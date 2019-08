Dan Barna are concurența in partid. Deputat de Iași, Cosette Chichirau a intrat in cursa pentru șefia USR, potrivit b1.ro. Alegerile interne au loc la inceputul lunii septembrie.

”Cel mai important lucru pe care il am de spus despre organizarea interna a partidului este ca apartenența la "clan" nu mai poate sa fie un criteriu pentru promovarea oamenilor (...) Teambuildingul președintelui va disparea. Pentru ca in USR nu avem nevoie de cultul personalitații” le-a transmis ea membrilor USR, in anunțul de candidatura, scrie sursa citata. In cursa, ar mai fi Liviu David, Alexandru Cristian…