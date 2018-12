Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, referitor la achiziția celor patru corvete pentru dotarea Forțelor Navale Romane, ca procedura se afla in faza de auditare din partea Departamentului de Armament și ca la nivelul Ministerului se va lua o decizie in momentul in care se va emite un raport complet, informeaza ZF."In…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a declarat, miercuri, ca securitatea in zona Marii Negre reprezinta o preocupare pentru intreaga Alianța NATO, nu doar pentru țarile din regiune. Leș a mai spus ca dupa Brexit, Marea Britanie va ramane in continuare un actor important in Europa, informeaza Mediafax.„Marea…

- Gabriel Les a participat miercuri la conferinta „Apararea si securitatea Europei si in zona Marii Negre - Marea Britanie, Romania si BREXIT”. El nu a dorit sa faca declaratii, insa, la final, a afirmat ca procedura de achizitionare a corvetelor este „inca in termen”. „Procedura este auditata…

- Moldova va susține Ucraina in conflictul statului cu Rusia, declanșat ieri, 25 noiembrie. Anunțul a fost facut de catre Prim-ministrul Pavel Filip, care și-a exprimat ingrijorarea fața de acest subiect.

- UPDATE: Lucian Șova, ministrul Transporturilor, a declarat duminica, in Bacau, faptul ca firma care trebuie sa repare drumul nu și-a facut treaba, iar contractul a fost reziliat. „Contractul a fost alocat direct, dar nu au fost in stare sa termine... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat, miercuri seara, ca acceptarea majorarilor salariale cerute de sindicalistii de la Metrou ar duce la o crestere a pretului biletului la 4 lei, de la 2,5 lei pentru o calatorie, scrie Mediafax . Șova spune ca „Asa ceva nu poate fi acceptat” și i-a avertizat…

- La inceputul lui august, administratia lui Donald Trump a ajuns la concluzia ca autoritatile ruse se afla in spatele atacului comis in primavara cu agentul neurotoxic Noviciok. In consecinta, a impus o prima serie de sanctiuni economice impotriva Moscovei, asupra exportului anumitor produse tehnologice…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, marti seara, ca poarta discutii cu ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, pentru a vedea care sunt cele mai bune variante pentru noua taxa auto,...