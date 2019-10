Stiri pe aceeasi tema

- Mario Iorgulescu ar avea un comportament deplorabil de cand s-a trezit din coma, in urma accidentului ingrozitor pe care l-a provocat, in care a murit un tanar, tata a doi copii. Fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), ar fi coșmarul asistentelor din spital.

- Sute de mii de romani s-au trezit astazi cu bani in conturi! Vezi ce s-a intamplat Sute de mii de romani au avut parte astazi de o surpriza foarte placuta! Ei s-au trezit cu bani in conturi. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta DUBAI. Plecare cu avionul din Cluj in 5.10,12.10,19.10…

- Dan Nistor (31 de ani) e intr-o forma foarte buna la Dinamo, fiind printre cei mai buni jucatori și la meciul cu Voluntari, scor 2-1. Florin Prunea, președintele lui Dinamo, ii cere selecționerului Cosmin Contra sa-l ia pe Nistor la naționala pentru dubla cu Insulele Feroe și Norvegia. „Nistor trebuie…

- Doua autoturisme au fost implicate, in urma cu puțin timp, intr-un incident ruter petrecut pe DN 24, la ieșire din municipiul Vaslui spre Muntenii de Sus. Șoferul unui autoturism marca Dacia Logan, care staționa pe banda intaI, a vrut sa schimbe sensul de mers, spre oraș, insa in momentul cand a intors…

- O tanara din Marea Britanie a suferit o insuficiența cardiaca și a murit la scurt timp dupa ce ce mama sa i-a trimis din greșeala sute de emoticoane cu fețe furioase la o postare pe Facebook. Dupa ce...

- Melissa Petro este o jurnalista freelancer din New York și soțul ei, consultant media, au incercat un experiment neobișnuit dupa venirea pe lume a copilului lor. Inainte de a deveni parinți, cei doi contribuiau in mod egal cu bani la veniturile familiei intrucat amandoi aveau joburi full time. Dar dupa…

- Mama Alexandrei Maceșanu a vorbit despre ceea ce s-a intamplat cu cateva ore inainte ca fiica sa sa fie rapita. Pana acum nimeni nu a știut ce s-a petrecut cu femeia care a ramas fara cel mai de preț dar de la Dumnezeu.