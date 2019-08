Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta in cazul adolescentei din judetul Vaslui care in seara de 17 august a sunat la 112 pentru a cere ajutorul autoritatilor, anuntand ca a fost violata de tatal vitreg este coordonata de catre un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, dar fata de agresor, nu s-a luat nicio…

- O adolescenta de 15 ani din Vaslui a incercat sa se sinucida dupa o cearta in familie. Fata s-a certat cu fratele mai mare, iar apoi și tatal a muștruluit-o zdravan. A decis ca nu mai merita sa mai traiasca și a luat un pumn din pastilele mamei sale. Parinții au gasit-o inconștienta și au chemat ambulanța,…

- Mihaela Luiza era in grija bunicilor, mama sa fiind plecata in Anglia pentru a-i asigura adolescentei un trai mai bun. Bunicii i-au fost loc de parinți mult timp, iar acum sunt ingenunchiați de durere, de cand nepoata lor a disparut de acasa, in urma cu trei luni.

- Un barbat a fost arestat dupa ce o camera de filmat a fost gasita in toaleta femeilor de pe platourile unde este turnat "Bond 25"Un barbat a fost arestat vineri dupa ce o camera de luat vederi a fost gasita in toaletele femeilor de la Studiourile Pinewood din Buckinghamshire, Anglia, unde…

- n urma unei audieri a iesit la iveala faptul ca cei doi medici si 2 paramedici aflati de garda in momentul in care Oliver a fost adus pentru ingrijiri, au considerat ca baiatul nu are mai mult decat un “virus normal la copii” si ca se preface pentru a nu merge probabil la scoala. Georgie Hall,…