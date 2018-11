Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Regatul Unit al Marii Britanii s-a intors acasa dupa ce ramasese blocata in Sri Lanka, acolo unde se mutase cu soțul ei, mai tanar cu 34 de ani. Dupa moartea acestuia, familia lui o sechestrase pentru bani. Diane De Zoysa, o femeie de 60 de ani din Marea Britanie, s-a indragostit in 2011…

- Polițiștii orașului Ineu cerceteaza o minora și un tanar pentru furt. Cei doi au sustras de la o batrana, banii de inmormantare. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat o fata de 15 ani, din Tarnova și un tanar de 19 ani, din Halmagiu, care, in perioada 10-15 noiembrie a.c., profitand…

- Printesa Ayako, nepoata cea mare a imparatului japonez Akihito, a renuntat la statutul regal dupa ce s-a casatorit cu alesul inimii sale, Kei Moriya, considerat un „om de rand“. Ea a primit insa o suma consistenta pentru a-si cladi o noua viata.

- O cascada din Scoția, Marea Britanie, a fost filmata in timp ce ”curgea invers”, in timpul unei furtuni. Fenomenul a fost provocat de vantul care sufla cu o viteza foarte mare, in timpul furtunii Callum. Chris Martin a fost cel care a surprins imaginile spectaculoase la cascada, aflata langa o plaja…

- Emma Gray, pastorița din Marea Britanie care a scris o carte despre traiul in singuratate, și-a gasit, in sfarșit, sufletul pereche. S-a casatorit cu un pompier, iar ceremonia a fost ținuta in fața familiei, prietenilor, dar și in fața necuvantatoarelor. Tanara, in varsta de 32 de ani s-a casatorit,…

- La data de 29 august 2018, in jurul orei 01:25, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, produs pe DJ 704, intre Cugir si Vinerea. Un barbat de 33 de ani, din localitatea Vinerea, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la conditiile de…

- Polițiștii din Gorj s-au autosesizat, in urma apariției pe un site de pe internet a unui anunț in care un barbat a pus spre vanzare un pistol. „La data de 27 august, politisti din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Gorj au identificat un barbat de 38 de ani, din comuna…

- Fie ca este cuplat sau casatorit, atunci cand te indragostesti de un barbat care se afla deja intr-o relatie, asteptarile tale trebuie sa fie minime. Desigur, cea mai buna varianta este sa renunti la ideea de a fi cu el din start, insa cum sansele ca inima ta sa te asculte sunt foarte mici,…