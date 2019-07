Un profesor universitar roman, care a predat la Universitatea Beijing, se afla dupa gratii in China, dupa ce a fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru complicitate la frauda contractuala. Romanul sustine ca este nevinovat si ca este o victima a sistemului de justitie chinez, iar in ultimii ani a cerut sa fie mutat in tara, pentru a-si ispasi aici pedeapsa, scrie Adevarul.ro

Clujeanul Marius Balo (38 de ani) s-a stabilit in China in 2010, unde s-a angajat ca expert strain in cadrul Grupului de Tehnologie si Educatie XinDongFang (New Oriental) din Beijing. Angajat ca profesor la prestigioasa…