Stiri pe aceeasi tema

- LUPTATORI… Doi tineri din Vaslui ne arata tuturor ca in viata poti face orice iti place, daca ai ambitie si determinare. Georgiana si Gigel calatoresc in tara si strainatate, practica diverse sporturi, cistiga premii si sunt foarte apreciati la locul de munca. Toate astea in ciuda a doua accidente pe…

- In ultimele 24 de ore, politistii rutieri au efectuat, atat in municipiu cat si pe raza judetului, mai multe actiuni, avand ca scop prevenirea si combaterea accidentelor rutiere. Politistii Sectiei 6 Sarasau au actionat pentru verificarea si impunerea folosirii centurii de siguranta si a dispozitivelor…

- Autoritatile din Noua Zeelanda au gasit o metoda inedita de promovare a sigurantei rutiere. Acestia au realizat mai multe spoturi video cu soferi care au supravietuit in urma unor accidente rutiere pentru ca purtau centura de siguranța.

- Vasi Borcan este cel de-al doilea finalist iUmor din cel de-al șaselea sezon, in urma voturilor primite in aplicație. Vasi Borcan este un barbat din Iași care la varsta de 12 ani a fost imobilizat in scaun cu rotile din cauza unei distrofii musculare, dar care, in ciuda faptului ca și-a pierdut forța…

- Politia cheama din nou soferii si pasagerii sa-si cupleze centurile de siguranta, atunci cand pornesc la drum. Pentru a-i indemna pe participantii la trafic sa nu-si riste viata, Inspectoratul National de Patrulare a postat un clip video motivational preluat de pe Internet.

- O femeie de 69 de ani, din satul Cuhurestii de Sus, raionul Floresti, a murit agresata de fiul sau. Aseara, barbatul de 47 de ani s-a intors acasa baut si si-a lovit mama cu un cutit in regiunea gatului.

- Primarul orașului Singeorz-Bai, Traian Ogagau risca inschisoarea, dupa ce in urma cu doi ani a refuzat sa sufle in etilotest, cand a fost surprins in trafic de polițiști. De mai bine de doi ani a avut nevoie Parchetul de pe langa Judecatoria Nasaud pentru a-l trimite in judecata pe primar pentru aceasta…

- Tinere, singure, speriate, doar cu gandul la abandon. Așa sunt cele mai multe fete care vin din mediul rural și ajung sa dea naștere unor copii nevinovați, adesea facuți din pura intamplare. La Centrul Maternal Micul Prinț ajung unele dintre femeile care se vad nevoite sa accepte rolul de mama, deși…