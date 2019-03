Coruptii sunt niste bestii. Pedofilii sunt minunati Un fenomen foarte interesant. De cand a aparut un film despre pedofilul Michael Jackson, foarte multi gornisti anticoruptie pun, pe paginile lor de facebook, clipuri cu “megastarul”. Si deasupra noteaza: “ramane un mare artist!” Eu am scos pe piata cuvantul “cantacios”, asa ca-i usor de inteles ca nu ma intereseaza muzicoasa si nu voi scrie […] Coruptii sunt niste bestii. Pedofilii sunt minunati is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

