- Alexandru Arșinel a inceput luna cum nu se putea mai rau. Chiar pe data de 1 iulie actorul a ajuns de urgența la spital pentru ca se simțea rau. Alexandru Arșinel, in varsta de 80 de ani, a ajuns la spital din cauza problemelor de sanatate, iar medicii l-au internat de urgența, actorul fiind nevoit…

- Alexandru Arșinel a oferit primele declarații la TV, dupa ce a trecut printr-o cumpana de care n-a știut nimeni. Marele actor a marturisit ca a trecut printr-un episod extrem de neplacut, care a dus chiar la pierderi de memorie.

- Alexandru Arșinel a ajuns luni, 1 iulie de urgența la spital, dupa ce s-a simțit foarte rau. Actorul a fost nevoit sa stea la Terapie Intensiva, insa in cele din urma, dupa o noapte de spitalizare, medicii l-au externat. Alexandru Arșinel a declarat pentru Antena Stars primele declarații dupa ce a fost…

- Cinci tineri cu varste intre 19 si 34 de ani au murit și alte șapte persoane au fost ranite, in urma unui accident petrecut, in cursul nopții de sambata spre duminica, pe drumul european E 581 ce tranziteaza județul Vaslui. Autoritațile au activat Planul roșu de intervenție, la locul accidentului, in…

- Intre 2 si 5% din populatia Romaniei sufera de insuficienta cardiaca Între 2 si 5% din populatia României sufera de insuficienta cardiaca - spun medicii care participa, zilele acestea, la cea de-a treia editie a Forumului International de Insuficienta Cardiaca de la Bucuresti.…

- Mihai Constantinescu este in coma, la spitalul Floreasca din Capitala. Inima i s-a oprit de doua ori, dar medicii au reusit sa-l readuca la viata. Medicii sunt rezervati in ceea ce priveste sansa lui de salvare. Un apropiat al sau, compozitorul Zsolt Kerestely, a facut o declarație dupa ce l-a vizitat…

- Cantaretul Mihai Constantinescu a fost dus de urgenta la Spitalul de Urgența Floreasca din Capitala in aceasta seara. El ar fi suferit un stop cardio-respirator. Medicii incearca sa il resusciteze si nu au dat deocamdata date despre starea sa.

- Catalin Botezatu a vorbit despre problemele sale de sanatate la Antena Stars. "Merg din cand in cand sa imi fac analizele in Turcia, acolo am medicii care se ocupa de inima mea pentru ca ea e cu probleme, dar in rest sunt ok, slava Domnului ii multumesc lui Dumnezeu ca sunt ok. Ma simt ca…