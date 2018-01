Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Frantei, campioana mondiala en titre, a facut un pas important spre semifinalele Campionatului European de handbal masculin - EURO 2018 - din Croatia, luni, in urma victoriei cu 39-30 in fata Serbiei. Serbia era deja eliminata din competitie inaintea meciului de la Zagreb, iar la…

- Sambata, creștinii ortodocși pe rit vechi, sarbi, ruși, ucrainieni și alții au sarbatorit Anul Nou dupa calendarul iulian. In Banat, in toate localitațile in care sunt comunitați de ortodocși de rit vechi, s-au organizat petreceri cu muzica buna și meniu ca la revelion! A devenit deja o tradiție ca…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. El a facut referire și la cetațenia sarba pe care a primit-o recent. ”Sunt cetatean roman, familia mea traieste aici, as vrea sa traiasca aici si…

- Intrebat cand a vorbit ultima data cu Sebastian Ghita, Victor Ponta a raspuns: ”Cred ca de ziua lui (10 noiembrie - n.r.), l-am felicitat, as uita daca nu ar fi nascut in aceeasi zodie cu Traian Basescu si cu Liviu Dragnea, scorpioni. (...) Sa-i spun 'la multi ani', sigur ca da, i-am transmis 'la…

- In mai multe dintre localurile din Timișoara a fost sambata seara mare sarbatoare. Cei care folosesc calendarul iulian au sarbatorit, la fel ca și in fiecare an intre 13 și 14 ianuarie, trecerea in noul an. Sarbii și nu numai au fost prezenți la unul dintre restaurantele din centrul orașului,…

- Banca centrala a Serbiei va intoduce leul românesc pe lista valutelor tranzacționate pe piața, începând cu 1 februarie. S-a luat în calcul ponderea României în comerțul exterior al Serbiei, dar și numarul mare de cetațeni români care viziteaza Serbia.…

- Victor Ponta a primit cetatenia sarba, pe care o considera o 'calitate onorifica si onoranta', dupa cum a declarat fostul premier, joi, pentru Agerpres. 'Eu sunt consilier onorific al presedintelui Vucic (presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic - n.r.) din 2016 si sustin parteneriatul intre…

- Cosmin Contra și-a inceput treaba serios in acest inceput de an. Selecționerul a plecat deja in Turcia, și mai precis in Antalya, unde mai multe echipe din Liga 1 vor fi in pregatire in aceasta perioada....

- Cosmin Contra nu are de unde alege: ”Acum suntem foarte puțini”. Selecționerul naționalei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, este preocupat de faptul ca nu are prea mulți jucatori din strainatate pe care poate conta. Cosmin Contra a a dat exemplul campionatului din Spania. Tehnicianul spune ca, pe…

- Cosmin Contra lauda și el regula U21, adusa in fotbalul din Liga 1 de Razvan Burleanu. Selecționerul crede ca fotbalul romanesc are de caștigat de cand echipele din primul eșalon sunt obligate sa foloseasca permanent un fotbalist de sub 21 de ani. "Cu regula de U21 pe teren adevarul e ca avem generatii…

- Dan Petrescu a implinit 50 de ani azi și a acordat un interviu eveniment pentru Gazeta Sporturilor. Antrenorul lui CFR Cluj a vorbit despre echipa naționala, pe care putea s-o preia inaintea lui Cosmin Contra, și a spus ca ar fi facut alta strategie fața de actualul selecționer. "Inceputul lui Contra…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a vorbit in aceasta dimineața, la aproape un an de la fuga lui Sebastian Ghița in Serbia despre stadiul anchetei in cazul acestuia, dar și despreprotestul magistraților și despre demersul in premiera facut, mai excat vizita in Malaezia. Reamintim ca fostul deputat…

- Messi sau Cavani va caștiga titlul de golgheter al anului 2017. Pe cei doi ii despart un singur gol. Argentinianul Lionel Messi, starul formației FC Barcelona, și uruguayanul Edinson Cavani, atacantul echipei Paris Saint-Germain, se afla in lupta directa pentru caștigarea titlului de golgheter al anului…

- Simona Halep a renunțat la sesiunile de antrenament mental: ”Cred ca am luat decizia potrivita!”. Simona Halep a colaborat cu un mental coach, inclusiv in sezonul 2017, dar constanteanca a hotarat sa renunte la sesiunile de antrenament mental. Desi admite ca un astfel de om este foarte important in…

- Cosmin Contra, prins in ofsaid. Selecționerul a fost pus sa aleaga intre Burleanu și Generația de Aur. Invitat, marți seara, la postul Digi Sport, selecționerul a fost pus sa comenteze viitoarele alegeri de la FRF, din primavara anului viitor. ”Eu sunt antrenor”, a parat ”Gurița”, care a parut surprins…

- Bogdan Chitic A doua ediție a evenimentului incarcat de emoție, are loc duminica, la Ploiești In amintirea celui care a fost regretatul antrenor sarb Vladimir Arnautovic, tehnicianul campioanei CSU Asesoft Ploiești, in perioada 2007-2015, Clubul Sportiv Universitar Ploiești va organiza duminica, 17…

- Cea de-a saptea reuniune a Conferintei de Aderare cu Serbia la nivel ministerial a avut loc luni la Bruxelles, in cadrul careia au fost deschise negocierile privind capitolul 6 - Dreptul companiilor si capitolul 30 - Relatiile externe, potrivit unui comunicat al institutiei europene.

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, la sfarsitul saptamanii trecute, in cadrul unui dineu privat la Belgrad, cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, dar si cu omologii sai din Serbia, Bulgaria si Grecia, una dintre principalele teme de discutie fiind politica regionala. Premierul s-a aflat, timp…

- Premierul vrea sa verifice daca autoritațile, prefecții sunt pregatiti pentru iarna. Amintim ca premierul Mihai Tudose a participat, la Belgrad, la Reuniunea cvadrilaterala Serbia - Bulgaria - Grecia - Romania. Mihai Tudose, Marcel Ciolacu și Marius Nica au avut intalniri de lucru cu…

- Extrema de naționalitate sarba, Aleksandra Crncevic, este transferul realizat recent de campioana Romaniei Volei Alba Blaj, jucatoarea urmand sa debuteze in partida cu Volero Zurich, din startul Grupei A a Champions League, saptamana viitoare, miercuri, 13 decembrie, la Sibiu. Voleibalista in varsta…

- Comisia Europeana inca nu si-a finalizat strategia de extindere a Uniunii Europene catre Balcanii Occidentali, dar cu siguranta documentul se va concentra pe Serbia si Muntenegru, a anuntat miercuri executivul comunitar, citat de TANJUG. Proiectul strategiei de extindere a UE urmeaza sa includa criteriile…

- Proiectul strategiei de extindere a UE urmeaza sa includa criteriile generale pentru aderarea Serbiei și a Muntenegrului la UE.Documentul vizeaza incheierea in 2023 a negocierilor de aderare a Serbiei și intrarea efectiva a țarii in UE in anul 2025.''Comisia Europeana pregatește…

- Bucureștiul este singura capitala europeana care nu este legata prin autostrada de niciun alt oraș important de pe continent. Și legaturile feroviare lasa de dorit. Din București pleaca trei autostrazi, însa toate trei se opresc dupa maximum 225 km, cât are cea spre Constanța (Autostrada…

- Lista tarilor despre care Pristina sustine ca au recunoscut declaratia unilaterala de independenta a Kosovo contine cel putin sapte sau opt state care nu au recunoscut-o de fapt, a declarat prim-vicepremierul si ministrul de externe sarb Ivica Dacic, transmite luni Tanjug. "Pristina are o lista cu…

- Cosmin Contra sper sa-l reduca pe Ștefan Radu la naționala. Ultimul cuvant il are soția fotbalistului. ”Ștefan Radu mi-a cerut un timp de gandire, are nevoie sa vorbeasca si el cu familia. L-am vazut bine din punct de vedere fizic, am vorbit si cu oamenii din conducerea lui Lazio, oamenii au zis ca…

- Cosmin Contra a mers in Italia pentru a-l convinge pe Ștefan Radu, fundașul lui Lazio, sa revina la echipa naționala a Romaniei. Selecționerul susține ca in perioada urmatoare va afla un raspuns sigur, discuția fiind una constructiva. "Stefan Radu mi-a cerut un timp de gandire, are nevoie sa vorbeasca…

- Serbia nu va recunoaste statul Kosovo doar pentru i se va facilita intrarea în Uniunea Europeana, a declarat, miercuri, ministrul sârb de Externe, Ivica Dacici, citat de site-ul b92.net, informeaza Mediafax. "Vrem sa ajungem la un acord, vrem o solutie justa si durabila, dar…

- Timp de 20 de ani judetele de la granita dintre Romania, Ungaria si Serbia care fac parte din euroregiunea Dunare-Cris-Mures-Tisa (DKMT) au reusit impreuna sa puna in practica proiecte importante.

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, joi, intr-o conferința de presa, ca selecționerul Cosmin Contra și jucatorii primei reprezentative a Romaniei trebuie incurajați dupa un rezultat negativ, cum a fost infrangerea cu 0-3 suferita in amicalul cu Olanda de marți. "Cosmin…

- ROMÂNIA - OLANDA amical LIVE. ONLINE STREAM ProTV - VIDEO. Echipa nationala a României întâlneste, marti, de la ora 21,00, pe Arena Nationala din Bucuresti, selectionata Olandei, într-un meci amical. ROMÂNIA - OLANDA este LIVE VIDEO pe Protv. ROMÂNIA…

- ȚARA GALILOR U21-ROMANIA U21 ONLINE STREAM LIVE VIDEO. Selectionerul echipei nationale, Cosmin Contra, nu sustine ideea folosirii unor fotbalisti naturalizati in reprezentativa Romaniei, el...

- Cosmin Contra indeamna la atac. Selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat, luni, intr-o conferința de presa, ca vizeaza victoria in amicalul cu Olanda de marți, chiar daca va face mai multe schimbari in primul unsprezece fața de partida cu Turcia. „Olanda a fost…

- La conferința de presa susținuta inaintea meciului amical cu Olanda, de marți, Cosmin Contra a vorbit despre problema naturalizarii jucatorilor pentru echipa naționala. Selecționerul susține ca in acest moment nu are nevoie de fotbaliști naturalizați și ca incepand cu anul viitor va testa un grup de…

- UEFA a confirmat modul cum vor arata cele patru ligi ale Ligii Natiunilor, competitie care va debuta in septembrie 2018. Romania face parte, asa cum se anticipa, din urna a treia.A Conform coeficientilor, nationala Romaniei, pregatita de Cosmin Contra, va face parte din urna a treia.A

- Selectionerul reprezentativei Romaniei, Cosmin Contra, a dat de inteles ca va face mai multe schimbari in formula de start a echipei nationale, inainte meciului amical cu Olanda, de maine, de la Bucuresti de pe „National Arena”. Astfel, A Ciprian Tatarusanu, Cristi Ganea, Ovidiu Hoban, Alexandru Chipciu…

- Cu cateva ore inaintea unei intalniri cu șeful Statului Major al Apararii din Romania, generalul Nicolae Ciuca, Dikovic a spus ca pentru Ministerul Apararii sarb și armata sarba cooperarea regionala este o prioritate, iar bunele relații cu Romania pot contribui la apararea pacii in regiune.Potrivit…

- Cluj-Napoca - România si-a aparat cu succes la Cluj titlul mondial pe natiuni la Campionatul Mondial de Karate Fudokan. Campionatului Mondial de Karate Fudokan Cluj 2017 - Sportivii României au urcat de 115 ori pe podiumul din Sala Polivalenta din…

- Pe 4 noiembrie 2017, pe teritoriul Ucrainei a fost reținut un tinar, in virsta de 21 de ani, cetațean al RM, anunțat in cautare pe canalele Interpol, fiind invinuit de comiterea unui jaf. Totodata, simbata, 4 noiembrie 2017, pe teritoriul Serbiei a fost reținut un barbat de 47 de ani, cetațean al RM,…

- Un cetațean al R. Moldova in varsta de 21 de ani, anunțat in cautare internaționala pentru comiterea unui jaf, a fost reținut pe 4 noiembrie curent in Ucraina. In aceeași zi, pe teritoriul Serbiei a fost reținut un barbat de 47 de ani, tot cetațean al R. Moldova, anunțat in cautare prin „Interpol”,…

- CHEFI LA CUTITE 2017. De doua ori consecutiv echipa portocalie a fost cea care a decis ce va avea de gatit fiecare și tot de doua ori a ajuns in situația de a pierde doi din cei șase concurenți. Așa ca fiecare dintre chefi se va feri maine seara sa extraga biletul cu mesajul "azi tu alegi", convinși…

- Cosmin Contra a vorbit despre viitorul echipei naționale și a nominalizat doi jucatori: Vlad Dragomir și Ianis Hagi. Selecționerul a spus ca-i urmarește pe cei doi, insa a ținut sa faca anumite precizari legate de Ianis Hagi, care deocamdata a jucat extrem de puțin pentru prima echipa a Fiorentinei. …

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a anuntat lotul final pentru cele doua jocuri de pregatire din aceasta luna, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Joi, 9 noiembrie, de la ora 20.15, pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu" din Cluj Napoca, reprezentativa Romaniei…

- Selecționerul echipei naționale a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat, vineri, ca și fotbaliștii plang, precizand ca atacantul Denis Alibec, care a izbucnit in lacrimi la meciul FCSB - Hapoel Beer Sheva din Europa League, a fost supus unei presiuni mari din partea tuturor in ultima perioada. …

- Selecționerul echipei naționale a Romaniei, Cosmin Contra, a convocat 17 jucatori din strainatate, printre care și Cristian Sapunaru, Eric Bicfalvi și Gabriel Torje, pentru partidele amicale cu Turcia (9 noiembrie) și Olanda (14 noiembrie), potrivit site-ului Federației

- Cosmin Contra a fost adesea criticat pentru strategia din vara de la Dinamo și i se atribuie rezultatele negative ale echipei din acest moment. Selecționerul le raspunde astfel celor care l-au taxat, printre care Vasile Miriuța, Ionuț Negoița sau Cornel Dinu. "Nu-mi reproșez nimic. Toata lumea știe…

- Selecționerul echipei naționale a României, Cosmin Contra, va ocupa funcția de vicepreședinte în cadrul Comisiei Tehnice a Federației Române de Fotbal, a anunțat, luni, președintele Razvan Burleanu la finalul ședinței Comitetului Executiv al FRF.

- Cosmin Contra (41 de ani) s-a decis asupra jucatorului caruia ii va incredinta tricoul cu numarul 10 al echipei nationale. Anuntul a fost facut de managerul sportiv al Federatiei Romane de Fotbal, Adrian Mutu.