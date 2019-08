Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie și Germania au criticat sambata decizia președintelui francez Emmanuel Macron privind blocarea Acordului cu Piata Comuna a Sudului (Mercosur) pentru a pune presiune pe Brazilia in contextul incendiilor de vegetație din Padurea Amazoniana, relateaza Reuters, conform Mediafax.Presedintele…

- Cosette Chichirau, contracandidata lui Dan Barna la șefia USR, i-a cerut acestuia sa amane alegerile și l-a provocat la o dezbatere interna, acuzandu-l ca a facut doua greșeli „care dau de gandit” membrilor USR, dar pe care are ocazia sa le repare. In caz contrar, Cosette Chichirau spune ca Dan Barna…

- Dan Barna are concurența in partid. Deputat de Iași, Cosette Chichirau a intrat in cursa pentru șefia USR, potrivit b1.ro. Alegerile interne au loc la inceputul lunii septembrie. ”Cel mai important lucru pe care il am de spus despre organizarea interna a partidului este ca apartenența la…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca președintele Klaus Iohannis va avea mari probleme la alegerile prezidențiale, daca nu va juca all-in. Gușa considera ca marea provocare a lui Iohannis este sa iși justifice mandatul de președinte, altfel va pierde in fața lui Dan Barna.Citește și: SURSE…

- Bogdan Trif a fost votat de cei 250 de delegati, el fiind unicul candidat la functia de presedinte al PSD Sibiu, scrie agerpres.ro. Bogdan Trif a anuntat, in prezenta liderului PSD, premierul Viorica Dancila, ca va convoca, in cursul saptamanii viitoare, Biroul Politic Judetean, cu scopul…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, suspendat pentru sase luni din PSD, spune ca antipatia fata de partid este atat de mare, incat poate sa anuleze sansele oricui ar candida la alegerile prezidentiale. Negoita sustine ca, desi a fost primit cu caldura de romani, papa Francisc ar pierde alegerile…

- Dacian Cioloș a anunțat, pe Facebook, ca a obținut președinția grupului Renew Europe din Parlamentul European, grup constituit in jurul partidului președintelui francez Emmanuel Macron, En Marche. ”Președinția grupului Renew Europe e doar un pas in construcția politica pe care am gandit-o in ultimii…