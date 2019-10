Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Florin Pastrama fac bani frumoși. Cei doi construiesc și vand vile in Ștefaneștii de Jos, la 13 kilometri de București. Brigitte și Florin Pastrama fac afaceri in domeniul imobiliar si au ridicat in Stefanestii de Jos un cartier de vile. O casa construita de Florin Pastrama si decorata de…

- Intrebat cum a ajuns mama sa sa cumpere un teren din Bucuresti care apare in declaratia de avere a lui Nicusor Constantinescu, seful Consiliului Judetean si al PSD Vrancea a raspuns: "Pentru ca am vorbit mai multi si pentru ca voiam sa ne construim un apartament in Capitala, in acel... Prin asociere,…

- Celebrul complex Europa, din București, a fost inchis de autoritați. In urma unui control s-a luat aceasta decizie pentru ca niciun spațiu comercial nu avea autorizație de construcție.Citește și: SURSE - Complot la șpriț in PSD? Viorica Dancila a RABUFNIT in CEX-ul de la Mamaia Chiriasii…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat, vineri dimineața, ca, dupa explozia la o fabrica de prefabricate din Capitala, unul dintre cei trei raniți are arsuri foate grave, de peste 90% pe corp, și a fost dus la Spitalul Floreasca."Explozia a dus la decesul…

- Ridicarea mașinilor parcate ilegal in București a inceput cu circ. Politia Locala si angajatii Primariei Capitalei nu au fost bine primiti de soferii din Capitala, care le-au reprosat ca blocheaza strazile de pe care ridica autoturismele. Pana la finalul zilei, au fost date mai multe amenzi decat s-au…

- O bomba a explodat, luni, în zona frontierei dintre provincia britanica Irlanda de Nord si Irlanda, anunta autoritatile, precizând ca au fost vizati agenti de politie, dar nu s-au înregistrat victime, relateaza site-ul agentiei Reuters. Explozia s-a produs în…

- A fost panica, aseara, in orasul Popesti Leordeni, langa Capitala. Speriati, au chemat chiar si mai multe ambulante si au dat alarma pe Facebook. Autoritatile care se ocupa de operatiunile de dezinsectie spun insa ca actiunea a fost anuntata din timp, iar oamenii n-ar fi trebuit sa iasa afara din case.

- Traficul rutier va fi restrictionat joi, in intervalul orar 23,00 - 04,00, in Pasajul Unirii, in vederea realizarii reparatiilor fibrei optice pentru semaforizare. Potrivit Brigazii Rutiere, joi noapte se va restrictiona traficul rutier in Pasajul Unirii, sensul de circulatie dinspre Bd. Dimitrie Cantemir…