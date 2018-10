Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Turciei, pregatita de Mircea Lucescu, a revenit spectaculos in fata Suediei, 3-2, dupa ce a fost condusa cu doua goluri in Liga Natiunilor. Cornel Dinu, fostul coleg al lui "Il Luce" la Dinamo si la nationala Romaniei, i-a transmis un mesaj, cei doi avand o rivalitate...

- Potrivit jurnalistilor turci de la Takvim, Federatia Turca ia in calcul demiterea tehnicianului care a cucerit ultima Cupa UEFA cu Sahtior, in 2009. Pe lista posibililor inlocuitori ar fi Senol Gunes, actualul antrenor al celor de la Besiktas, dar si Aykut Kocaman, fostul antrenor al lui Fenerbahce,…

- Mircea Lucescu a debutat cu stangul in UEFA Nations League, dupa ce a pierdut cu scorul de 2-1 impotriva Rusiei, tara gazda a Campionatului Mondial din acest an. Cheryshev a deschis scorul in minutul 13, Aziz a egalat pentru turci in minutul 41, iar Dzyuba a stabilit scorul final in minutul 49.Citește…

- Cotidianul Tavkim din Istanbul susține ca soarta selecționerului Mircea Lucescu s-ar decide dupa meciul cu Suedia din Liga Națiunilor, de luni. Mircea Lucescu cere rabdare și timp pentru a putea construi o echipa competitiva la naționala Turciei, dar presa locala nu are rabdare și nu-i ofera nici timp,…

- Primul meci, prima infrangere in Liga Națiunilor pentru Turcia, scor 1-2 cu Rusia. "Insistam cu acești jucatori, pentru ca nu avem alții. Dar repriza a doua a fost buna. Sa luam aceasta repriza ca referința și de aici sa dezvoltam jocul", spune selecționerul Turciei. A treia partida la rand fara victorie…

- Turcia a fost invinsa, vineri, la Trabzon, cu scorul de 2-1, de organizatoarea Campionatului Mondial din vara, Rusia, in primul meci al Grupei 2 din Seria B a Ligii Natiunilor. Observatorul de joc al partidei a fost Alexandru Deaconu.

