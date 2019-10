Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Pavel Popescu a cerut USR-ului sa denunțe protocolul cu PLUS, ca urmare a declarațiilor facute de Dacian Cioloș.„Dragi colegi parlamentari din USR, prietenii mei: Claudiu Nasui, Tudor Benga, Cristina Pruna, Ionut Mosteanu, Catalin Drula, Cosette Chichirau: prin voi Romania a fost injectata…

- Conform proiectului, creditele de angajament ramase neutilizate dupa incheierea contractelor de finantare aferente listei aprobate prin ordin de catre ministrul Dezvoltarii sa se repartizeze pentru beneficiarii eligibili din raza administrativ-teritoriala a judetului din care fac parte iar unde nu…

- Un primar din judetul Botosani a hotarat sa nu mai organizeze zilele orasului. Acesta a decis ca toti banii care i-ar fi cheltuit pentru distractia localnicilor sa fie investiti in cofinantarea unor proiecte europene accesate de administratia locala.

- Un primar din judetul Botosani a hotarat sa nu mai organizeze zilele orasului. Acesta a decis ca toti banii care i-ar fi cheltuit pentru distractia localnicilor sa fie investiti in cofinantarea unor proiecte europene accesate de administratia locala.

- Banii din ”taxa pe viciu” incasați pentru activitațile publicitare la produse din tutun și bauturi alcoolice nu se mai constituie in venituri la bugetul propriu al Ministerului Sanatații și, prin urmare, nu mai pot fi folosiți pentru finanțarea unor programe in favoarea pacienților romani. Aceasta constatare…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, susține ca un proiect asemanator cu cel din Norvegia ar putea fi implementat și in Romania. El considera ca banii proveniți ca urmare a exploatarii gazelor din Marea Neagra ar trebui sa mearga la Pilonul II, sa fie investiți, iar la pensie romanii sa se bucure de ei.…

- Sunt probleme cu banii la nivelul autoritatilor, dar Guvernul nu are probleme cu banii de salarii si de pensii, informatiile in acest sens fiind nebuniile unora, a declarat joi ministrul Economiei, Niculae Badalau, la prezentarea bilantului de activitate pe ultimele 8 luni. "Sunt probleme cu banii,…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a anunțat in aceasta seara, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca va candida ca independent la alegerile prezidențiale din luna noiembrie a acestui an. "Voi candida ca independent la alegerile prezidențiale din acest an, cu susținerea tuturor celor care cred in…