- Ministerul de Externe informeaza cetațenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia, ca autoritațile elene avertizeaza asupra riscului ridicat de incendiu de vegetație (grad 4 din 5) in cursul zilei de astazi, pe fondul vantului și al temperaturilor ridicate pentru insula Rhodos,…

- O furtuna neobisnuit de puternica a ucis șase turisti in Grecia, in peninsula Halkidiki. Printre cei care au murit se afla si doi cetateni romani: o femeie si un baiat de 8 ani. Ei si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant s-a prabusit din cauza vantului puternic. De asemenea, doi cetateni…

- Doi cetateni romani, o femeie si un baiat de 8 ani, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki) s-a prabusit in urma unei furtuni puternice, ... The post Doi romani, morți in Grecia dupa o furtuna teribila appeared first on Renasterea banateana .

- Mai multe zone din Europa se confrunta zilele acestea cu fenomene extreme. In Italia au facut prapad furtunile, in timp ce Grecia se confrunta cu al doilea val de canicula in numai cateva zile. Imagini socante au fost surprinse si in regiunea spaniola Navarra, unde un om si-a pierdut viata, surprins…

- Dupa incendiile de vegetație și grevele, Ministerul britanic de Externe avertizeaza ca țanțarii reprezinta un pericol pentru sanatatea oamenilor care calatoresc in Grecia, avand in vedere ca mușcaturile acestor insecte pot raspandi virusul West Nile

- Ministerul de Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Grecia ca pana luni, cu ocazia sarbatorii Rusaliilor, au... The post Restrictii de circulatie in Grecia, pana luni inclusiv. Ce vehicule sunt vizate de atentionarea MAE appeared first on Renasterea banateana…

- Grecia i-a trimis Germaniei o nota diplomatica in care cere ca Berlinul sa discute cu Atena problema acordarii de despagubiri pentru cel de-Al Doilea Razboi Mondial, a anuntat marti Ministerul de Externe grec, informeaza dpa. Cu trei ani in urma, o comisie de experti a estimat valoarea…

- Potrivit Brigazii de pompieri, aproximativ 3.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele, dupa ce 45 de case au fost cuprinse de flacari. Echipe de pompieri din Cipru ii ajuta pe colegii lor israelieni in eforturile demarate pentru stingerea acestor incendii, a precizat Ministerul…