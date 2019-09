Stiri pe aceeasi tema

- ROMANIA - MALTA / Selecționerul Cosmin Contra susține ca naționalei Romaniei ii va foarte greu sa se califice la EURO 2020 daca va avea terenul suspendat pentru meciurile de pe teren propriu cu Norvegia și Suedia in urma incidentelor de la meciul cu Spania, scor 1-2. Romania - Malta se joaca duminica,…

- ROMANIA MALTA. Duje Strukan va fi ajutat de Goran Perica si Vedran Durak. Rezerva va fi Ivan Bebek. Veste TERIBILA pentru NATIONALA ROMANIEI. Anunt OFICIAL facut de UEFA ROMANIA MALTA. Meciul dintre Romania si Malta se va disputa pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti si va fi transmis…

- ROMANIA - SPANIA 1-2. Spania a inceput in forta, iar Tatarușanu a avut patru intervenții salvatoare in primele 15 minute. Deschiderea scorului a venit in minutul 29, dintr-un penalty transformat de Sergio Ramos. Faultul a fost comis de Deac asupra lui Dani Ceballos. Paco Alacacer ne-a surprins imediat…

- ​Ianis Hagi a vorbit, într-un interviu pentru FRF TV, despre cum se pregatește înaintea meciului cu Spania, echipa pe care România o va întâlni joi, în preliminariile Euro 2020. Ianis a declarat ca așteapta cu nerabdare partida cu ibericii, pentru ca va juca pentru…

- Meciul dintre nationalele Romaniei si Spaniei, care va avea loc in data de 5 septembrie, pe Arena Nationala din Bucuresti, in preliminariile EURO 2020, se va disputa cu casa inchisa, a anuntat, miercuri, Federatia Romana de Fotbal. ''Tricolorii vor intalni fosta campioana europeana si mondiala, pe 5…

- Echipa naționala joaca in preliminariile EURO 2020, contra Suediei, pe Arena Naționala. Partida se va juca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45. Pana atunci insa, „tricolorii" mai au de disputat patru partide: Romania - Spania (5 septembrie, ora 21:45, Arena Naționala) Romania - Malta (8 septembrie, ora…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, joi, dupa ce nationala under 21 a fost învinsa de Germania în semifinalele Campionatului European, ca germanii au fost mai buni în repriza a doua si a meritat calificarea în finala. El a mentionat ca la turneul din aceasta vara au fost…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, luni, dupa victoria cu Malta, ca este nemultumit de accidentarea fundasului Ionut Nedelcearu, de cartonasul rosu primit de fundasul dreapta Alexandru Chipciu si de jocul echipei din finalul primei reprize. "Contam pe cel putin patru puncte din aceasta dubla. Chiar…