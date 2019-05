Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Cosette Chirirau a fost reclamat la Consiliul National de Combatere a Discriminarii (CNCD), fiind acuzat de europarlamentarul Catalin Ivan si de Prodemo ca a incurajat „umilintele” la care au fost supusi unii protestatari la Iasi, in care s-au aruncat bancnote de 1 leu.

- Catalin Ivan, a scris, pe pagina sa de Facebook, ca impreuna cu Prodemo, a sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, ca urmare „a actelor de discriminare" comise in municipiul Iasi. „Dreptul la demnitate este unul fundamental, inscris in Carta drepturilor omului. (...) Democratia reprezinta…

