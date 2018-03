Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea actiunilor Facebook s-a mai moderat la inchiderea tranzactiilor la bursa de pe Wall Street, acestea incheind sesiunea cu o depreciere de 6,76 %, cea mai mare incepand din martie 2014. Prăbușirea de pe bura americană fost generată de informațiile potrivit cărora…

- O femeie a murit in urma ranilor suferite dupa ce a fost lovita de un vehicul al Uber care se conducea singur, in Arizona, a anuntat luni politia, citata de Reuters. Compania a anuntat ca a suspendat programul sau pentru vehicule autonome in SUA si Canada. Accidentul din Tempe, Arizona,…

- Marile companii digitale, precum Alphabet, deținatorul Google, si Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie.

- O femeie, in varsta de circa 35 de ani, a sunat disperata la 112 acuzand faptul ca ar fi fost amenințata cu moartea de catre soțul ei. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului și i-au asigurat protecție femeii pentru a putea sa iși stranga cateva lucruri personale din casa pentru a parasi…

- Primarul din Seaca de Camp, Iulica Baloi, acuzat ca a batut o femeie. Intreg momentul a fost filmat și facut public pe gazetadedolj.ro . Mariana Pitulici susține ca a fost agresata de primar. La fața locului ajung Salvarea și Poliția. Mariana Pitulici a mers și la medicul legist și a depus și plangere…

- Puțina lume știe ca Ziua Pi implinește azi varsta de 30 de ani. Google a publicat pe site-ul propriu un clip in care arata cum s-a fabricat noul Doodle cu Ziua Pi 2018. Imaginile arata secretul fabricarii noului Doodle, scrie realitatea.net.

- Trimiterea unui mesaj la un numar greșit poate fi un dezastru, dar ceva uimitor s-a intamplat atunci cand o femeie a trimis o imagine destinata iubitului ei unui barbat necunoscut. O femeie a facut o fotografie in timp ce se afla in cabina de proba a unui magazin, incercand sa-și aleaga o rochie de…

- CEO-ul companiei olandeze Pal-V spune ca cei care doresc sa aleaga daca sa sofeze pana la munca sau sa zboare sunt cu un mare pas mai aproape de indeplinirea dorintei. Acesta a lansat primul model produs de companie, Pal-V Liberty, un autoturism cu trei roti si doua locuri cu functie de zbor, scrie…

- Daniel Zamfir este omul care a luptat pentru ca romanii sa fie liberi, adica i-a ajutat pe oamenii striviți de datorii sa poata sa-și duca liniștiți traiul mai departe. S-a razboit cu bancile, a fost atacat crunt doar-doar o va lasa mai moale cu demersurile sale și iata ca a ieșit invingator. Chiar…

- Renault si-a facut o prioritate din masinile electrice si autonome, iar gandirea pro electrice din cadrul companiei auto a ajuns sa o devanseze pe cea pro combustibili fosili, iar acest lucru este subliniat si de conceptele auto lansate de Renault, a declarat Janin Stephane, designer responsabil de…

- Femeia și barbatul calatoreau impreuna și parea ca ar fi fost iubiți, din discuțiile pe care le purtau și care se aprinsesera, porivit banatulazi.ro. La un moment dat, barbatul a inceput sa o loveasca cu pumnii pe femeie, apoi a injunghia-o. O calatoare, martor al intregii scene, l-a alertat…

- Ce spun oamenii atunci cand il vad pe Americanu’ din „ La Bloc” șofer de taxi. De cand a renunțat la proiectele tv, actorul Emil Mitrache face tot ce ii sta in putere pentru a-și intreține familia. De ceva timp, acesta este și șofer de taxi. Actorul Emil Mitrache nu s-a mai implicat in niciun proiect…

- ​Waymo, divizia de masini autonome a Google, a pus un video in 360 de grade in care arata cum functioneaza masinile care se pot conduce singure si ofera un exemplu despre ce ar putea sa vada un astfel de pasager. Google testeaza de peste un deceniu masini autonome, a acumulat 8 milioane de km, dar si-a…

- Serviciile de car sharing ce folosesc vehicule electrice si autonome ar putea, in viitor, sa elimine dorinta clientilor de a-si conduce propriile masini in fiecare zi si, astfel, sa nu mai fie nevoie de productia in masa a acestora. Declaratia ii apartine lui Simon Humphries, noul sef de design de…

- Compania tehnologica Continental și NVIDIA au anunțat inceperea unei colaborari care va duce la dezvoltarea comuna a inteligenței artificiale (IA) pentru autovehicule autonome. Introducerea pe piața pentru funcții de nivel 3 este planificata pentru 2021. Echipa din imișoara a grupului german are sarcina…

- 145.000 de lei din bugetul orașului pe anul 2018 se vor duce pe studiul de prefezabilitate dorit de Robu. Atenție! Nu este același proiect despre care primarul Timișoarei a vorbit și in urma cu mai mulți ani, care prevedea introducerea unui tren de tip metrou pe aceleași linii pe care circula și…

- O soferita a transformat o parcare intr-un cimitir de masini, in doar cateva clipe, cat a incurcat - se pare - pedala de frana cu acceleratia. Cu o viteza uluitoare, spun martorii, a urcat cu bolidul de multi cai putere pe trotuar, a rupt un stalp de iluminat din beton apoi a luat la rand ca la popice…

- Guvernul britanic a anuntat, marti, ca a lansat un software care poate detecta si bloca orice continut jihadist de pe internet. Executivul de la Londra a platit 600.000 de lire sterline pentru crearea softului. Compania ASI Data Science sustine ca programul este capabil sa detecteze 94% din…

- Final tragic paentru o femeie de 36 de ani din Poiana Lacului. Femeia a mers impreuna cu un barbat la taiat de lemne in padure, numai ca ceea ce faceau in mod obitsnuit s-a transformat intr-o adevarata tragedie. Copacul a cazut peste femeia de 36 de ani, iar femeia nu a avut nicio sansa sa scape.…

- Un incident tragic a avut loc, duminica, în în satul Sâmboieni, comuna Sânmartin, unde o femeie a fost gasita arsa în propria gosopdarie.Femeia a fost gasita în cursul serii de catre o vecina, care a fost alertata de o ruda ca batrâna nu mai…

- O femeie, care a nascut prin cezariana, a fost dusa la medic cu o mașina trasa de boi intr-un sat din Buzau. Aceasta a fost singura soluție de a scoate autoturismul de teren din noroi din cauza drumului impracticabil dintr-un sat. Cazul uluitor a fost facut public de mama tinerei mame care a filmat…

- Alerta in judetul Buzau, dupa ce o femeie a fost data in urmarire generala. Oamenii legii au fost alertati dupa ce in cursul zilei de 5 februarie, Burlacu Georgeta Adriana, femeia din Buzau data disparuta, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit.

- O femeie, de 25 de ani, disparuta in Piata Centrala din Targu Jiu, in data de 2 februarie, este cautata de politisti. Oamenii legii au fost sesizați de un barbat, de 34 de ani, din comuna Negomir, despre faptul ca, ...

- Actiunile companiei PayPal au scazut cu 12% dupa ce fosta companie-mama, eBay a anuntat ca va colabora cu un nou partener pentru procesarea platilor primare, potrivit Reuters. Ebay a anuntat ca pentru procesarea platilor pe plan global va colabora cu compania olandeza Adyen. Clientii…

- ​California a dat autorizatie unui mare numar de companii pentru a testa masinile autonome pe drumurile publice, iar anul trecut Waymo, divizie a Google, a "bifat" peste 500.000 km, mult peste toti ceilalti. Datele includ si numarul de dati in care soferii au fost nevoiti sa intervina, iar aici tot…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei femei de 57 de ani, din Dej, a avut loc, miercuri seara, pe strada 1 Mai din Dej.Din primele informatii, soferul unui autoturism Opel care se deplasa pe directia Cluj-Napoca – Dej, imediat dupa o curba, a derapat si pierdut controlul…

- Alexandru Radu Orbuletu, in varsta de 26 de ani, din Craiova, este acuzat de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj de tentativa de omor. Barbatul a lovit cu sabia in cap dupa o sicanare in trafic un sofer.

- Miliardarul George Soros este de parere ca Facebook si Google reprezinta o amenintare la adresa democratiei deoarece au devenit monopoluri si impiedica inovatia in domeniul tehnologic. "Facebook si Google exploateaza mediile sociale si provoaca mai multe probleme. Proprietarii acestor platforme…

- Membrii unei familii din Anglia au început sa primeasca sms-uri de la bunica ce murise din cauza cancerului la vârsta de 59 de ani. Oamenii s-au speriat în prima faza. Bunica decedata și-a socat rudele dupa ce aceștia au primit mai multe sms-uri din partea…

- Situație la limita disperarii în județul Tulcea. Zeci de persoane sunt blocate de nu mai puțin de 8 ore cu mașinile în nameții formați pe drumul național 22 A, în apropierea localitații Cataloi. Oamenii spun ca au anunțat autoritațile, dar ca nimeni nu a venit sa îi ajute…

- O politista de la Politia Locala din Ploiesti a fost acrosata cu masina de un sofer oprit de oamenii legii in trafic. Barbatul a refuzat sa coopereze cu oamenii legii si a demarat in viteza.

- Dieta cu orez crud: Scapi de 13 kilograme intr-o luna Dieta cu orez este una dintre cele mai purificatoare diete, deoarece orezul este folosit si in detoxifiere. Nutritionistii au creat aceasta dieta dupa nenumarate analize asupra obiceiurilor alimentare ale chinezilor, renumiti pentru longevitate.…

- O femeie a gasit 20.000 de lei pe strada și a predat banii la Poliție f[r[ s[ stea pe ganduri. O femeie din Constanța a gasit peste 20.000 de lei pe strada, bani care fusesera pierduți de o octogenara, și a predat banii la Poliție. Constanțeanca va primi de la Poliție o diploma de excelența. Potrivit…

- Peste comentariul duelului, a fost transmis un mesaj incredibil, potrivit The Sun: ”O racheta va lovi insula in urmatoarele minute. Nu este un exercițiu”. Mesajul a fost repetat apoi pe o banda roșie. Toți cei care au urmarit meciul au auzit acest mesaj. Rețelele de socializare au fost bombardate…

- Compania declara ca se va schimba ceea ce oamenii vad pentru a face pagina "mai semnificativa". In practica, aceasta inseamna ca oamenii vor vedea mai multe posturi de la persoanele pe care le cunosc de fapt și mai puține știri despre celebritați pe care le urmaresc. Modificarile sunt menite…

- In cadrul unei conferinte sustinuta la Royal Institute din Londra astrofizicianul Stephen Hawking a vorbit despre depresie, comparand-o cu o gaura neagra, potrivit The Independent. „Mesajul acestei prelegeri este ca...

- Scandalul privind fotografia postata de compania H&M, in care se promoveaza un hanorac cu mesajul “Coolest monkey in the jungle” (“Cea mai cool maimuța din jungla”) purtat de un copil de culoare, are ecou și in Romania. Potrivit unui comunicat de presa transmis redacției Virgin Radio Romania, compania…

- Politist accidentat intentionat in Suceava. Un sofer nu a vrut sa opreasca la semnalele agentului si a fugit dupa ce l-a lovit cu masina. Politistii il cauta acum pe cel care l-a accidentat pe colegul lor.Citeste si: Alina Mungiu Pippidi da LOVITURA protestatarilor: 'Mercenari Gold, care manipuleaza…

- Vietnamul a decis sa utilizeze 10.000 de membri ai divizei cibernetice din cadrul fortelor militare pentru a lupta impotriva a ceea ce guvernul considera ca fiind o amenintare in crestere din partea „perspectivelor eronate” promovate pe internet, potrivit Bloomberg. Force 47 a lucrat intens…

- Google, parte a grupului Alphabet, a transferat in 2016 suma de 15,9 miliarde de euro (19,2 miliarde dolari) intr-o firma paravan inregistrata in Insulele Bermude, pentru a economisi in anul respectiv taxe de cel putin 3,7 miliarde de dolari, potrivit declaratiilor oficiale depuse de companie in Olanda.…

- Mai multi timisoreni plecați in vacanța de Revelion in Serbia au ramas fara mașini, toate marca Audi, acestea fiindu-le furate chiar din zona hotelului. Ei au povestit patania pe Facebook si au cerut ajutor apropiatilor, ca sa se intoarca acasa. Se pare ca din parcarea hotelului Kraljevi Cardaci Spa…

- O femeie a avut parte de un sfarsit tragic cu doar trei minute inainte de trecerea in noul an. Un sofer cu permisul retinut a calcat-o cu masina in Motca si a fugit de la locul accidentului. Era ora 23:57 pe data de 31 decembrie. O femeie se afla pe DN 28A, cand o masina a lovit-o in plin, curmandu-i…

- Avansul in domeniul tehnologiei a continuat in 2017 in acelasi ritm alert ca in anii precedenti, fiind inregistrate progrese insemnate in special in zone ca inteligenta artificiala si masinile autonome. In acelasi timp, si-a facut loc pe scena principala tehnologia blockchain, care promite…

- Kirsten Hawksey, de 23 de ani, din regiunea Merseyside, mama unei fetițe de aproape doi ani, a cautat simptomele pe care le-a resimțit pe Google și a ras. Insa, la indemnul familiei și prietenilor, ea a mers la doctor, unde, pe data de 27 noiembrie, a primit un diagnotic cumplit leucemie. Cu…

- Politia Romana a publicat, duminica, pe pagina sa de Facebook, un mesaj inedit de avertisment in versuri, prin care le transmite oamenilor sa aiba grija pe cine lasa sa intre in casa, pentru ca Mos Craciun se poate da drept oricine - instalator, electrician – doar ca sa intre in locuinta si sa "sprijine…