COȘ MINIM. Câți bani ne trebuie pentru o viață DECENTĂ Valoarea coșului de consum pentru un trai decent este de 6.762 lei pe luna pentru o familie de doi adulți și doi copii, in mediul urban, luand in calcul ca unul dintre copii are 12-14 ani, iar celalalt 8-10 ani, releva datele unui studiu Syndex, Institutul de Cercetare a Calitații Vieții impreuna cu Fundația Friedrich Ebert Stifung, care au derulat o cercetare la nivel național pentru fundamentarea unui coș minim de consum pentru un trai decent in Romania.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Syndex, Institutul de Cercetare a Calitații Vieții impreuna cu Fundația Friedrich Ebert Stifung au derulat o cercetare la nivel național pentru fundamentarea unui coș minim de consum pentru un trai decent in Romania.

- Decuplarea salariului minim de cosul de consum face ca multe dintre familiile de salariati din Romania sa traiasca sub limita de saracie. O gospodarie medie formata din doi adulti si doi copii are nevoie de...

