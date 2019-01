COȘMARUL cumpărătorilor de apartamente aflați în mijlocul tranzacției Fluctuația cursului valutar din ultimele zile a creat o diferența de 6.000 de lei pentru locuințele tranzacționate la 60.000 de euro, scrie profit.ro. Un cumparator care la finalul anului trecut și-a depus dosarul la banca pentru a obține un imprumut maxim prin programul de creditare Prima Casa, adica circa 266.000 de lei, constata astazi ca trebuie sa mai scoata din buzunar circa 6.000 de lei pentru a acoperi diferența creata de fluctuația cursului valutar in ultima perioada sau sa renunțe complet la achiziție. Daca vanzatorul insista sa fie platit in moneda europeana, cumparatorul se vede… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

