Stiri pe aceeasi tema

- Puscas a deschis scorul in minutul 37, profitand de o pasa pe culoar a elvetianului Haas si a sutat plasat pe langa portar din mijlocul careului. A ajuns astfel la trei reusite stagionale pentru Palermo. Polonezul Muravski 86 si italianul Moreo 87, intrat pe teren in minutul 81 in locul lui…

- Puscas a deschis scorul in minutul 37, profitand de o pasa pe culoar a elvetianului Haas si a sutat plasat pe langa portar din mijlocul careului. A ajuns astfel la trei reusite stagionale pentru Palermo. Polonezul Muravski 86 si italianul Moreo 87, intrat pe teren in minutul 81 in…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, vineri, pe site-ul oficial, numele jucatorilor convocați de Cosmin Contra pentru partidele cu Lituania și Muntenegru din Liga Națiunilor. Printre surprizele selecționerului se afla Ianis Hagi, care a fost chemat in premiera la reprezentativa mare a Romaniei.

- Fotbalistul Ianis Hagi (20 de ani), fiul fostului international si selectioner Gheorghe Hagi, a fost convocat in premiera la echipa nationala de seniori, el aflandu-se in lotul selectionerului Cosmin Contra pentru partidele cu Lituania si Muntenegru din Liga Natiunilor. In premiera a fost convocat si…

- Hagi, din nou în echipa nationala. Ianis Hagi, 20 de ani, a fost convocat în premiera de Cosmin Contra în lotul nationalei mari, pentru partidele cu Lituania si Muntenegru din Liga Natiunilor!

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a convocat 20 de stranieri pentru ultimele doua partide din Liga Natiunilor, cea cu Lituania (17 noiembrie) de pe teren propriu si cea din deplasare cu Muntenegru (20 noiembrie), informeaza site-ul oficial al FRF. Singura…

- Romania disputa cel de-al treilea joc din Liga Natiunilor, la Vilnius, cu Lituania, joi, de la ora 21.45. Cornel Talnar, consilierul lui Cosmin Contra, a facut un raport detaliat cu plusurile si minusurile adversarilor, scrie Mediafax."I-am dus raportul lui Contra cu meciul Muntenegru - Lituania.…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat, miercuri seara, ca o victorie in partida cu Lituania ar pune prima reprezentativa in situatia de a juca, duminica, impotriva selectionata Serbiei pentru primul loc in grupa in Liga Natiunilor. "Trebuie sa avem o mentalitate…