- Carabinierii din Roma, Italia, au capturat un italian de 42 de ani acuzat ca a batut si jefuit cel putin trei dame de companie romance. Barbatul era cautat inca de la inceputul anului, dupa ce una dintre victimele sale a reusit sa-l fotografieze atat pe el, cat si masina acestuia. Conform Roma Today,…

- Un barbat italian in varsta de 42 de ani din Bracciano, o localitate la porțile Romei, a fost arestat și acuzat ca fiind un violentator in serie. Barbatul a jefuit și violat in ultimii doi ani cel puțin trei prostituate, toate de naționalitate romana, dar numarul victimelor poate fi mai mare. Mergea…

- Un cutremur cu magnitudinea ML 2.6 a fost inregistrat in noaptea de Santa Maria, in judetul Galati, la ora 02.02, la doi kilometri adancime. Epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.74 N ; 27.65 E la 169 km SV de Chisinau pop: 636,000 37 km E de Focsani si 3 km N de Grivita. Trebuie facuta precizarea…

- O romanca in varsta de 37 de ani l-a injunghiat pe iubitul ei italian, in varsta de 74 de ani, din cauza geloziei acestuia. Incidentul a avut loc in orașul Foggia, a notat gazetaromanesca.com. Medicii au fost chemați de urgența pe Via San Severo pentru a-l salva pe barbatul injunghiat de iubita lui.…

- Nava Garzii de coasta italiene Gregoretti a fost duminica amarata in portul militar Augusta (Sicilia), dar Italia solicita in continuare un acord al UE pentru a permite debarcarea celor peste 130 de migranti blocati la bordul vasului de trei zile, informeaza AFP. Plecati din Libia la bordul a doua ambarcatiuni…

- Un italian si o romanca traiau o frumoasa poveste de dragoste, asta pana ce, intr-o zi, barbatul s-a intors acasa mai devreme si si-a surprins iubita cu un alt individ. Totul s-a transformat intr-un scandal monstru.

- O eroare medicala i-a transformat viața intr-un coșmar unei femei din Marea britanie. Medicii au diagnosticat-o greșit cu cancer mamar pe Sarah Boyle, o femeie in varsta de 28 de ani din Marea Britanie. Aceasta și-a pierdut ambii sani și a facut multe ședințe chinuitoare de chimioterapie. In anul 2016,…

- Un barbat italian și doua ingrijitoare romance care lucrau la azilul de batrani „Ospedale Santo Spirito” din Cortemilia (Piemonte) au fost filmați in timp ce-i agresau pe batranii pe care trebuiau sa-i aiba in grija. In urma unor sesizari anonime, in caminul de batrani au fost instalate camere video…