Stiri pe aceeasi tema

- Printre cele mai in voga vedete TV, Kourtney Kardashian are o fobie de tarantule, iar faptul ca a descoperit paianjenii chiar in locuinta s-a o face sa nu mai poata dormi, dupa cum marturiseste chiar ea.

- Blanca Blanco, o cunoscuta actrita din Statele Unite, si-a facut recent aparitia pe o plaja unde a intors toate privirile barbatilor. Vedeta a surprins pe toata lumea cu tinuta ei extravaganta.

- Nu este prima data cand Madalina Ghenea publica mesaje triste pe retelele de socializare. Cunoscuta bruneta trece tot mai des prin astfel de stari, motivul fiind, potrivit spuselor ei chiar Matei Stratan.

- Potrivit THR, artista „sufera de dureri severe, care nu ii mai permit sa cante live”. Intr-o declaratie publicata pe o retea de socializare, excentrica Lady Gaga a scris ca este „devastata” ca si-a dezamagit fanii. Vedeta a mai subliniat ca echipa sa de medici „i-a recomandat sa se recupereze acasa”.

- O tanara cantareata talentata a fost diagnosticata cu maladia secolului: cancer. Destinee McEwen a devenit cunoscuta dupa ce a cantat pentru fostul presedinte al Statelor Unite ale Americii, Barack Obama in 2013. Recent, medicii i-au dat o veste teribila: mai are doar cinci luni de trait.

- Credea ca va avea parte de un weekend minunat, dar s-a inselat! Lucrurile s-au petrecut atat de repede si au evoluat in directia gresita, incat a sunat imediat la 112. Medicii au ajuns la scurt timp de la apelul facut si s-au confruntat cu probleme serioase la inima. A A

- Mama adolescentei de 15 ani, care a fost ucisa intr-un atac armat la un liceu din Kentucky, a povestit ca fiica sa a sunat-o in timpul sangerosului incident, dar din cauza ranilor pe care le avea nu putea vorbi.

- Noaptea trecuta, o locuința din localitatea Harsești a fost cuprinsa de flacari. Incendiul, cauzat de coșul de fum deteriorat al casei, a mistuit acoperișul pe o suprafața de aproximativ 30 mp, bucataria pe o porțiune de 4 mp, mai multe materiale textile și piese de mobilier din locuința.Aproape de…

- Noaptea trecuta, un barbat a ars de viu in propria casa. Locuința sa și casa vecina au fost curprinse de flacari. Trupul barbatului a fost gasit de catre pompieri dupa lichidarea incendiului.

- Calvarul continua pentru o cunoscuta prezentatoare de televiziune și actrița. Data afara din imobilul in care locuia, aceasta primește o noua lovitura. Chiar daca și-a pierdut casa, in urma contractarii unui credit in franci elvețieni, datoria acesteia catre banca nu s-a stins in totalitate.Astfel,…

- Alexandru Arsinel a relatat pentru "Rai da Buni" care este starea sa de sanatate, dar si a sotiei, cum a petrecut Craciunul si Revelionul, dar si ce isi doreste pentru anul 2018. De asemenea, artistul a povestit ca este restrictionat si ca nu are voie sa faca multe lucruri, de la ultima interventie…

- Lorelai Mosnegutu A si-a indeplinit marele vis, acela a-si gasi o locuinta. Apartamentul se afla in Popesti – Leordeni, la doar 100 de metri de statia de metrou Dimitrie Leonida, intr-o zona linistita, la parter. Castigatoarea de la “Romanii au talent“ si-a mobilat locuinta si se considera o persoana…

- A invocat motive de sanatate drept pretext pentru demisia din trustul Intact, unde lucra de ani buni. A luat pe toata lumea prin surprindere și a ales sa plece la inceputul acestui an. Totuși un motiv ar purea fi afacerea ei, care pare sa mearga foarte bine și careia poate dorește sa-i dedice mai…

- O cunoscuta vloggerita de la noi a povestit, recent, doua episoade neplacute prin care a trecut in urma cu puțin timp. Aceasta a fost santajata de un necunoscut cu mai multe fotografii indecente care au ajuns pe mana lui chiar din cauza unei prietene foarte bune și a fost la un pas de a fi violata de…

- O blonda focoasa din televiziune s-a relaxat la piscina si a reusit sa atraga toata atentia asupra sa. Corpul sau tonifiat si picioarele bine conturate au fost privite minute in sir de curiosi.

- Corpul neinsuflețit al unui copil de un an, din Argentina, a disparut din cimitir, provocandu-le parinților un adevarat șoc, in ziua de Craciun. Autoritațile banuiesc ca este vorba despra o secta locala care practica ritualuri sataniste.

- CUTREMURATOR. Baiatul de doi ani disparut inca de vineri a fost gasit MORT. De necrezut unde a fost descoperit cadavrul Baiatul in varsta de doi ani disparut de la domiciliu, vineri seara, si cautat de peste o suta de persoane a fost gasit decedat. Trupul neinsufletit a fost descoperit pe un teren la…

- Momente de panica pentru Madalina Ghenea. Frumoasa romanca a ajuns de urgenta la spital dupa ce a cazut pe scari si s-a lovit puternic la spate. Madalina a avut parte de o noapte cumplita și spera ca nu va avea nevoie de operație, pentru ca starea ei sa se imbunatațeasca. Superba satena si-a alarmat…

- O cunoscuta vedeta de televiziune din Romania a primit un cadou special din Maramures. Este vorba despre Mirela Boureanu Vaida, care a primit cate un rand de straie traditionale pentru cei doi copii pe care ii are. Foarte incantata de cadoul primit, vedeta a postat pe pagina personala de pe o retea…

- O explozie s-a produs in noaptea de Anul Nou, intr-o locuința (apartament dintr-o casa) de pe strada Avram Iancu, de la o soba pe gaze. Deflagrația s-a produs in jurul orelor 2.00. La fata locului au intervenit o autospeciala cu apa si spuma si un echipaj SMURD. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Peripețiile la revelionul organizat de Primaria Botoșani au inceput inainte de pana de curent din timpul recitalului susținut de Ami. Show-ul nopții dintre ani l-a inceput Fly Project, care și-a terminat reprezentația intr-un mod cel puțin ciudat.

- Anul 2017 s-a incheiat in forta, iar 2018 a venit cu ganduri noi pline de sperante pentru toti oamenii. CANCAN.RO a stat de vorba cu cateva dintre vedetele autohtone care au dezvaluit cum si-au petrecut noaptea dintre ani si ce-si doresc de la Noul An. Nu tu petreceri fastuoase sau tinute excentrice,…

- Ceremonia a fost o surpriza, oficiata de Steve Harvey și transmisa live, din Times Square, pe un post TV american Pentru ea, noaptea de Revelion chiar a fost una de neuitat. Ar fi trebuit sa fie o noapte in care transmitea live, alaturi de Steve Harvey, pentru Fox TV. Dar n-a fost doar atat. Ea și iubitul…

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, de aceea, fanii ei, in numar foarte mare, o apreciaza si ii transmis multe cuvinte de lauda pe retelele de socializare. Iar sotia lui Maruta le si raspunde. Cantareata le-a pregatit fanilor o surpriza, odata cu trecerea in anul 2018. Vedeta…

- In noaptea de Revelion, Andra s-a afișat cu un nou look, diferit de cel cu care s-a afișat mai mereu. Andra, care este casatorita cu prezentatorul de televiziune Catalin Maruța și are doi copii , a fost una dintre vedetele care au cantat la mega-0concertul organizat in noaptea de Revelion in Capitala.…

- Un tanar de 28 de ani a fost impușcat mortal de polițiști, in propria locuința, din cauza unei farse facute de un individ care a sunat la 112. Individul a sunat la numarul de urgența și a zis persoanei care i-a preluat apelul ca și-a ucis tatal și in ii ține ostatici pe ceilalți membri ai familiei.…

- O explozie, care nu a fost urmata de incendiu, a avut loc in noaptea de Anul Nou, in jurul orei 2,00, intr-o locuinta din Brasov, un barbat fiind ranit si cu arsuri de gradul unu, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, potrivit…

- Dupa drumurile la cumparaturi, carat greutați, pregatirea preparatelor pentru masa festiva și curațenia casei, petrecerea de Revelion te poate gasi stors de energie, iar aceasta sa fie un fiasco total. Nu și daca te folosești de micile trucuri care‑ți sunt la indemana pentru alungarea somnului. Foarte…

- Mai sunt doar cateva ore pana la Noul An, iar Elena Basescu cu siguranta va avea parte de noapte spectaculoasa. Vedeta este alaturi de cele mai dragi fiinte si se afla intr-un loc parca din poveste.

- Craniul fosilizat al ultimului ''unicorn siberian'' care a trait pe Pamint a fost descoperit de cercetatori. Timp de zeci de ani, cercetatorii au considerat ca unicornul siberian a disparut in urma cu 350.000 de ani. Dar recent a fost descoperit un craniu conservat in Kazakhstan. Dupa mai multe cercetari,…

- Cel mai in voga club din Bucuresti, incadrat deja in circuitul milionarilor, pregateste cele mai tari petreceri din oras. Sambata sunt asteptate, la cote maxime de distractie, cele mai cunoscute personaje mondene din Bucuresti. Evident, toti cei dornici de o atmosfera de sarbatoare pot veni sambata,…

- La data de 24.12.2017, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Suceava au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a inculpatului Teodorescu Constantin, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, in forma…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice au prins in flagrant un barbat care incerca sa livreze 3 390 pachete cu tigari de contrabanda. In locuința acestuia a fost descoperit un depozit special amenajat cu 67.800 de țigarete de diverse marci.

- La data de 17.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Vaslui au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Maftei Velu Cornel pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc, cultivare…

- Octavia Geamanu a trait clipe de coșmar timp de vreo 2 luni de zile, perioada in care s-a luptat cu o iritație urata la nivelul feței. Vedeta Antenei 1 a batut in zadar la cabinetele unor medici renumiți din Capitala. Știrista s-a alarmat in momentul in care a observat apariția unor puncte roșii din…

- Google il aniverseaza pe 8 decembrie pe Jan Ingenhousz, un biolog, chimist și fiziolog olandez, care a trait intre 1730 și 1799. Este cunoscut in lumea științifica mai ales ca fiind cel care a descoperit procesul de fotosinteza, aratand ca lumina este esențiala la plante in procesul absorbției…

- Google îl aniverseaza pe 8 decembrie pe Jan Ingenhousz, un biolog, chimist și fiziolog olandez, care a trait între 1730 și 1799. Este cunoscut în lumea științifica mai ales ca fiind cel care a descoperit procesul de fotosinteza, aratând ca lumina este esențiala la plante…

- Ieri, 6 decembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Blaj au identificat 3 tineri, de 15, 20 si 21 de ani, din Blaj, care sunt banuiti de comiterea unui furt dint-o societate comerciala, fapta sesizata politiei la data de 19 octombrie 2017. Se pare ca, in noaptea…

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Cand nimeni nu se astepta, Codin Maticiuc traiește o poveste de dragoste alaturi de o vedeta de televiziune! Paparazzii Spynews.ro au imaginile in care craisorul de Dorobanti apare alaturi de cea care a reușit sa-i fure inima!

- Caz șocant in India, unde doctorii au facut o descoperire crunta, dupa ce o femeie s-a plans de dureri in zona abdomenului. Medicii au descoperit ca aceasta a trait timp de 15 ani cu un fat in pantec, relateaza Daily Mail. Femeia in varsta de 52 de ani a inceput sa se simta tot mai rau in ultima perioada.…

- Inaintepraznuirea Intrarii in Biserica a Maicii Domnului este o sarbatoare care indeamna femeile sa iubeasca virtutile crestine, sa fie pline de smerenie, de blandete, de bunatate. Se spune ca acum incepe iarna, se deschid cerurile si animalele capata grai. Se sparge intunericul, raceala morții și…

- Ani la rand a fost una dintre cele mai apreciate vedete de la PRO TV, dar acum a luat o decizie radicala. Devenit celebru in perioada 2002-2009, acesta a decis sa se mute din Romania.Mai mult, el iși vinde și toate proprietațile pe care le deține in țara noastra. Dupa ce a instrainat o casa,…

- Cunoscuta prezentatoare de televiziune Ellen DeGeneres l-a acuzat pe Donald Trump ca ''incurajeaza americanii sa ucida elefanti'', dupa ce presedintele a reautorizat importul de trofee provenind de la elefantii ucisi in tarile africane, potrivit The Telegraph. Vedeta de televiziunea a spus ca este…

- Ramasitele înghetate ale unui pui de leu de pestera care a trait acum zeci de mii de ani în Siberia de astazi au fost prezentate publicului de catre oamenii de stiinta rusi. Descoperirea a fost facuta în luna septembrie de un localnic din regiunea Yukatia. Corpul puiului…