește, ”Ando” (57 de ani) s-a apucat serios de afaceri. Chipul fostului mare internațional. Chipul hunedoreanului se gasește pe panouri aflate in zona de nord a Capitalei.…

- Doi jucatori ai lui Sepsi au lasat pe toata lumea cu gura cascata in timpul meciului jucat de covasneni pe terenul lui FCSB. Yasin Hamed, fotbalistul adus in aceasta iarna de la CFR Cluj, a fost introdus pe teren in minutul 23, in locul accidentului Benjamin Kuku. Puștiul de 18 a lasat intreaga asistența…

- Florin Gardoș (29 de ani), fundașul celor de la U Craiova, i-a raspuns lui Dumitru Dragomir dupa ce fostul șef de la LPF l-a facut praf pe fundaș joi seara. "Ce pot sa zic? Domnul Dragomir mi-a fost simpatic tot timpul, iar in perioada in care am fost la Steaua m-a laudat tot timpul. Eu sunt surprins…

- Harlem Gnohere a inceput sa atraga priviri si din Vestul Europei dupa ce a reusit sa se impuna la FCSB si sa evolueze pentru prima data in cariera intr-o competitie europeana. Dupa ce saptamana trecuta a acordat un interviu pentru un post de radio din Belgia, cu cateva ore inainte de returul cu…

- Gica Hagi a ramas ferm: ”Voi pleca sigur, doresc numai bine fotbalului romanesc! Merg pe drumul meu, nu atac, nu pun bombe, nu ma revolt!”. Gica Hagi și-a reafirmat azi intenția de a pleca din fotbalul romanesc , considerand ca nu se mai regasește in acest haos și ca nu mai are nici motivație sa continue…

- O vanzatoare din Craiova a fost amenințata cu o sticla de un hoț. Incidentul a avut loc pe 11 februarie, cand doi tineri au intrat in magazin, cu intenția de a fura. Camerele de supraveghere amplasate in incinta magazinului au surprins momentul in care unul dintre talhari a pus mana pe o sticla și…

- Marko Ljubinkovic nu a uitat Vasluiul, pe care il considera un oraș important pentru fotbalul romanesc, deși a ramas fara echipa in Liga I. Sarbul a renunțat la cariera de fotbalist și spera ca in viitorul apropiat sa o inceapa pe cea de antrenor, avand deja licența A. Marko Ljubinkovic este un nume…

- Spre deosebire de ce se intampla inainte de 2014, cand masinaria de voturi a lui Sandu functiona fara cusur, acum Razvan Burleanu nu mai e sigur de locul sau. De fapt, incepand de duminica, favorit in aceasta cursa e Ionut Lupescu!

- Pana la finalul sezonului regulat mai sunt patru etape si echipele isi fac deja calcule. Gica Popescu spune ca si el era nerabdator sa inceapa a doua parte a sezonului. Fostul capitan al Barcelonei spune ca se asteapta la o disputa spectaculoasa in play-off si le da sanse toate celor sase echipe…

- Managerul tehnic al FC Viitorul, Gica Hagi, a declarat ca in fotbalul romanesc trebuie conceput un proiect pe urmatorii zece ani, iar cine va fi la sefia Federatiei Romane de Fotbal, in urma alegerilor din acest an, de pe 18 aprilie, trebuie sa resusciteze fotbalul romanesc.Daca vreti sa aducem publicul…

- "In 2010, Curtea de Conturi a facut verificari de fond, a spus ca totul e in regula. Dupa aceea, un cetatean a carui identitate, spune DNA, nu a fost gasita, a facut o sesuzare in dos cu finantarea echipei de fotbal Alro Slatina si au inceput cercetarile. DNA Craiova a avut un expert, au verificat daca…

- Cosmin Contra, selectionerul Romaniei, a declarat ca isi doreste ca tricolorii sa evite maine la tragerea la sorti a Ligii Natiunilor reprezentativa Serbiei. „Nu mi-as dori deloc sa cadem cu sarbii. Sunt intr-o forma buna acum, au jucatori de valoare...Chiar vreau sa evitam Serbia”, a declarat Cosmin…

- Fotbalul romanesc e din nou 'dinamitat' din interior. Se pare ca un nou scandal precum 'Dosarul Transferurilor' va fi devoalat de procurorii DIICOT. Este vorba despre o frauda uriasa, 10 milioane de euro, iar autoritatile lanseaza acuzatii extrem de grave.Citește și: CTP a analizat la sange…

- Viktor Orban, premierul Ungariei, e fan declarat al celor de la Sepsi Sf. Gheorghe și a facut o dezvaluire neașteptata. Oficialul maghiarilor a marturisit intr-un interviu acordat celor de la The Guardian ca va finanța mai multe academii de fotbal din Romania. "Vom face asta pentru copii. Facem aceste…

- Mijlocașul Mihai Raduț, 27 de ani, se declara nemulțumit de faptul ca deși este titular la Lech Poznan, in Polonia, este ignorat de selecționerul Cosmin Contra. "Nu m-a contactat nimeni de la Federatie. Chiar glumeam cu prietenii mei și ziceam «Ba, n-au de ce sa ma contacteze. Joc intr-un campionat…

- Fost antrenor la majoritatea echipelor de traditie din fotbalul romanesc, Gheorghe Multescu a vorbit, intr-un interviu pentru ProSport, despre cum l-a ajutat pe Constantin Budescu sa se puna pe picioare, in perioada in care a pregatit Astra Giurgiu. Multescu recunoaste ca actualul mijlocas al FCSB-ului…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, a declarat pentru Agerpres ca daca echipa nationala a Romaniei ar fi reusit calificarea la Cupa Mondiala din Rusia 2017 ar fi fost „un an excelent” pentru fotbalul romanesc. “Consider ca in urma unei evaluari obiective putem aprecia anul…

- In fotbalul romanesc exista o vorba. Nascut talent și mort speranța. Asta li se aplica multor jucatori de pe meleagurile mioritice, care cum au dat puțin de “mirosul” banilor, transferandu-se la o echipa cu nume din țara sau strainatate, și-o iau in cap, o lasa mai moale cu pregatirea, uita fotbalul,…