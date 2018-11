Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, marti seara, dupa victoria cu 1-0 in meciul din deplasare cu Muntenegru, ultimul din Liga Natiunilor, ca echipa nationala de fotbal a Romaniei se poate califica la EURO 2020 chiar daca la tragerea la sorti a preliminariilor se va afla in urna a 4-a. "Sunt fericit…

- Chiar daca a invins Muntenegru in ultima etapa din grupele Ligii Națiunilor, Romania nu a reușit sa urce in urna C la tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2020, urmand sa aiba parte de trei adversari mai bine cotați. Romania iși va afla rivalele pe data de 2 decembrie.

- Romania a invins-o pe Muntenegru, scor 1-0 și termina grupa de Liga Națiunilor pe locul 2, cu 12 puncte. Tricolorii aveau insa nevoie de o victorie cu 2-0 pentru a prinde ultimul loc care ar fi pastrat-o in cea de-a treia urna a preliminariilor pentru Euro 2020. Azi, la Podgorica, Romania s-a impus…

- Romania va juca sambata, de la ora 21:45, contra Lituaniei, in Liga Națiunilor. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV. Cosmin Contra a reacționat, azi, dupa ultimele atacuri asupra modului de a concepe primul "11" și vizavi de "subiectul Hagi" . Cosmin Contra e catranit inaintea "dublei"…

- Selectionerul Cosmin Contra a trimis faxuri de convocare de principiu pentru 16 jucatori care evolueaza la cluburi din srainatate, inaintea meciurilor cu Lituania si Serbia din Liga Natiunilor, informeaza FRF. Fundasul Valerica Gaman a fost convocat in locul lui Vlad Chiriches. Contra a renuntat la…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, duminica, la Belgrad, intr-o conferinta de presa, ca negativismul a revenit in jurul echipei nationale, dupa ce Romania a remizat cu Muntenegru, in Liga Natiunilor. Contra s-a referit la oamenii de fotbal, care au criticat evolutia "tricolorilor", spunand ca…

- ROMANIA-MUNTENEGRU. Selectionerul Cosmin Contra spune ca meciul cu Muntenegru, din debutul Ligii Natiunilor, este foarte important pentru parcursul echipei nationale in aceasta competitie si promite un joc in care Romania va ataca si va

