- Saptamana urmatoare se implineste o luna de la plecarea lui Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, in Madagascar, unde, dupa cum chiar el a declarat, face demersurile specifice pentru obtinerea azilului politic. Intre timp, se asteapta decizia definitiva a Inaltei Curti de Casatie…

- Instanta suprema a dispus astazi, 10 ianuarie, arestarea in lipsa a fostului primar al Constantei, Radu Mazare. Acesta nu s-a prezentat in data de 30 decembrie 2017 la sediul IPJ Constanta pentru a semna in condica de prezenta, fiind sub control judiciar.

- Douazeci si noua de oameni si-au pierdut viata dupa ce ciclonul Ava a lovit Madagascar, au informat luni seara autoritatile guvernamentale din aceasta tara, citate de Xinhua. Furtuna puternica a facut prapad pe coasta de est a insulei, unde sunt si bungalourile lui Radu Mazare.

- In timp ce este cautat asiduu de Poliția Romana, Elan Schwartzenberg, arestat in lipsa, iși continua afacerile in țara. Acesta a fost trimis in judecata in decembrie 2017 de procurorii DNA, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la dare de mita, intr-un dosar disjuns din cel in care, la data…

- Oameni de afaceri, politicieni si angajati ai primariei sunt trimisi in judecata de procurori in dosarele care-l au ca personaj principal pe Radu Mazare. Fostul primar al Constantei se afla acum in Madagascar unde a solicitat azil politic pentru a scapa de dosarele penale din Romania.

- „Inculpatul Schwartzenberg Emilian, in cursul anului 2011, l-a ajutat pe Morgenstern Avraham, administrator unic al societatii Shapir Structures SRL, sa ii dea suma totala de 175.000 de euro lui Radu Stefan Mazare, primarul municipiului Constanta de la acea vreme, pentru ca acesta sa faca demersuri…

- Jurnalistul Victor Ciutacu a declarat, la Romania TV, ca a vorbit astazi cu Radu Mazare, fostul primar al Constantei, care a plecat in Madagascar si a transmis ca a cerut azil politic in acel stat. Am schimbat amabilitati de sarbatori. Daca tot mi am facut datoria sa va anunt ca a cerut azil politic…

- In pagina sa de internet, directorul Neptun TV, Sorin Lucian Ionescu, a reusit sa fie la zi cu... fuga fostului primar al Constantei, Radu Mazare, in Madagascar, intr-o postare... de sarbatoare. "Curios - anul asta salata de boeuf e fara mazare... " este titlul pozei satirice. …

- Fuga lui Radu Mazare, fostul primar al Constantei, in Madagascar a starnit valuri de reactii pe retelele sociale. Daca, initial, oamenii au fost revoltati de gestul lui Mazare de a se sustrage justitiei din Romania, acum au aparut si primele glume pe tema aceasta.

- Pana in 2008, principala destinatie de vacanta a lui Radu Mazare era Brazilia, unde putea practica unul din sporturile sale preferate - kitesurfing. De altfel, in campania electorala din anul 2008 Mazare a fost acuzat de contracandidatii sai ca petrece prea mult timp in Brazilia si ca nu ar mai fi…

- Radu Mazare a anuntat inca din anul 2012 ca a concesionat, pe o perioada de 99 de ani, un teren de 1,8 hectare in Madagascar, pe care intentiona sa construiasca bungalow-uri si un restaurant, investitia ridicandu-se la 300.000 de euro. Pana in 2008, principala destinatie de vacanta a lui…

- Dupa ce Radu Mazare parasit tara si le-a transmis politistilor ca se afla în Madagascar si încearca sa obtina azil politic acolo, se impune sa aflam mai multe despre legatura lui Mazare cu exoticul tarâm.

- Potrivit reprezentantilor Politiei Romane, sambata, in jurul orei 12.00, politistii Biroului Supravegherii Judiciare din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta s-au sesizat cu privire la faptul ca Radu Mazare, aflat sub control judiciar in baza unei decizii a Inaltei Curti de Casatie si…

- Intr-o scrisoare adresata avocatilor Focsa Ioana si Barbacioru Tiberiu, Radu Mazare scrie ca este tinta statului paralel si nu va beneficia in tara de o justitie independenta, motiv pentru care cere azil politic in Madagascar. Mazare sustine ca va reveni doar cand va exista o justitie reala.

