Cosette Chichirău, reclamată la CNCD pentru umilirea bătrânilor la Iaşi "Umilirea persoanelor varstnice sau care apartin anumitor categorii sociale ori profesionale nu are niciun fel de justificare, in nicio circumstanta si cu atat mai putin in circumstante politice. Optiunile sau simpatiile politice sunt libere. La acest drept au acces toti cetatenii europeni, indiferent pe cine voteaza, daca voteaza. Nu sunt mai europeni cei care arunca, in batjocura, bancnote de 1 leu decat cei care le strang de pe jos, in amuzamentul celor dintai! Rusinea ar trebui sa acopere obrazul celor care doar se considera superiori", se afirma intr-un comunicat transmis de PRODEMO duminica. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

