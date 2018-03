Cosmin Contra a anuntat lotul pentru meciurile cu Israel si Suedia

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cicaldau, tanarul mijlocas al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a fost convocat in premiera de selectionerul Cosmin Contra la echipa nationala de seniori a Romaniei pentru meciurile amicale cu Israel si Suedia.Partida cu Israel se va disputa pe 24 martie, la Netanya, iar cea cu Suedia va fi…

- Turdeanca Madalina Tatar (care activeaza la un club din Portugalia, unde este cu parinții) a fost convocata la lotul național al Romaniei Under 17, la fotbal feminin, pentru a participa la Turul de Elita, ultimul premergator Campionatului European de fotbal feminin Under 17, ce va fi gazduit in acest…

- ROMANIA - SUEDIA. ''Daca jucatorii isi schimba ideile, trebuie sa fiu informat si apoi vom avea o discutie. Este amuzant ca toti vor ca el sa joace la nationala, dar asta nu imi va schimba punctul meu de vedere. Ii respect decizia si chestiunea este inchisa pentru mine'', a declarat Andersson, dupa…

- Selectionerul echipei de fotbal a Suediei, Jan Andersson, care a anuntat lotul pentru meciul amical cu România, a declarat ca daca atacantul Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) vrea sa revina la nationala pentru a participa la Cupa Mondiala 2018, trebuie mai

- Razvan Burleanu l-a ironizat inca o data pe Florin Prunea pentru greșeala din prelungirile sfertului de finala al Campionatului Mondial din 1994 cu Suedia. Razvan Burleanu nu rateaza nicio ocazie in a-l ataca pe Florin Prunea. Prezent in platoul celor de la TV Pro X, președintele Federației Romane de…

- In conditiile in care multe banci centrale nu reusesc sa isi atinga tinta de inflatie, unele au inceput sa se gandeasca la modificarea acestui instrument pe care il utilizeaza pentru a ghida economia. Decizia Bancii Nationale a Norvegiei de a reduce tinta de inflatie este ultimul exemplu in…

- Ionut Nedelcearu a debut pentru Ufa, in meciul caștigat sambata, pe teren propriu, cu Anji Mahacikala, scor 3-2, in etapa a 22-a din campionatul Rusiei. Fostul fundaș central dinamovist a fost integralist și l-a avut ca adversar pe un alt ex-dinamovist, Paul Anton. Inchizatorul a jucat 90 de minute…

- Alaturi de serviciile publice de ocupare din Danemarca, Finlanda, Slovenia, Irlanda, Portugalia, Spania, Luxemburg, Insulele Azore si Madeira, de Asociatia suedeza a oamenilor de stiinta, Agentia suedeza pentru crestere economica si regionala si Work-live-Stay-Danemarca de Sud, Agentia Nationala…

- CHEMAT… Dragos Grigore, fundasul echipei Al Sailiya (Qatar), va face parte din lotul cu care echipa nationala a Romaniei va aborda meciurile amicale din aceasta luna, cu Israel si Suedia. Vasluianul Dragos Grigore a fost anuntat de selectionerul Cosmin Contra ca se afla in vederile sale pentru meciurile…

- U-BT reincepe aventura europeana. Mihai Silvașan: Avem de luat o revanșa cu Donar Clujenii vor intalni din nou formația olandeza Donar Groningen, de data aceasta in play-off-ul FIBA Europe Cup. Antrenorul "studenților" spera ca elevii sai vor fi motivați și vor reuși sa învinga fosta adversara…

- Alexandru Crețu, surpriza lui Cosmin Contra de pe lista preliminara a stranierilor convocați pentru meciurile cu Israel și Suedia. Mijlocașul de la Maribor a oferit o prima reacție dupa convocarea de principiu primita. "M-au sunat toti prietenii buni sa ma felicite. Am vorbit si cu parintii. Tatal…

- “U” Cluj, o noua infrangere in Liga Florilor Echipa de handbal feminin a fost invinsa, in deplasare, de HCM Ramnicu Valcea, scor 34-27. "U" a început slab meciul din Sala "Traian", iar clujencele au reușit primul gol abia dupa primele 5 minute de joc. Totuși, echipele au mers cap la…

- Selecționerul Romaniei, Cosmin Contra, a trimis convocarile pentru 19 jucatori care evolueaza la cluburi din afara țarii pentru partidele amicale cu Israel, din 24 martie, de la ora 20.30, la Netanya, și Suedia, ce va avea loc pe 27 martie, ...

- Selectionerul Cosmin Contra a anuntat convocarile preliminare pentru meciurile amicale cu Israel si Suedia, pe lista de 19 stranieri fiind inclusi si Ionut Nedelcearu, Alexandru Cretu si Paul Anton, care nu au mai evoluat pentru prima reprezentativa.

- Fostul fundaș și mijlocaș al Politehnicii Iași Alexandru Crețu a fost anunțat astazi de selecționerul Cosmin Contra ca se afla in vederile sale pentru meciurile amicale ale Romaniei din Israel și cu Suedia, de la Craiova, din 24, respectiv 27 martie. Vandut Olimpiei Ljubliana acum un an pentru 100.000…

- Selecționerul Romaniei, Cosmin Contra (foto), a trimis convocarile pentru 19 jucatori care evolueaza la cluburi din afara țarii pentru partidele amicale cu Israel, programat pe 24 martie, de la ora 20.30, la Netanya, și cu Suedia, ce va avea loc ...

- In aceasta luna, reprezentativa Romaniei disputa doua jocuri de pregatire — pe 24 martie, la Netanya, in fața Israelului (ora 20:30), și pe 27 martie, la Craiova, impotriva Suediei (21:30). Selecționerul Cosmin Contra a trimis faxuri de convocare pentru 19 jucatori care evolueaza la cluburi din strainatate…

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Cosmin Contra, a convocat 19 jucatori care evolueaza la cluburi din afara tarii, pentru meciurile amicale cu Israel si Suedia, din lot facand parte si trei jucatori care nu au debutat pana acum la prima reprezentativa, a anuntat, duminica, site-ul frf.ro.

- Naționala de fotbal a Romaniei disputa doua jocuri amicale, pe 24 martie, la Netanya, in fața Israelului, și pe 27 martie, la Craiova, contra Suediei. Selecționerul Cosmin Contra a trimis faxul de convocare pentru 19 jucatori care evolueaza la cluburi din afara țarii pentru aceste doua partide de pregatire....

- Selecționerul Cosmin Contra a anunțat lista preliminara de stranieri pentru amicalele cu Israel, 24 martie, și Suedia, 27 martie. Pe lista de 19 stranieri se regasesc trei jucatori care nu au nicio prezența sub tricolor: Ionuț Nedelcearu, Paul Anton și Alexandru Crețu. Dintre aceștia, cei doi Anton…

- Italienii au anunțat cand revine Vlad Chiricheș la Napoli, dupa accidentarea suferita pe 10 februarie. Conform Gazzetta dello Sport, capitanul naționalei de fotbal a Romaniei ar putea intra din nou in calculele antrenorului Maurizio Sarri pentru meciul cu Inter Milano, programat pe 11 martie, pe San…

- Intre 6.000 si 9.000 de euro sunt preturile solicitate de tari precum Israel, Serbia si Polonia pentru a trimite arbitri la meciurile din Liga 1, costuri de doua-trei ori mai mari decat o brigada autohtona. 8 cluburi din 14 au votat ca ar vrea arbitri straini la meciurile din Liga. Exista majoritate,…

- Cod portocaliu de ninsoare, cu afectarea transportului public, in SUEDIA Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Suediei ca, in conformitate cu datele prezentate de Institutul Metereologic…

- Harlem Gnohere a inceput sa atraga priviri si din Vestul Europei dupa ce a reusit sa se impuna la FCSB si sa evolueze pentru prima data in cariera intr-o competitie europeana. Dupa ce saptamana trecuta a acordat un interviu pentru un post de radio din Belgia, cu cateva ore inainte de returul cu…

- Selecționerul Cosmin Contra a luat cina cu Bogdan Lobonț la Roma. ”Gurița” a fost prezent in tribunele stadionului Olimpico, la meciul pierdut la scor de FCSB in fața lui Lazio. ”Gurita” a stat in tribune alaturi de Vlad Chiriches si de Bogdan Lobont, insa nu prea a avut ce sa vada pe teren, elevii…

- Nationalele masculine de hochei pe gheata ale Canadei, Cehiei, sportivilor olimpici din Rusia (OAR) si Germaniei s-au calificat, miercuri, in semifinalele turneului olimpic de la PyeongChang, marea surpriza a sferturilor fiind victoria nemtilor in partida cu Suedia. Nationala frunzei de…

- In perioada 22-28 februarie, la Doha (Qatar), se va desfasura Campionatul Mondial Scolar, la care Romania va fi prezenta cu Liceul cu Program Sportiv Bacau (masculin), repectiv Colegiul National Energetic Rm. Valcea (feminin). Alaturi de Romania, la turneul final din Qatar participa alte…

- Povestea unui cersetor din Suedia care umbla la el cu o suma uriasa de bani face inconjurul lumii. Oamenii legii au fost socati sa constate ca acesta avea asupra lui in jur de 6 milioane de coroane suedeze, echivalentul a peste 600.000 de euro

- Piata electromobilelor este pe cale sa isi ia un avant serios si unii producatori incep deja campanii interesante prin care doresc sa-si apropie clientii de astfel de masini ecologice. Un pionier este Renault, constructor auto cunoscut pentru experienta sa vasta in domeniu.

- Consiliul de Securitate s-a reunit joi fara sa ajunga la vreun rezultat concret in privinta unui armistitiu umanitar in Siria unde situatia in zone ca Ghouta Orientala, in apropiere de Damasc, este critica, au afirmat mai multi diplomati, scrie AFP. Fete inchise, sumbre... Mai multi ambasadori din cele…

- Ce țeapa! Lituanienii de la Ekranas au transferat un jucator de pe Wikipedia! Au luat de bune cifrele fotbalistului angolez Barkley Minguel-Panzo, care se dadea internațional și avea cifre formidabile! Amatorism in Lituania! Formația din liga secunda Ekranas Panevezys l-a transferat in aceasta iarna…

- Luni, 29 ianuarie, ora 14.00 (ora Romaniei), la sediul Primariei din Lisabona, orasul care va gazdui concursul Eurovision Song Contest din acest an, a avut loc tragerea la sorti pentru impartirea tarilor participante in cele doua semifinale ale competitiei. Piesa care va reprezenta tara noastra la Eurovision…

- Nationalele de handbal masculin ale Spaniei si Suediei se vor infrunta, duminica, in finala Campionatului European din Croatia, dupa ce au eliminat, vineri seara, reprezentativele Frantei, campioana mondiala en-titre, respectiv Danemarcei, detinatoarea titlului olimpic.In prima semifinala…

- Nationala de handbal masculin under 18 a Romaniei va intalni reprezentativele Frantei, Danemarcei si Norvegiei, in grupa B a Campionatului European din 2018, care va avea loc in Croatia. Potrivit tragerii la sorti de joi, componenta celor patru grupe ale CE2018 este: Croatia, Serbia, Portugalia,…

- Meciurile din cele doua grupe principale ale Campionatului European de handbal masculin din Croatia s-au incheiat miercuri seara, iar in semifinale se vor duela primele doua clasate, incrucisat, adica Franta - Spania si Danemarca - Suedia. Campioana europeana din 2016, Germania, a ratat semifinalele.

- Meciurile din cele doua grupe principale ale Campionatului European de handbal masculin din Croatia s-au incheiat miercuri seara, iar in semifinale se vor duela primele doua clasate, incrucisat, adica Franta – Spania si Danemarca – Suedia. Campioana europeana din 2016, Germania, a ratat semifinalele.Semifinalele…

- Actrita Pamela Anderson spune ca Julian Assange este ''un geniu'' si ca acuzatia de viol impotriva sa este o ''inscenare'', informeaza Press Association. Actrita din Baywatch, in varsta de 50 de ani, l-a vizitat luni pe fondatorul WikiLeaks la Ambasada Ecuadorului…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa I principala (Zagreb) CLASAMENT 1. Franța …

- Romanii, codasi la achizitiile online Doar 23 % dintre utilizatorii de Internet din România au facut achizitii online în 2017, fata de o medie de aproape 70 % în Uniunea Europeana, fiind devansati de utilizatorii bulgari de Internet, în rândul carora 27 % au facut…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange a primit cetațenia eucuadoriana in luna decembrie, a anunțat joi ministrul de externe al Ecuadorului, Maria Fernanda Espinosa, citata de CNN. Vorbind la o conferința de presa de la Quito, Espinosa a declarat ca Assange a primit naturalizarea pe 12 decembrie și a…

- Salina Turda din judetul Cluj a inregistrat, in 2017, un record de vizitatori de peste 600.000 de persoane, din care 35% au fost din strainatate, cei mai multi din tari precum Ungaria, Polonia, Israel sau Spania, potrivit Mediafax. Directorul Salinei Turda, Simona Baciu, a declarat corespondentului…

- • Tot la Ploiesti, echipa masculina U18 a ratat in ultimul meci prezenta la turneul final Petre Apostol Primele competitii oficiale ale anului desfasurate in Prahova au avut loc saptamana trecuta, de joi pana duminica, in Sala Sporturilor „Olimpia”, din Ploiesti, echipele nationale de volei feminin…

- In fiecare an, pe data de 7 ianuarie praznuim Soborul Sfantului Ioan Botezatorul. Sfantul Ioan Botezatorul s-a nascut in cetatea Orini, in familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendenta a semintiei lui Aaron. Sfantul Ioan Botezatorul Aproape doua milioane de romani isi sarbatoresc onomastica…

- Tenismanul brazilian Thomaz Bellucci a fost depistat pozitiv cu ocazia unui control antidoping efectuat pe 18 iulie, in timpul turneului de la Bastad (Suedia), fiind suspendat pentru o perioada de cinci luni de catre Federatia Internationala de Tenis (ITF), informeaza agentiile EFE si AFP. …

- Gigantul american Apple iși cere scuze in mod public in fața clienților, dupa ce a recunoscut ca incetinește in mod intenționat vechile iPhone-uri, masura care a dus la declanșarea unui val de procese, in care compania este acuzata de fraudarea consumatorilor. Modelele afectate sunt iPhone 6, iPhone…

- Nu mai este nicio noutate ca masinile electrice reprezinta viitorul industriei auto, dar rapiditatea cu care lucrurile evolueaza in Norvegia este de-a dreptul admirabila. Aproape o treime dintre masinile noi vandute in Norvegia in acest an sunt electrice, iar specialistii se asteapta ca procentul…

- Scandal imens intre procurorul sef DIICOT, Daniel Horodniceanu, si Daniel Dragomir. Afirmatiile facute de procurorul antimafia in privinta dosarului Black Cube l-au scos din sarite pe Dragomir care a reactionat pe propriul blog. Interviul oferit Romania TV l-a facut pe Dragomir sa-i dea o replica…

- Ambasadorii a șapte state UE și-au exprimat ingrijorarea legata de modificarile aduse legilor Justiției in Romania. Avertismentul este semnat de ambasadorii țarilor: Germania, Franta, Olanda, Belgia, Suedia, Danemarca, Finlanda.

- In preselectie s-au inscris si artisti cu experienta la Eurovision: Mihai Traistariu, care a obtinut locul 4 la Eurovision 2006, si Alex Florea, care a obtinut pozitia a saptea la finalul editiei de anul trecut, din Kiev, alaturi de Ilinca Bacila, informeaza TVR. Campania de inscrieri pentru…

- Presa ultimilor ani a tot consemnat faptul ca Romania are o mare problema atunci cand vine vorba de exportul de animale vii. Au existat semnale ca animalele care iau calea strainatații sunt chinuite peste limita oricarei imaginații atat pe timpul transportului, dar și in țarile de destinație atunci…