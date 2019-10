Cosette Chichirău, candidatul USR pentru primăria Iaşi 'Am fost desemnata candidatul USR la Primaria Iasi! Le multumesc colegilor pentru increderea acordata si ii multumesc lui Mihai Lupu pentru dezbaterile pline de substanta. Am increderea ca impreuna cu aliatii nostri de la Plus vom oferi Iasului guvernarea competenta pe care o asteapta de 30 de ani. Vom prezenta echipa extinsa si programul pentru fiecare cartier in curand!', a scris deputatul USR pe pagina sa de Facebook. Ea anuntase pe 1 octombrie ca si-a depus candidatura in competitia interna a formatiunii pentru desemnarea candidatului la functia de primar al municipiului Iasi. Prin… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

