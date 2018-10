Cosette Chichirău, FUGĂRITĂ pe STRADĂ: Voia să mă bată și am început să alerg ”Am strans semnaturi pentru #farapenali in 15 județe. Am avut experiențe foarte variate, de la foarte pozitive la foarte negative. Cred ca undeva prin sud, prin Calarași sau Ialomița, m-a luat cineva la fuga pe strada, efectiv voia sa ma bata și am inceput sa alerg. Am avut violențe aproape chiar de violența fizica. Era suparat ca i-am spus ca vrem sa introducem aceasta inițiativa. I-am spus ca strangem semnaturi pentru inițiativa fara penali in funcții publice și a inceput sa țipe la mine ca voi sunteți penalii, tu ești penala și s-a enervat foarte tare. Nu aș putea sa spun de ce-l deranja… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

