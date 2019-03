Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce se anunța a fi cea mai frumoasa zi din viața ei s-a transformat intr-un adevarat coșmar! O tanara de numai 34 de ani ce se pregatea sa devina mireasa a aflat cu scurt timp inainte de nunta ca sufera de cancer la san.

- Amy Schumer s-a casatorit cu Chris Fischer anul trecut, într-o ceremonie discreta. Nunta a avut loc pe 13 februarie, chiar cu o zi înainte de Valentine’s Day, într-o superba casa din Malibu.

- Mamografele mobile salveaza vieti! In cele cinci luni de activitate a laboratoarelor pe patru roti, 14 paciente au aflat ca sufera de cancer la san. Tumorile au fost depistate intr-un stadiu incipient astfel ca femeile, care sunt sotii, mame sau bunici, au primit o sansa la viata.

- Un barbat de 73 de ani, bolnav de cancer pancreatic, a fost gasit locuind pe strazi fiindca nu are o casa. Barbatul, pe nume George, a fost gasit dormind la ușa unei locuințe, in ploaie. Mai...

- O femeie de 53 de ani a trait drama vieții sale. Dupa ce a postat pe internet o fotografie cu unghiile sale, care nu aveau nici pe departe cel mai estetic aspect, aceasta a aflat ca sufera de cancer pulmonar.

- Dan Mallory, autorul bestseller-ului "The Woman in the Window" a recunoscut ca a mințit ca sufera de cancer, dupa ce revista The New Yorker a scris un articol despre minciunile pe care scriitorul le-a spus despre viața lui personala. Mallory a devenit cunoscut in luna ianuarie a anului 2018, cand a…

- O femeie din Slatina a indurat 5 ani de teama si de stres dupa ce 3 medici diferiti i-au spus ca sufera de cancer. Femeia a urmat un tratament chimioterapeutic, in urma caruia a ramas fara par si i-a paralizat bratul drept.

- Intre ziduri reci, incalzite doar de inimi generoase, stau suflete imense in trupuri sleite de puteri. Sunt oameni care parca vin dintr-o alta lume. Copii, fara vina, care invața prea devreme lecția nedreapta a suferinței.