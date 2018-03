Stiri pe aceeasi tema

- Fostul arbitru Adrian Porumboiu a comentat incidentele șocante care au avut loc aseara in Grecia, spre finalul partidei dintre PAOK Salonic și AEK Atena. "Norocul grecilor e ca și-au trimis specialistul in arbitraj in Romania (n.r. - ironie catre Kyros Vassaras, șeful CCA) Daca jucatorul cu numarul…

- Primavara este prilej de schimbari radicale in viața oamenilor. Fie ca este vorba despre relații, despre viața sau despre o simpla schimbare de look, vedetele nu sunt excluse din acest ciclu. Iar un exemplu recent este Connect-R, care și-a surprins fanii intr-un mare fel.

- Daca te muți in casa noua, nu lua matura veche cu tine O veche superstiție spune ca pentru a nu avea dezordine in viața, nu trebuie sa iei cu tine o matura veche, scrie secretele.com. Aceasta se arunca și se cumpara una noua! Mai mult decat atat, niciodata nu trebuie sa imprumuți matura cuiva…

- Ileana Ciuculete a fost una dintre cele mai iubite artiste din Romania. O femeie frumoasa, mereu vesela, dar care ascundea o mare durere in suflet. Viata ei a fost una destul de controversata, cu multe cumpene si povesti demne de un scenariu de film.

- Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate și indragite prezentatoare TV din Romania. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre cel mai greu moment pe care l-a trait pana in prezent. A oferit detalii despre momentul in care a fost la un pas sa treaca in lumea celor drepți. ”Cel pe…

- 'Sigur ca intotdeauna este loc de mai bine, dar eu cred ca s-au facut pasi importanti pentru ca si in Romania sa avem nu numai declarativ, dar realmente sa avem egalitate de sanse si aici ma refer nu numai la legea care este in momentul de fata, la care cu modestie am contribuit si eu. (...) Avem…

- Inca din anii `60 si pana in anul 1989, luna mai era asteptata de campineni nu atat pentru deschiderea sezonului la iarba verde, ci in mod special pentru evenimentul sportiv al anului: cupa ”Prieteniei”, o competitie de motocros la care participau cei mai buni sportivi din Europa, Asia si America de…

- Aceste institutii isi propun ca, in anul Centenarului, sa creeze un spectacol care sa omagieze memoria celei care a fost Principesa Ileana a Romaniei, Arhiducesa de Austria, „un destin care s-a desfasurat intre palat si manastire, pe fundalul celor doua razboaie mondiale, intr-o perioada de mari framantari…

- Fiul unuia dintre cei mai bogați lideri ai lumii interlope din țara, fost urmarit internațional și inchis pentru tentativa de omor, a starnit o invidie de nedescris in toate mediile infracționale din Romania, dupa ce a scris o lucrare științifica și a ieșit din pușcarie inainte de termen.

- Vijelia din aceste ultime zile de iarna a luat prin surprindere pe toata lumea. Vantul si frigul extrem a facut sa bage in sperieti atat autoritatile cat si pe cetateni. Iata un video si o imagine din Baragan, in aceste zile care spune totul despre conditiile meteo ce au izbit Romania - 26.02.2018.…

- Prematuritatea ramane una dintre principalele cauze ale mortalitații infantile, a carei rata plaseaza Romania pe primul loc din Uniunea Europeana, o statistica sumbra, pentru ca datele oficiale arata ca, intr-o maternitate unde exista aparatura medicala vitala, cei mai mulți prematuri supraviețuiesc.…

- Un timișean a scapat ca prin urechile acului, cu rani ușoare, dintr-un accident care putea sa-l coste viața. Mașina pe care o conducea s-a infipt intr-un cap de pod, in localitatea Bucovaț, iar o bara metalica a strapuns mașina exact in dreptul șoferului. Din fericire, barbatul de 37 de ani, a scapat…

- Actorul din spatele unuia dintre cele mai iubite personaje din Romania, Giani, din serialul „Las Fierbinți”, a vorbit despre starea lui de sanatate. Constantin Dița a contemplat mult timp cu privire la cauzele afecțiunii care l-a ținut departe de proiectele sale indragite. Interviul pe care l-a oferit…

- Chirurgia e o lume a barbaților, iar asta nu ține de niciun clișeu. E o realitate universala in spitalele lumii și, cand e vorba de cea mai complexa forma a ei, tranplantul, pacienții duc o lupta interioara cu ideea de a fi operați de o femeie

- In urma cu multi ani, Cristina si Sergiu, fosti concurenti intr-un show matrimonial, cucereau publicul din Romania cu povestea lor de dragoste. Desi acestia au castigat concursul dedicat celor care isi cautau jumatatea, acestia au decis sa nu se casatoreasca in cadrul competitiei.

- In momentul de fața este unul dintre cei mai indragiți artiști din Romania, insa nu tot timpul a fost atat de sociabil. Liviu Teodorescu a devenit popular abia spre sfarșitul clasei a 12-a. Deși canta de cațiva ani și era prezent la diverse concursuri și emisiuni, artistul era extrem de timid. Invitat…

- Doi tineri au scapat cu viața ca prin minune, azi-noapte, dupa ce au plonjat cu masina de la o inaltime de aproximativ 15 metri. Un baiat și o fata, ambii de 20 de ani, se plimbau cu mașina pe strazile Reșiței, in zorii zilei, cand, la intrarea in pasajul Nera, a avut loc accidentul, conform […] Articolul…

- GEMENI Este o perioada buna pentru tine si pentru viata ta sentimentala. Relatia cu partenerul de viata pare mai vie decat oricand, acest lucru fiind surpinzator chiar si pentru tine. Nu te asteptai ca lucrurile sa ia o astfel de intorsatura, dar esti mai bucuroasa decat oricand ca se intampla.…

- Doi batrani din Iași au fost jefuiți ziua in amiaza mare. Hoții le-au furat 60.000 de euro, chiar in timp ce batranii se aflaui in casa. Batranii au pierdut toata agoniseala de-o viața intr-o clipa. Totul pentru ca au deschis poasta cui nu trebuie… Trei indivizi le-au batut la ușa și s-au aratat interesați…

- Israela a vorbit la o emisiune tv despre motivele care au determinat-o sa ia decizia de a nu mai parasi domiciliul. "Simteam ca ma afectau energiile din jurul meu si am renuntat sa mai apar la televizor de aceea. Am o boala grea, astm, si trebuie sa o tin sub control. Nu pot sa ies, aerul…

- Unul dintre cei mai cunoscuți lautari din Romania s-a stins din viața, in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in neființa a artistului de 58 de ani a produs o unda de șoc in lumea muzicii lautarești.

- Meriam Jane, eleva lui Tudor Chirila la „Vocea Romaniei” anul trecut, a fcut dezvaluiri despre viața sa personala. Meriam Jane Ndubuisi este o tanara din Nigeria, stabilita in Italia, care a facut furori in zenoul trecut la emisiunea-concurs „Vocea Romaniei”, acolo unde a facut parte din echipa antrenata…

- In 2010, Narcisa Suciu renunța la muzica și la viața din Romania pentru a se muta in Finlanda, unde locuia actualul ei soț, Veikko. Chiar daca s-a departat de locurile natale și de prietenii din Romania, artista nu regreta nicio clipa. Nici nu ar avea de ce. Narcisa Suciu este rasfațata permanent de…

- Un anticearcan pe baza de argilerina a facut furori in ultima perioada in Romania. Este vorba despre Instantly Ageless, un produs care promite ca in doar 3 minute sa iti elimine cearcanele, ridurile, pungile de sub ochi si sa te ajute sa iti mentii aspectul tanar pe o durata de aproximativ 9 ore. Produsul…

- Mihai Constantinescu nu scapa de problemele de sanatate. Desi in ultima vreme artistul a suferit a doua interventie pe cord deschis, artistul a mers intr-o scurta vacanta in Israel, alaturi de sotia lui, cu ocazia implinirii a 72 de ani. „Cand te gandesti ca in viata ta trebuie sa fie lumina, gasesti…

- Daniel Negreanu a caștigat 35 de milioane de euro din poker, dar joaca in prezent cu entuziasmul celui care se așaza pentru prima oara la masa. Spune ca banii nu l-au schimbat, deși lucrurile din posesia lui sunt mai valoroase. O casa mai mare, o mașina mai scumpa. Ce s-a schimbat, profund, este stilul…

- O explozie urmata de flacari violente i-a scos din case, in aceasta dimineata, pe cei care locuiesc pe o strada din Eforie Nord. Doua femei au iesit cu greu, singure din imobilul cuprins de valvataie. In ciuda interventiei rapide a pompierilor, casa lor a fost pe jumatate distrusa de incendiul provocat,…

- Neagu Djuvara, a carui viata fabuloasa s-a intersectat cu momentele decisive din istoria Romaniei din ultimul secol, inflacarat liberal si unul dintre cei mai expresivi urmasi ai aristocratiei romanesti, a fost una din personalitatile postdecembriste care a vorbit cel mai mult, mai bine si cu patos…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a precizat, marti, ca va solicita ca, dupa adoptarea noii legi a comisiilor de ancheta, sa se infiinteze o noua comisie care sa investigheze implicarea serviciilor in viata politica si juridica din Romania.

- Cititi mai jos cateva declaratii: "Obiectivul imediat e sa jucam un fotbal bun si sa ajungem in play-off. Speram sa mergem cat mai mult si-n Cupa Romaniei. Nu stiu pana la ce nivel voi urca in fotbalul european. Oricine viseaza sa joace in Champions League, insa eu ma bucur in acest moment de prezent.…

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Anglia dupa liberalizarea pietei muncii in 2014, a murit intr-un tragic accident de masina. Tanarul in varsta de 32 de ani s-a stins din viata luni, 15 ianuarie, in jurul orei 4 dimineata. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat detalii infioratoare…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Astazi, 15 Ianuarie, celebram, la Tomis si peste tot in Tara, precum si in toate celelalte spatii locuite de romani, Ziua Culturii Nationale.Celebram aceasta zi cu mandria de a apartine uneia dintre cele mai vechi culturi europene si cu responsabilitatea de a nu lasa sa piara urmele acesteia.Dr. Dorin…

- Are o alimentație bine pusa la punct, practica sportul cu strictețe și este promotoarea unui stil de viața sanatos, in general. Mai mult de atat, Carmen Bruma este autoarea unor carți despre cum sa ai un organism sanatos și o silueta ca trasa prin inel, fara a cadea in capcana dorinței de a fi slaba…

- Conditii extreme de viața pentru Faimoși, dupa prima zi de Exatlon . Giani Kirița și Vladimir Draghia au „vanat” nuci de cocos, dupa ce au dormit noaptea intr-o cabana cu trei pereți. Conform regulilor concursului, cele doua echipe iși pot pierde privilegiul de a dormi intr-o locuinta decenta, daca…

- Luminita Saviuc, tanara din Romania cunoscuta pentru textele sale motivationale, a facut la inceputul anului o lista cu 111 sfaturi care sa ii ajute pe oameni sa aiba un 2018 mai fericit.

- Laurette se pare ca a ajuns la capatul puterilor in ceea ce privește viața sa personala. Vedeta amenința cu judecata, satula de tot ce se spune despre ea. Laurette, care are o fiica , a ajuns sa fie intens comentata in ultima vreme din cauza divorțului de Ciprian Nistor, care se afla la inchisoare.…

- Politisti din cadrul Serviciului Rutier au depistat peste 100 de conducatori auto care au incalcat prevederile rutiere, iar peste 40 au depasit viteza regulamentara. Ca masura complementara, au fost retinute in vederea suspendarii 22 de permise de conducere, dintre care 20 pentru depasirea vitezei corespunzatoare…

- Pentru binecunoscutul muzician Vasile Șeicaru, luna ianuarie este una dureroasa, luna in care s-a stins din viața, in mod tragic, cea care i-a fost soție. Vasile Șeicaru este unul dintre marii artiști ai scenei muzicale din Romania. A incantat public de toate varstele, dar dincolo de lumina reflectoarelor,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca le doreste tuturor politicienilor acelasi lucru in 2018: sa ofere un cadou Romaniei in anul Centenarului, sa fie anul care uneste, nu care dezbina romanii si sa fie anul in care toti sa traga ”in aceeasi directie si cu viteza maxima in directia cea buna pentru Romania”.

- Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, vineri, intr-un atac terorist asupra unei biserici creștine din Cairo. Și unul dintre atacatorii care au deschis focul a fost ucis de forțele de ordine. Atacatorii au deschis focul asupra persoanelor aflate in fața bisericii Mar Mina, omorand trei politisti…

- Andreea Banica se poate lauda ca are alaturi același barbat de nici mai mult nici mai puțin de 21 de ani. Andreea Banica, care anul acesta a devenit mamica pentru a doua oara , este una dintre cele mai cunoscute cantarețe de pe scena muzicala din Romania. Andreea Banica, care a fost și prezentatoarea…

- Marian Avram, de 33 de ani, are condamnari anterioare pentru viol și tentativa de viol, fapte savarșite in Romania. Potrivit deciziei instanței, Avram va ispași minim opt ani de inchisoare in Marea Britanie, dupa care va fi deportat pentru a-și continua pedeapsa in tara. Fapta pentru care…

- Femeia care a locuit cu Magdalena Șerban, criminala de la metrou a povestit lucruri esențiale despre cea care a comis oribila crima. Se pare ca aceasta avea probleme despre care nimeni nu știa.La cateva zile de la tragedia de la metrou, in care o tanara de 25 de ani și-a pierdut viața, ies…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1992? DE LA O ZI LA ALTA Drama muta la Palatul Victoria GUVERNUL VACAROIU IN DOLIU! Din surse nu tocmai demne de incredere aflam ca greva tipografilor (soldata deocamdata doar cu sistarea aparitiei cotidianelor care nu au tipografii proprii)…